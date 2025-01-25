Кайл Уолкер арендован "Миланом"

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер завершил свой переход в "Милан" на правах аренды с опцией выкупа.

Ранее в январе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола внезапно объявил, что Уолкер попросил отпустить его из клуба.



Отвергнув интерес из Саудовской Аравии ради продления своей карьеры в сборной Англии, 34-летний защитник отправился в "Милан", где получил 32-й игровой номер.



Следующим летом, когда у Уолкера останется 12 месяцев по контракту с "Сити", "Милан" сможет решить, будет ли выкупать ветерана по заранее оговоренной цене в 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов).



Адаптироваться на новом месте Уолкеру помогут его соотечественники Фикайо Томори, Рубен Лофтус-Чик и Тэмми Абрахэм.



Уолкер сыграл 319 матчей за "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2017 году. В течение этого времени Кайл завоевал 17 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги.



Уолкер едва не покинул "Сити" летом 2023, когда его очень хотела "Бавария", но в итоге Кайл остался на "Этихад", продлил свой контракт до 2026 года и получил капитанскую повязку.