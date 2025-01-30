Дэвид Кут может стать инструктором по VAR

Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут может возобновить карьеру в футболе — в качестве инструктора по VAR.

Ранее на текущей неделе 42-летний Кут совершил каминг-аут, назвав себя геем. Дэвид ссылался на свою сексуальную ориентацию как на одну из причин, почему он угодил в скандал, обернувшийся его увольнением.



Сбросив камень с души, теперь Кут готов подумать о будущем. Дэвид отнюдь не прощается с футболом и хочет передать свой опыт и навыки более молодым арбитрам.



"Он накопил невероятный багаж опыта и навыков. Было бы очень жаль, если это будет утрачено из-за совершенных им ошибок в моменты невероятного стресса".



"Он по-прежнему ладит со всеми остальными рефери, и я могу представить, что он займет какую-нибудь роль. Он был бы идеален в качестве инструктора или эксперта по VAR", — цитирует близкий к Куту источник The Sun.



Добавим, до своего увольнения Кут считался одним из лучших специалистов по VAR в Англии, а также обслуживал матчи сборных и еврокубков.