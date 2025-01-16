Пети: "Постекоглу заслуживает увольнения"

Анге Постекоглу Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заслуживает увольнения.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел свое 11-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив соседям из "Арсенала" со счетом 2:1.

По мнению Пети, Постекоглу не оставляет боссам своего клуба выбора. Эмманюэлю кажется, что игроки перестали слушаться австралийского тренера.

"Я наблюдал за Анге Постекоглу, и, должно быть, он чувствовал себя одиноко у бровки сегодня вечером. Думаю, ему, наверное, приходит конец. Думаю, назрели перемены".

"Мы можем видеть их положение в лиге, мы можем видеть лица их игроков на поле, и они выглядят так жалко, как не выглядит никто другой".

"Как я уже сказал, в "Тоттенхэме" назрели перемены, поэтому я думаю, его уволят".

"Травмы — это очень важный аспект, но у них достаточно мастерства в составе".

"Посмотрите на игроков на поле вроде Сона — он был удивительно хорош на протяжении пяти лет. А Мэддисон в этом сезоне? В прошлом году Мэддисон был таким замечательным игроком, что с ним случилось?"

"В этой команде что-то нарушено, а всех игроков уволить нельзя, поэтому приходится принимать простейшее решение, а это — увольнение тренера".

"Мне не нравится это говорить, и я сочувствую Постекоглу, но он заслуживает увольнения, потому что они идут все ниже и ниже с каждым матчем. Нужно что-нибудь изменить", — сообщил Пети talkSPORT.


Метки Пети, Постекоглу, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2025 14:00

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  1. redwhitegun 16.01.2025 14:12 # redwhitegun
    он чувствовал себя одиноко у бровки

    Источник: http://fapl.ru/posts/112461/

    Да он просто вахуях от того, в какое дерьмо вляпался, возглавив тоттенщит. Так то Постельвуглу норм дядька+Сон игрок высокого уровня. Остальные каличи. Кулусевски тоже вроде неплохой игрок, но вчера был съеден заживо 18-летним пацаном, Мэддисон - хуета.

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  2. zaeba1l 16.01.2025 14:02 # zaeba1l
    Ему то что за беда? Анонир конченый.

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