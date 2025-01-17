Холанд заключил с "Сити" новый контракт на девять с половиной лет
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заключил со своим клубом новый контракт на девять с половиной лет.
С момента своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2022 году Холанд забил 111 голов в 126 матчах за "Сити", выиграв с "горожанами" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.
Предыдущий контракт Холанда истекал только в 2027 году, однако теперь будущее Эрлинга связано с "Сити" на еще более длительный срок — к моменту истечения нового соглашения норвежскому бомбардиру будет 34.
Согласно слухам, в предыдущем контракте 24-летнего Холанда был доступный только для "Реала" пункт о выкупе, в связи с чем Эрлинга регулярно сватали в Мадрид.
Если верить The Athletic, в новом контракте, рассчитанном до конца сезона 2033/34, пункт о выкупе отсутствует, а значит теперь судьба Холанда целиком находится в руках "Сити".
Финансовые условия нового контракта Холанда не раскрываются, но источник называет сделку "одной из самых роскошных в спортивной истории".
17.01.2025 12:00
Просмотров: 1170
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
переоцененка как солах
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Лучший нап в Мире, в лучшей команде Мира, надолго, красиво! Это вам не нуньез, хаверц или джаксон.
(ответить)
Значит никаких снятия очков не предвидится. Хотя и без Пепа хуй знает чего ожидать от этих выскочек в будущем
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий