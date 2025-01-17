Холанд заключил с "Сити" новый контракт на девять с половиной лет

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заключил со своим клубом новый контракт на девять с половиной лет.

С момента своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2022 году Холанд забил 111 голов в 126 матчах за "Сити", выиграв с "горожанами" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.



Предыдущий контракт Холанда истекал только в 2027 году, однако теперь будущее Эрлинга связано с "Сити" на еще более длительный срок — к моменту истечения нового соглашения норвежскому бомбардиру будет 34.



Согласно слухам, в предыдущем контракте 24-летнего Холанда был доступный только для "Реала" пункт о выкупе, в связи с чем Эрлинга регулярно сватали в Мадрид.



Если верить The Athletic, в новом контракте, рассчитанном до конца сезона 2033/34, пункт о выкупе отсутствует, а значит теперь судьба Холанда целиком находится в руках "Сити".



Финансовые условия нового контракта Холанда не раскрываются, но источник называет сделку "одной из самых роскошных в спортивной истории".