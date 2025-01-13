Артета заявил, что "Арсенал" не близок к приобретениям
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не близок к каким-либо приобретениям в зимнее трансферное окно.
Домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне показало, что "Арсеналу" по-прежнему остро не хватает забивного нападающего, особенно с учетом спада Кая Хаверца и травмы Габриэля Жезуса.
Одновременно с этим "канониры" испытывают дефицит вингеров, потому что Букайо Сака и Итан Нванери остаются в лазарете. Однако пока Артета не ожидает новичков.
"Нет, я не считаю, что наш состав и так достаточно силен. Нужно реально смотреть на вещи".
"Но мы не близки к чему-либо, поэтому мы сосредоточены на имеющихся игроках".
"Клуб всегда работает над тем, чтобы попытаться улучшить наш состав, но это должно соответствовать нашим ресурсам, и это должны быть игроки, которые могут сделать нас лучше", — цитирует Артету Sky Sports.
13.01.2025 12:00
Просмотров: 687
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Клуб всегда работает над тем, чтобы попытаться улучшить наш состав"
Источник: http://fapl.ru/posts/112398/
ОЧЕНЬ хуево работает. Уволить нахуй)
(ответить)
Как же меня бесит этот бестрофейный лошарик.
(ответить)
Испанский стыд получается какой то в доминирующей манере, парней некоторых жалко искренее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий