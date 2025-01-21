Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

Дарвин Нуньес "Манчестер Сити" оживает благодаря возвращению в форму Фила Фодена, "Ливерпуль" продолжает наращивать свой отрыв, а "Эвертон" добывает первую победу после возвращения Дэвида Мойеса. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.



Амориму нужны новые фланговые защитники

Нуссаир Мазрауи Рубен Аморим не раз убеждался в том, что его команда очень уязвима на флангах. Первые два гола "Брайтона" были забиты благодаря тому, что соперники получили пространство на краях, в огромных зазорах между фланговыми и центральными защитниками. Каору Митома подарил Янкубе Минте возможность пробить по воротам, и во втором тайме эта услуга была отплачена.

У Лени Йоро возникли ужасные проблемы в игре с "Саутгемптоном", и он снова столкнулся с подобным, когда "Брайтон" проверил его на прочность. Нуссаир Мазрауи провел незабываемый день, плохо владел мячом, что помогло "Брайтону" открыть счет, и он не успел вмешаться, как Митома.

Мазрауи был перемещен налево, и вскоре случился третий гол, когда Ясин Айяри получил свободу на фланге. Позиции крайних защитников нуждаются в усилении, а те игроки, что есть в распоряжении Аморима, не способны обеспечить необходимую оборонительную надежность и атакующую поддержку, хотя Рубен и дальше будет придерживаться схемы 3-4-3, нравится это или нет. Амориму необходимо найти решение — возможно, на трансферном рынке.

Ираола дал еще один урок Хау

Джастин Клюйверт Во время своего перерыва между уходом из "Борнмута" и приходом в "Ньюкасл" Эдди Хау следил за Андони Ираолой в "Райо Вальекано". Впоследствии он внедрил на "Сент-Джеймс Парк" несколько идей баска о высоком, жестком, интенсивном прессинге, скоростных контратаках, тактических фолах и ощущении контролируемого хаоса на поле, что часто давало впечатляющий эффект.

Однако в субботу "Борнмут" воплотил этот план в жизнь гораздо лучше, нежели хозяева поля, стремившиеся одержать 10-ю победу подряд во всех соревнованиях. Когда Джастин Клюйверт оформил великолепный хет-трик на поле, где два десятилетия назад его отец, Патрик, забил свой единственный гол в Премьер-Лиге в цветах "Ньюкасла", гости в целом напоминали команду Хау в ее лучшем виде.

Несмотря на многочисленные травмы, команда Ираолы не знает поражений в 10 матчах лиги кряду и отстает от "Ньюкасла" на одно очко. Учитывая то, что "Ньюкасл" считается законным претендентом на Лигу Чемпионов, то же самое, несомненно, относится и к "Борнмуту", которому в субботу предстоит интригующий домашний поединок с другой сенсацией сезона — "Ноттингем Форест".

Форма Фодена вдохновляет "Сити"

Фил Фоден Матч "Ипсвич" — "Манчестер Сити" был анонсирован как битва больших нападающих, но вместо этого в нем доминировал маленький гений. В начале недели "Сити" получил своевременное подкрепление в виде новости о продлении контракта Эрлинга Холанда почти на 10 лет, но еще большим подкреплением для Хосепа Гвардиолы в последнее время стало долгожданное возвращение Фила Фодена в свою лучшую форму.

Контраст в показателях Фодена в этом сезоне поражает воображение и заставляет обратить внимание на проблемы с физической формой Фила в начале кампании, когда 24-летний футболист не выходил на поле до октября.

Фодену не удавалось забить в 11 матчах лиги кряду, но теперь он настаивает, что ему "не везло" с голами. Его возвращение — шесть голов в пяти последних матчах и две голевые передачи — доказывает, что это был всего лишь всплеск для лучшего футболиста прошлого сезона. Зависимость Фодена от физической формы очевидна, но сейчас он "летит", и для "Сити" это большое подспорье на выходе из кризиса, который накрыл команду в середине сезона.

Рискованная ставка Слота снова сработала

Дарвин Нуньес и Арне Слот Арне Слот впечатляет во многих отношениях с тех пор, как сменил Юргена Клоппа на посту менеджера "Ливерпуля", но, пожалуй, больше всего выделяется его умелое использование замен. Всякий раз, когда голландский специалист обращается к своей скамейке запасных в поисках вдохновения, он обычно находит его там.

Очко, заработанное с "Ноттингем Форест" посреди недели, было добыто благодаря тому, что Костас Цимикас первым касанием ответил на первое касание Диого Жоты, чтобы сравнять счет. Затем, в матче с "Брентфордом", когда его команде нужен был гол, чтобы удержать конкурентов на расстоянии, Слот призвал Дарвина Нуньеса.

Нестабильный уругваец ответил на призыв Слота, забив дважды в компенсированное время, но ко второму голу также причастны Федерико Кьеза и Харви Эллиотт — креативные игроки, которых другие менеджеры, возможно, сочли бы слишком рискованной ставкой для использования в столь напряженной концовке матча. Но Слот — рисковый менеджер, который любит бросать кости.

Калверт-Левин доказывает, что он не мазила

Доминик Калверт-Левин Поиски атакующего усиления в "Эвертоне" должны продолжиться — это всего лишь одна победа, и "ириски" не каждую неделю будут играть с такой пассивной командой, как "Тоттенхэм", но игра всей линии нападения повысила удовлетворенность Дэвида Мойеса после своей первой победы на "Гудисон Парк" за время его второго пришествия.

Доминик Калверт-Левин упустил несколько хороших возможностей, как и в первом матче Мойеса с "Астон Виллой", но в своем стиле забил свой первый гол с 14 сентября и великолепно вел игру. То, что у 27-летнего нападающего, который по-прежнему надеется на возрождение былой формы, есть шансы не промахнуться, — это уже плюс по сравнению с эпохой Шона Дайча.

Первый гол Илимана Ндиайе на "Гудисон Парк" был мастерски исполнен и заставил Мойеса желать большего. Йеспер Линдстрем стал откровением на позиции правого защитника, сочетая креативность, в которой так нуждается команда, с неустанными оборонительными обязанностями. "Внезапно атакующие игроки стали оказывать влияние на команду", — сказал менеджер "Эвертона". "Вся команда выглядела по-другому".

"Форест" продолжает мечтать о финише в топ-4

Крис Вуд Когда Джеймс Уорд-Проуз в августе переходил в "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Вест Хэма", то думал, что с "лесниками" он может рассчитывать на попадание в середину таблицы.

Сидя на скамейке запасных на "Сити Граунд", Уорд-Проуз был в первом ряду и наблюдал за тем, как "Форест" обрекает клуб, за который он провел более 400 матчей на протяжении двух десятилетий, на 18-е поражение в 22 матчах.

И "Форест", и "Арсенал" отстают от лидирующего "Ливерпуля" на шесть очков. У Уорд-Проуза пять стартовых матчей в лиге, последний из которых состоялся в ноябре, и четыре выхода со скамейки запасных — достаточно, чтобы обеспечить себе медаль, если "Форест" совершит немыслимое. В любом случае, с шестиочковым отрывом от идущего на пятом месте "Ньюкасла" гонка за попадание в Лигу Чемпионов продолжается.

Рууд Ван Нистелрой уже не нравится болельщикам "Лестера"

Рууд Ван Нистелрой Под руководством Стива Купера "Лестер" держал голову над водой. "Лисы" проиграли всего пять из 12 первых матчей, вернувшись в Премьер-Лигу, и хотя их футбол не был блестящим, они выглядели теми, кто способен остаться в элите.

А потом они уволили Купера. Иногда стоит быть осторожными в своих желаниях. Последовавшая череда поражений под руководством Рууда Ван Нистелроя, возможно, показала, что команда не была готова к более атакующему стилю, которого жаждали болельщики. Теперь "Лестер" не выглядят цельным сзади, и, несмотря на то, что в первых двух матчах под руководством голландца "лисы" забили пять голов, впереди они тоже стали ограниченными, забив дважды в семи последовавших за этим поражениях.

Проведя всю свою игровую и тренерскую карьеру в борьбе за трофеи, Ван Нистелрой оказался в неизведанных для себя водах сражения за выживание. После поражения от "Фулхэма" на него обрушился гнев болельщиков, но те же самые болельщики хотели, чтобы Купер ушел. Возможно, сохранить прагматизм Купера и его опыт борьбы за понижение в классе было бы более разумно.

Максим Загребин, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2025 08:00

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  1. tigerpool 21.01.2025 08:07 # tigerpool
    Узнали:
    1. ЛФК на 95% чемпион;
    2. арсенал не может считаться главным конкурентом;
    3. сити вернулся;
    4. пенсы будут биться за топ-4;
    5. мю будет биться за прописку.

    (ответить)

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