"Юнайтед" сделал стартовое предложение по Доргу
"Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение в 23 миллиона фунтов о покупке крайнего защитника итальянского "Лечче" Патрика Доргу.
По информации Daily Mail, накануне директор "Юнайтед" по переговорам Мэтт Харгривз провел встречу в Милане с агентами Доргу и президентом "Лечче".
По итогам этой встречи "Юнайтед" направил свое предложение в 23 млн. фунтов о покупке Доргу, у которого в "Леччче" есть контракт до 2029 года.
В данный момент "Лечче" не настроен продавать 20-летнего датчанина нигерийского происхождения, однако "Юнайтед" готов проявить настойчивость.
В этом сезоне Серии А Доргу выходил в стартовом составе "Лечче" на все матчи, за исключением одного, который он пропустил из-за дисквалификации.
22.01.2025 16:00
Просмотров: 50
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: