Стало известно, сколько "Сити" заплатит за Мармуша

Стало известно, в какую сумму обойдется "Манчестер Сити" нападающий немецкого "Айнтрахта" Омар Мармуш.

Накануне появилась информация, что после очередного раунда переговоров "Сити" достиг компромисса с "Айнтрахтом" насчет приобретения Мармуша.



По информации Sky Sport Germany, "Айнтрахт" гарантированно получит за Мармуша 75 миллионов евро (63.3 млн. фунтов). Еще 5 млн. евро (4.2 млн. фунтов) два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Стоит отметить, что изначально клуб из Франкфурта просил за 25-летнего игрока сборной Египта 80 млн. евро (67.5 млн. фунтов). Поэтому немецкая сторона лишь незначительно пошла на уступки.



Согласование личного контракта видится формальностью, потому что ранее Мармуш уже выразил готовность присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги в этом месяце.



Добавим, Мармуш пропускает матч "Айнтрахта" против дортмундской "Боруссии" в Бундеслиге сегодня вечером. Вместо этого Омар направляется в Манчестер.