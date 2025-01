Светская хроника за пятницу

ПСЖ хочет Ибраиму Конате. Оле Гуннар Сульшер зовет Маркуса Рэшфорда в "Бешикташ". Бен Чилуэлл может отправиться в дортмундскую "Боруссию". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

ПСЖ хочет приобрести защитника "Ливерпуля" Ибраиму Конате в конце сезона. (Anfield Watch)



Новый главный тренер "Бешикташа" Оле Гуннар Сульшер заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Sun)



"Юнайтед" планирует сделать второе предложение о покупке защитника "Лечче" Патрика Доргу. (Daily Mirror)



"Челси" раздумывает над приобретением вингера "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (Sky Sports)



"Челси" согласился отпустить защитника Ренату Вейгу в аренду в "Ювентус" до конца сезона. (The Athletic)



Дортмундская "Боруссия" готова пригласить защитника "Челси" Бена Чилуэлла. (The Sun)



Полузащитник "Эллас Вероны" Реда Белахьян находится на радаре у "Челси". (Di Marzio)



"Манчестер Сити" придется раскошелиться на 55 миллионов фунтов, чтобы заполучить крайнего защитника "Ювентуса" Андреа Камьбязо. (La Gazzetta dello Sport)



"Астон Вилла" готова отказаться от покупке защитника "Севильи" Лоика Баде за 30 млн. фунтов. (TBR Football)



Баде не уверен, что сможет получать регулярную игровую практику в "Вилле", и это ставит его трансфер под вопрос. (talkSPORT)



Защитник "Арсенала" Киран Тирни практически договорился о своем возвращении в "Селтик" по окончании сезона. (The Telegraph)



"Вест Хэм" интересуется полузащитником "Сандерленда" Дэном Нилом. (The Guardian)



Другое



Дортмундская "Боруссия" обратилась к бывшему главному тренеру "Юнайтед" Луи Ван Галю. (Sky Sport Germany)



"Ньюкасл" нанял архитекторов из всемирно известного бюро Populous, чтобы спроектировать новую тренировочную базу клуба. (Daily Mail)



Владельцы "Юнайтед" и "Челси" задумываются о покупке доли в команде по крикету из Лондона. (The Sun)



Гигантская крыса перешла дорогу в аэропорту Милана, где болельщики "россонери" ожидали прибытия защитника "Сити" Кайла Уолкера. (The Sun)