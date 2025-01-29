Ван де Вен возобновил тренировки

Микки Ван де Вен "Тоттенхэм" объявил, что ведущий защитник Кристиан Ромеро возобновил полноценные тренировки.

"Тоттенхэм" вынужден обходиться без Ван де Вена с проигранного матча Премьер-Лиги против "Челси" 8 декабря (3:4), когда Микки получил травму задней поверхности бедра.

Одновременно с Ван де Веном "Тоттенхэм" потерял и его партнера по центру обороны в лице Кристиана Ромеро, в результате одержав только одну победу в восьми последующих матчах Премьер-Лиги.

Однако во вторник "Тоттенхэм" объявил, что Ван де Вен снова занимается с командой, которая готовится к заключительному матчу общего этапа Лиги Европы против "Эльфсборга".

Добавим, упомянутый Ромеро также находится на пороге возвращения в строй.


Метки Ван де Вен, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2025 08:00

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