"Юнайтед" согласовал стоимость Доргу
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с итальянским "Лечче" начнет стоимости крайнего защитника Патрика Доргу.
Изначально оценив Доргу в 40 миллионов евро (33.5 млн. фунтов), в итоге "Лечче" согласился отпустить Патрика в "Юнайтед" за 37.5 млн. евро (31.4 млн. фунтов).
В данный момент два клуба обсуждают структуру платежей, однако сомнений насчет того, что Доргу станет первым новичком "Юнайтед" при главном тренере Рубене Амориме, все меньше.
20-летний датчанин нигерийского происхождения способен сыграть вингбека, причем — на обоих флангах. Амориму очень не хватает таких игроков для своей схемы 3-4-3.
Sky Sports добавляет, что сам Доргу выразил "сильное желание" присоединиться к "Юнайтед", поэтому согласование условий личного контракта выглядит формальностью.
28.01.2025 20:00
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