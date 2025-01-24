Артета подтвердил, что "Арсенал" активно ищет правильного игрока

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб трудится над приглашением "правильного игрока" в атакующую линию.

Травмы Букайо Сака и Габриэля Жезуса подталкивают "Арсенал" к выходу на трансферный рынок в январе, и Артета уверяет, что работа в этом направлении ведется.



Однако Артета не готов довольствоваться любым игроком. Микелю нужен тот, кто реально усилит его команду.



"У меня есть четкое мнение. Мы лишились двух очень важных игроков в лице Букайо Сака и Габриэля Жезуса, поэтому нам не хватает голов, людей и вариантов игры в передней линии".



"Ясное дело, что в идеале на период их отсутствия нам нужна некоторая помощь, потому что мы и так испытывали дефицит игроков, и теперь он стал еще острее. Команда по-прежнему хорошо справляется с этим, но мы должны делать то, что правильно для клуба".



"Мы активно трудимся над тем, чтобы заполучить правильного игрока, но не любого игрока, нет. Нам нужен кто-нибудь, кто сделает нас лучше и окажет влияние на команду".



"Мы очень, очень ограничены в выборе игроков уже много, много недель, и все здесь понимают нашу ситуацию. Поэтому мы стараемся поступить так, как будет правильно для клуба, команды и наших намерений".



"Определил ли "Арсенал" потенциальные цели? Да", — цитирует Артету Sky Sports.