Слот видит позитив в поражении от ПСВ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал позитив, который его команда извлекла из проигранного матча Лиги Чемпионов против ПСВ.

Накануне вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 в Эйндховене, все равно удержавшись на вершине таблицы общего этапа.



Несмотря на то, что 100-процентная серия "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов прервалась, Слот смог обеспечить передышку основным игрокам и дать игровую практику молодежи с резервистами.



"Как я ожидал, это был событийный матч со множеством голов. Обе команды — возможно, по большей части наша — играли не в том сочетании, как обычно, поэтому вы видели, что в некоторые моменты мы оборонялись не так, как можно было бы ожидать, играй мы со всеми своими основными игроками".



"Но в конце концов нам определенно удалось провести хороший матч, особенно с учетом всех этих молодых игроков на поле. Поэтому я бы использовал слово "событийный".



"У нас было довольно много игроков, которые не привыкли играть так много минут в последние шесть или семь месяцев, поэтому это нечто особенное, что им удавалось продолжать сражаться на протяжении 90 минут".



"Окей, Джейден (Дэннс) не смог продержаться весь матч, но Федерико (Кьеза) и в концовке все еще бегал и старался делать свою работу. Так что это позитив", — цитирует Слота The Independent.