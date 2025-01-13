Артета заявил, что "Арсенал" не близок к приобретениям

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не близок к каким-либо приобретениям в зимнее трансферное окно.

Домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне показало, что "Арсеналу" по-прежнему остро не хватает забивного нападающего, особенно с учетом спада Кая Хаверца и травмы Габриэля Жезуса.



Одновременно с этим "канониры" испытывают дефицит вингеров, потому что Букайо Сака и Итан Нванери остаются в лазарете. Однако пока Артета не ожидает новичков.



"Нет, я не считаю, что наш состав и так достаточно силен. Нужно реально смотреть на вещи".



"Но мы не близки к чему-либо, поэтому мы сосредоточены на имеющихся игроках".



"Клуб всегда работает над тем, чтобы попытаться улучшить наш состав, но это должно соответствовать нашим ресурсам, и это должны быть игроки, которые могут сделать нас лучше", — цитирует Артету Sky Sports.