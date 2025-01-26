23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 26 января, четырьмя поединками продолжится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРЕНТФОРД 17:00



"Кристал Пэлас" не проигрывает уже шесть матчей кряду с учетом всех соревнований (4 победы, 2 ничьи). "Брентфорд" может похвастать только одной победой в девяти последних матчах во всех турнирах (2 ничьи, 6 поражений). "Орлы" ни разу не уступили в шести последних домашних встречах с "пчелами" (3 победы, 3 ничьи).



Лазарет "Пэлас" пополнили Чади Риад и Шейк Дукуре. За свой новый клуб в Премьер-Лиге может дебютировать Ромен Эссе. Джефферсон Лерма оправился после болезни. Адамс Уортон пропустит еще несколько недель.



Защитник Майкл Кайоде не дебютирует за "Брентфорд" в этот уикенд, поскольку все еще ожидает необходимых разрешений. Кристоффер Айер возвращается после травмы лодыжки. Итан Пиннок и Джош Дасилва все еще отсутствуют.



ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" набрал лишь одно очко в шести последних матчах Премьер-Лиги. "Лестер" рискует повторить клубный антирекорд, установленный с марта по апрель 2001, из восьми поражений подряд в чемпионате. "Шпоры" выиграли пять из шести последних домашних встреч с "лисами" в Премьер-Лиге (1 поражение).



"Тоттенхэм" устроит фитнес-тесты для Джеда Спенса и Пап Матара Сарра. Доминик Соланке пропустит минимум шесть недель с повреждение колена, присоединившись в лазарете к Микки Ван де Вену, Бреннану Джонсону и другим.



За "Лестер" готов дебютировать крайний защитник Войо Кулибали. Мадс Хермансен и Уилфрид Ндиди близки к возвращению в строй, но в воскресенье они не сыграют. Рикарду Перейра и Абдул Фатаву вернутся еще не скоро.



АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ ХЭМ 19:30



"Астон Вилла" не проиграла ни одного из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 4 ничьи). "Вест Хэм" лишь однажды не смог забить в 10 выездных поединках этого сезона английского первенства — против "Ноттингем Форест" в ноябре (3:0). В этом сезоне "вилланы" уже дважды одолели "молотобойцев" — в первом туре Премьер-Лиге, а также в Кубке Англии пару недель назад.



Капитан "Виллы" Джон Макгинн возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра. Пау Торрес, Амаду Онана и Росс Баркли продолжают лечиться. Андрес Гарсия и Дониэлл Мален готовы помочь своей новой команде.



"Вест Хэм" снов может рассчитывать на Крисенсио Саммервилла и Джаррода Боуэна. Константинос Мавропанос дисквалифицирован.



ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Фулхэм" проиграл только один и 11 последних матчей во всех соревнованиях (4 победы, 6 ничьих). "Манчестер Юнайтед" потерпел шесть поражений в девяти последних поединках Премьер-Лиги. "Дачники" лишь однажды одолели "красных дьяволов" в 18 последних встречах в высшем дивизионе (3 ничьи, 14 поражений), и случилось это в прошлом сезоне на "Олд Траффорд" благодаря голу Алекса Ивоби в компенсированное время.



Единственной потерей "Фулхэма" остается защитник Кенни Тете. Рис Нелсон возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи, которые получили небольшие болячки посреди недели. Лени Йоро испытывает проблемы с переутомлением. Виктор Линделеф уже приступил к тренировкам, но Люк Шоу еще далек от этого.