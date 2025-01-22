"Юнайтед" сделал стартовое предложение по Доргу

"Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение в 23 миллиона фунтов о покупке крайнего защитника итальянского "Лечче" Патрика Доргу.

По информации Daily Mail, накануне директор "Юнайтед" по переговорам Мэтт Харгривз провел встречу в Милане с агентами Доргу и президентом "Лечче".



По итогам этой встречи "Юнайтед" направил свое предложение в 23 млн. фунтов о покупке Доргу, у которого в "Леччче" есть контракт до 2029 года.



В данный момент "Лечче" не настроен продавать 20-летнего датчанина нигерийского происхождения, однако "Юнайтед" готов проявить настойчивость.



В этом сезоне Серии А Доргу выходил в стартовом составе "Лечче" на все матчи, за исключением одного, который он пропустил из-за дисквалификации.