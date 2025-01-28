"Юнайтед" согласовал стоимость Доргу

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с итальянским "Лечче" начнет стоимости крайнего защитника Патрика Доргу.

Изначально оценив Доргу в 40 миллионов евро (33.5 млн. фунтов), в итоге "Лечче" согласился отпустить Патрика в "Юнайтед" за 37.5 млн. евро (31.4 млн. фунтов).



В данный момент два клуба обсуждают структуру платежей, однако сомнений насчет того, что Доргу станет первым новичком "Юнайтед" при главном тренере Рубене Амориме, все меньше.



20-летний датчанин нигерийского происхождения способен сыграть вингбека, причем — на обоих флангах. Амориму очень не хватает таких игроков для своей схемы 3-4-3.



Sky Sports добавляет, что сам Доргу выразил "сильное желание" присоединиться к "Юнайтед", поэтому согласование условий личного контракта выглядит формальностью.