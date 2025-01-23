Светская хроника за четверг

Клубы Премьер-Лиги интересуются Виктором Бонифасе. Алехандро Гарначо предпочитает "Челси". Сэм Элларадйс хочет вернуться в "Болтон". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Клубы Премьер-Лиги интересуются нападающим "Байера" Виктором Бонифасе, оцениваемым в 42 миллиона фунтов. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" готов крупно потратиться ради нападающего топ-уровня в январе. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" обдумывает улучшенное предложение по защитнику "Лечче" Патрику Доргу. (Daily Star)



"Наполи" надеется опередить "Юнайтед" в борьбе за Доргу. (La Gazzetta dello Sport)



Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо предпочитает перейти в "Челси", нежели "Наполи". (TyC Sports)



"Наполи", возможно, переключился с Гарначо на Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии". (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" возьмет капитана "Манчестер Сити" Кайла Уолкера в аренду с опцией выкупа за 4.2 млн. фунтов. (Sky Italy)



"Майнц" заинтересован в полузащитнике "Сити" Джеймсе Макати. (Sky Sport Germany)



"Эвертон" проявляет интерес к защитнику "Челси" Бену Чилуэллу. (Daily Mail)



"Эвертон" обозначил интерес к вингеру "Спортинга" Маркусу Эдвардсу. (Caught Offside)



Агент защитника "Милана" Эмерсона Рояла провел переговоры с "Эвертоном" и "Фулхэмом". (Calciomercato)



"Ноттингем Форест" может предложить рекордные для своего клуба 60 млн. фунтов за нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью. (Sky Sports)



"Вест Хэм" согласовал покупку полузащитника "Левена" Эзекила Банзузи за 13 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Астон Вилла" и "Вест Хэм" нацелены на защитника "Милана" Фикайо Томори. (Football Insider)



Другое



Полузащитник Пап Матар Сарр пополнил лазарет "Тоттенхэма". (talkSPORT)



Будущее технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена находится под вопросом. (The Guardian)



70-летний Сэм Эллардайс хочет вернуться в "Болтон", который он тренировал с 1999 по 2007 год и который ищет нового рулевого после увольнения Яна Эватта. (The Sun)



Бывший главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не получит работу в дортмундской "Боруссии". (Sky Sport Germany)