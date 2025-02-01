Мерсон — о ситуации Ван Дейка, Трента и Салаха: "Уйдут все трое"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предсказал "Ливерпулю" уход Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха в конце сезона в случае завоевания титула Премьер-Лиги.

Как известно, контракты всех трех перечисленных игроков истекают в конце сезона, причем пресса неоднократно сообщала, что "Ливерпуль" оптимистичен насчет продления сотрудничества с Ван Дейком и Салахом — в отличие от Трента, которого соблазняет "Реал".



Однако Мерсон предполагает, что уйдут все трое, если покорят с "Ливерпулем" последнюю заветную цель — выиграть Премьер-Лигу при полных трибунах.



"Я не думаю, что кто-либо из них останется, если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне. Я не имею понятия, почему они до сих пор не подписали новые контракты, если бы собирались остаться".



"Это много денег, которые идут мимо них каждую неделю. Мы говорим о миллионах, они недосчитались уже миллионов".



"Никто из них пока не подписал новый контракт. А почему? Ты же теряешь много денег".



"Когда "Ливерпуль" выиграл лигу последний раз, они сделали это в ковид. Бе людей это не то же самое. Каждый там хочет, чтобы "Ливерпуль" сделал это снова, но уже перед "Копом", перед своими болельщиками".



"Но если они выиграют снова, все трое уйдут. Я не знаю, чего еще они могут достичь в "Ливерпуле", — сообщил Мерсон Sky Sports.