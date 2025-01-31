Аморим нацелен выиграть Лигу Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим озвучил цель по завоеванию трофея Лиги Европы.
Одолев румынский ФКСБ со счетом 0:2 накануне, "Юнайтед" оформил свою пятую подряд победу в Лиге Европы, благодаря чему завершил общий этап на третьем месте.
Результаты "Юнайтед" в Лиге Европы разительно отличаются от Премьер-Лиги, однако Аморим не видит большой разницы в плане игры и верит, что его команда может пройти весь путь до конца.
"Я не вижу большой разницы в нашей игре, но сегодня у нас было больше времени подумать, вдобавок теперь вы можете наблюдать кое-какие движения".
"У нас есть идея, потому что у нас больше времени строить игру, понимать игру. Думаю, мы сможем двигаться матч за матчем и выиграть турнир".
"Кроме того, когда ты представляешь "Манчестер Юнайтед", на тебе и так лежит ответственность сражаться за трофеи, поэтому посмотрим".
"Когда достигаешь этой стадии любого соревнования, случиться может всякое, и мы уже доказали, что в хороший день можем обыграть любого, поэтому мы можем думать о победе", — цитирует Аморима The Independent.
31.01.2025 13:00
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На апл можно куй забивать , а вот ле надо кровью и потом грызть
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