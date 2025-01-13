Артета заявил, что "Арсенал" не близок к приобретениям

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не близок к каким-либо приобретениям в зимнее трансферное окно.

Домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне показало, что "Арсеналу" по-прежнему остро не хватает забивного нападающего, особенно с учетом спада Кая Хаверца и травмы Габриэля Жезуса.

Одновременно с этим "канониры" испытывают дефицит вингеров, потому что Букайо Сака и Итан Нванери остаются в лазарете. Однако пока Артета не ожидает новичков.

"Нет, я не считаю, что наш состав и так достаточно силен. Нужно реально смотреть на вещи".

"Но мы не близки к чему-либо, поэтому мы сосредоточены на имеющихся игроках".

"Клуб всегда работает над тем, чтобы попытаться улучшить наш состав, но это должно соответствовать нашим ресурсам, и это должны быть игроки, которые могут сделать нас лучше", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2025 12:00

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  1. redwhitegun 13.01.2025 12:45 # redwhitegun
    "Клуб всегда работает над тем, чтобы попытаться улучшить наш состав"

    Источник: http://fapl.ru/posts/112398/

    ОЧЕНЬ хуево работает. Уволить нахуй)

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  2. seagull77 13.01.2025 12:19 # seagull77
    Как же меня бесит этот бестрофейный лошарик.

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  3. breadpeat 13.01.2025 12:03 # breadpeat
    Испанский стыд получается какой то в доминирующей манере, парней некоторых жалко искренее

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