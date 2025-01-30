Слот видит позитив в поражении от ПСВ
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал позитив, который его команда извлекла из проигранного матча Лиги Чемпионов против ПСВ.
Накануне вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 в Эйндховене, все равно удержавшись на вершине таблицы общего этапа.
Несмотря на то, что 100-процентная серия "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов прервалась, Слот смог обеспечить передышку основным игрокам и дать игровую практику молодежи с резервистами.
"Как я ожидал, это был событийный матч со множеством голов. Обе команды — возможно, по большей части наша — играли не в том сочетании, как обычно, поэтому вы видели, что в некоторые моменты мы оборонялись не так, как можно было бы ожидать, играй мы со всеми своими основными игроками".
"Но в конце концов нам определенно удалось провести хороший матч, особенно с учетом всех этих молодых игроков на поле. Поэтому я бы использовал слово "событийный".
"У нас было довольно много игроков, которые не привыкли играть так много минут в последние шесть или семь месяцев, поэтому это нечто особенное, что им удавалось продолжать сражаться на протяжении 90 минут".
"Окей, Джейден (Дэннс) не смог продержаться весь матч, но Федерико (Кьеза) и в концовке все еще бегал и старался делать свою работу. Так что это позитив", — цитирует Слота The Independent.
30.01.2025 09:00
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но Федерико (Кьеза) и в концовке все еще бегал и старался делать свою работу.
Источник: http://fapl.ru/posts/112740/#reply
Кьеза 7.4
Гакпо 7.1
Эллиот 7.1
Кьеза лучшим в составе Ливерпуля был.
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