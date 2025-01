Светская хроника за пятницу

"Аль-Наср" нацелился на Матео Ковачича. "Челси" решил не сражаться за Джона Дурана. Матис Тель предпочитает "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич стал целью для "Аль-Насра". (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" договаривается о переходе своего нападающего Маркуса Рэшфорда в "Барселону". (The Telegraph)



"Юнайтед" надеется продать Алехандро Гарначо и арендовать вингера "Баварии" Матиса Теля. (The Athletic)



Тель предпочитает "Юнайтед", нежели "Арсенал", "Челси" или "Тоттенхэм". (i Sport)



"Челси" готов сражаться за Гарначо до самого дедлайна. (The Sun)



"Лацио" лидирует в борьбе за полузащитника "Челси" Чезаре Казадеи. (Sky Sports)



"Челси" отказался от борьбы за Джона Дурана, изучив темперамент и характер нападающего "Виллы". (The Telegraph)



"Вилла" обдумывает приобретение оцениваемого в 70 миллионов фунтов нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи на замену Дурану. (Daily Mail)



"Вилла" ведет переговоры насчет атакующего полузащитника ПСЖ Марко Асенсио. (Daily Mail)



"Аль-Наср" готовит второе предложение о покупке вингера "Брайтона" Каору Митомы, получив отказ на "оффер" в 54 млн. фунтов. (Sky Sports)



Новое предложение "Аль-Насра" по Митоме составит 71 млн. фунтов. (Sky Italy)



"Эвертон" обдумывает предложение по нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Милана" Фикайо Томори. (Gianluigi Longari)



"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Тайлере Мортоне. (talkSPORT)



"Вест Хэм" опережает "Байер" в борьбе за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (talkSPORT)



Английский полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон направляется в "Монако". (Fabrizio Romano)



Другое



Больше, чем "Юнайтед", на трансферы в Европе в 2024 году потратил только ПСЖ. (ФИФА)



"Сити" готов заявить травмированного полузащитника Родри на плей-офф Лиги Чемпионов. (The Telegraph)



После матча Лиги Чемпионов против "Брюгге" полузащитник "Сити" Джеймс Макати — как бывший игрок "Шеффилд Юнайтед" — отказался подарить свою футболку ребенку, заметив на одежде того эмблему "Шеффилд Уэнсдей". (Daily Express)



Полиция расследует инцидент на вечеринке по поводу 50-летия Никки Батта. Один из гостей мероприятия ударом головы сломал нос охраннику. (The Sun)