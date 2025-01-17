Холанд заключил с "Сити" новый контракт на девять с половиной лет

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заключил со своим клубом новый контракт на девять с половиной лет.

С момента своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2022 году Холанд забил 111 голов в 126 матчах за "Сити", выиграв с "горожанами" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.

Предыдущий контракт Холанда истекал только в 2027 году, однако теперь будущее Эрлинга связано с "Сити" на еще более длительный срок — к моменту истечения нового соглашения норвежскому бомбардиру будет 34.

Согласно слухам, в предыдущем контракте 24-летнего Холанда был доступный только для "Реала" пункт о выкупе, в связи с чем Эрлинга регулярно сватали в Мадрид.

Если верить The Athletic, в новом контракте, рассчитанном до конца сезона 2033/34, пункт о выкупе отсутствует, а значит теперь судьба Холанда целиком находится в руках "Сити".

Финансовые условия нового контракта Холанда не раскрываются, но источник называет сделку "одной из самых роскошных в спортивной истории".


Метки контракты, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1170

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jack-4poker 17.01.2025 12:21 # jack-4poker
    переоцененка как солах

    (ответить)

  2. kukuruzko 17.01.2025 12:07 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. drogba11cool 17.01.2025 12:07 # drogba11cool
    Лучший нап в Мире, в лучшей команде Мира, надолго, красиво! Это вам не нуньез, хаверц или джаксон.

    (ответить)

  4. gameboy 17.01.2025 12:01 # gameboy
    Значит никаких снятия очков не предвидится. Хотя и без Пепа хуй знает чего ожидать от этих выскочек в будущем

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: