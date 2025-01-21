Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

"Манчестер Сити" оживает благодаря возвращению в форму Фила Фодена, "Ливерпуль" продолжает наращивать свой отрыв, а "Эвертон" добывает первую победу после возвращения Дэвида Мойеса. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Амориму нужны новые фланговые защитники



Рубен Аморим не раз убеждался в том, что его команда очень уязвима на флангах. Первые два гола "Брайтона" были забиты благодаря тому, что соперники получили пространство на краях, в огромных зазорах между фланговыми и центральными защитниками. Каору Митома подарил Янкубе Минте возможность пробить по воротам, и во втором тайме эта услуга была отплачена.



У Лени Йоро возникли ужасные проблемы в игре с "Саутгемптоном", и он снова столкнулся с подобным, когда "Брайтон" проверил его на прочность. Нуссаир Мазрауи провел незабываемый день, плохо владел мячом, что помогло "Брайтону" открыть счет, и он не успел вмешаться, как Митома.



Мазрауи был перемещен налево, и вскоре случился третий гол, когда Ясин Айяри получил свободу на фланге. Позиции крайних защитников нуждаются в усилении, а те игроки, что есть в распоряжении Аморима, не способны обеспечить необходимую оборонительную надежность и атакующую поддержку, хотя Рубен и дальше будет придерживаться схемы 3-4-3, нравится это или нет. Амориму необходимо найти решение — возможно, на трансферном рынке.



Ираола дал еще один урок Хау



Во время своего перерыва между уходом из "Борнмута" и приходом в "Ньюкасл" Эдди Хау следил за Андони Ираолой в "Райо Вальекано". Впоследствии он внедрил на "Сент-Джеймс Парк" несколько идей баска о высоком, жестком, интенсивном прессинге, скоростных контратаках, тактических фолах и ощущении контролируемого хаоса на поле, что часто давало впечатляющий эффект.



Однако в субботу "Борнмут" воплотил этот план в жизнь гораздо лучше, нежели хозяева поля, стремившиеся одержать 10-ю победу подряд во всех соревнованиях. Когда Джастин Клюйверт оформил великолепный хет-трик на поле, где два десятилетия назад его отец, Патрик, забил свой единственный гол в Премьер-Лиге в цветах "Ньюкасла", гости в целом напоминали команду Хау в ее лучшем виде.



Несмотря на многочисленные травмы, команда Ираолы не знает поражений в 10 матчах лиги кряду и отстает от "Ньюкасла" на одно очко. Учитывая то, что "Ньюкасл" считается законным претендентом на Лигу Чемпионов, то же самое, несомненно, относится и к "Борнмуту", которому в субботу предстоит интригующий домашний поединок с другой сенсацией сезона — "Ноттингем Форест".



Форма Фодена вдохновляет "Сити"



Матч "Ипсвич" — "Манчестер Сити" был анонсирован как битва больших нападающих, но вместо этого в нем доминировал маленький гений. В начале недели "Сити" получил своевременное подкрепление в виде новости о продлении контракта Эрлинга Холанда почти на 10 лет, но еще большим подкреплением для Хосепа Гвардиолы в последнее время стало долгожданное возвращение Фила Фодена в свою лучшую форму.



Контраст в показателях Фодена в этом сезоне поражает воображение и заставляет обратить внимание на проблемы с физической формой Фила в начале кампании, когда 24-летний футболист не выходил на поле до октября.



Фодену не удавалось забить в 11 матчах лиги кряду, но теперь он настаивает, что ему "не везло" с голами. Его возвращение — шесть голов в пяти последних матчах и две голевые передачи — доказывает, что это был всего лишь всплеск для лучшего футболиста прошлого сезона. Зависимость Фодена от физической формы очевидна, но сейчас он "летит", и для "Сити" это большое подспорье на выходе из кризиса, который накрыл команду в середине сезона.



Рискованная ставка Слота снова сработала



Арне Слот впечатляет во многих отношениях с тех пор, как сменил Юргена Клоппа на посту менеджера "Ливерпуля", но, пожалуй, больше всего выделяется его умелое использование замен. Всякий раз, когда голландский специалист обращается к своей скамейке запасных в поисках вдохновения, он обычно находит его там.



Очко, заработанное с "Ноттингем Форест" посреди недели, было добыто благодаря тому, что Костас Цимикас первым касанием ответил на первое касание Диого Жоты, чтобы сравнять счет. Затем, в матче с "Брентфордом", когда его команде нужен был гол, чтобы удержать конкурентов на расстоянии, Слот призвал Дарвина Нуньеса.



Нестабильный уругваец ответил на призыв Слота, забив дважды в компенсированное время, но ко второму голу также причастны Федерико Кьеза и Харви Эллиотт — креативные игроки, которых другие менеджеры, возможно, сочли бы слишком рискованной ставкой для использования в столь напряженной концовке матча. Но Слот — рисковый менеджер, который любит бросать кости.



Калверт-Левин доказывает, что он не мазила



Поиски атакующего усиления в "Эвертоне" должны продолжиться — это всего лишь одна победа, и "ириски" не каждую неделю будут играть с такой пассивной командой, как "Тоттенхэм", но игра всей линии нападения повысила удовлетворенность Дэвида Мойеса после своей первой победы на "Гудисон Парк" за время его второго пришествия.



Доминик Калверт-Левин упустил несколько хороших возможностей, как и в первом матче Мойеса с "Астон Виллой", но в своем стиле забил свой первый гол с 14 сентября и великолепно вел игру. То, что у 27-летнего нападающего, который по-прежнему надеется на возрождение былой формы, есть шансы не промахнуться, — это уже плюс по сравнению с эпохой Шона Дайча.



Первый гол Илимана Ндиайе на "Гудисон Парк" был мастерски исполнен и заставил Мойеса желать большего. Йеспер Линдстрем стал откровением на позиции правого защитника, сочетая креативность, в которой так нуждается команда, с неустанными оборонительными обязанностями. "Внезапно атакующие игроки стали оказывать влияние на команду", — сказал менеджер "Эвертона". "Вся команда выглядела по-другому".



"Форест" продолжает мечтать о финише в топ-4



Когда Джеймс Уорд-Проуз в августе переходил в "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Вест Хэма", то думал, что с "лесниками" он может рассчитывать на попадание в середину таблицы.



Сидя на скамейке запасных на "Сити Граунд", Уорд-Проуз был в первом ряду и наблюдал за тем, как "Форест" обрекает клуб, за который он провел более 400 матчей на протяжении двух десятилетий, на 18-е поражение в 22 матчах.



И "Форест", и "Арсенал" отстают от лидирующего "Ливерпуля" на шесть очков. У Уорд-Проуза пять стартовых матчей в лиге, последний из которых состоялся в ноябре, и четыре выхода со скамейки запасных — достаточно, чтобы обеспечить себе медаль, если "Форест" совершит немыслимое. В любом случае, с шестиочковым отрывом от идущего на пятом месте "Ньюкасла" гонка за попадание в Лигу Чемпионов продолжается.



Рууд Ван Нистелрой уже не нравится болельщикам "Лестера"



Под руководством Стива Купера "Лестер" держал голову над водой. "Лисы" проиграли всего пять из 12 первых матчей, вернувшись в Премьер-Лигу, и хотя их футбол не был блестящим, они выглядели теми, кто способен остаться в элите.



А потом они уволили Купера. Иногда стоит быть осторожными в своих желаниях. Последовавшая череда поражений под руководством Рууда Ван Нистелроя, возможно, показала, что команда не была готова к более атакующему стилю, которого жаждали болельщики. Теперь "Лестер" не выглядят цельным сзади, и, несмотря на то, что в первых двух матчах под руководством голландца "лисы" забили пять голов, впереди они тоже стали ограниченными, забив дважды в семи последовавших за этим поражениях.



Проведя всю свою игровую и тренерскую карьеру в борьбе за трофеи, Ван Нистелрой оказался в неизведанных для себя водах сражения за выживание. После поражения от "Фулхэма" на него обрушился гнев болельщиков, но те же самые болельщики хотели, чтобы Купер ушел. Возможно, сохранить прагматизм Купера и его опыт борьбы за понижение в классе было бы более разумно.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru