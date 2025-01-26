Фернандеш призвал игроков МЮ показать "яйца"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш призвал своих партнеров доказать, что они достойны играть за клуб с "Олд Траффорд".

Недавно главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим назвал свой текущий подбор игроков, возможно, худшей командой в истории "красных дьяволов".



Фернандеш признает, что сейчас он и его партнеры по команде не дотягивают до стандартов "Юнайтед". Бруну хочет, чтобы каждый понимал, что значит представлять клуб с "Олд Траффорд".



"Реальность такова, что ты должен справляться с давлением, ты должен иметь яйца, чтобы играть за этот клуб".



"В каждый момент каждого матча ты должен чувствовать, что это новый шанс вернуть нас в положение, в котором мы заслуживаем быть".



"К сожалению для нас, в этом сезоне было слишком много взлетов и падений, и каждый раз, когда кажется, что мы поднимаемся, мы снова пропускаем удар и падаем".



"Нам нужно, чтобы каждый раз, когда мы пропускаем удар и падаем, мы поднимались и старались ударить в ответ", — цитирует Фернандеша Daily Mail.