Слот видит позитив в поражении от ПСВ

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал позитив, который его команда извлекла из проигранного матча Лиги Чемпионов против ПСВ.

Накануне вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 в Эйндховене, все равно удержавшись на вершине таблицы общего этапа.

Несмотря на то, что 100-процентная серия "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов прервалась, Слот смог обеспечить передышку основным игрокам и дать игровую практику молодежи с резервистами.

"Как я ожидал, это был событийный матч со множеством голов. Обе команды — возможно, по большей части наша — играли не в том сочетании, как обычно, поэтому вы видели, что в некоторые моменты мы оборонялись не так, как можно было бы ожидать, играй мы со всеми своими основными игроками".

"Но в конце концов нам определенно удалось провести хороший матч, особенно с учетом всех этих молодых игроков на поле. Поэтому я бы использовал слово "событийный".

"У нас было довольно много игроков, которые не привыкли играть так много минут в последние шесть или семь месяцев, поэтому это нечто особенное, что им удавалось продолжать сражаться на протяжении 90 минут".

"Окей, Джейден (Дэннс) не смог продержаться весь матч, но Федерико (Кьеза) и в концовке все еще бегал и старался делать свою работу. Так что это позитив", — цитирует Слота The Independent.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСВ, Слот

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 09:00

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  1. alexomck 30.01.2025 09:09 # alexomck
    но Федерико (Кьеза) и в концовке все еще бегал и старался делать свою работу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/112740/#reply

    Кьеза 7.4
    Гакпо 7.1
    Эллиот 7.1

    Кьеза лучшим в составе Ливерпуля был.

    (ответить)

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