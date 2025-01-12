"Тоттенхэм" со скрипом прошел полупрофессиональный "Тамуорт"
"Тоттенхэм" только в экстра-таймах вырвал победу 0:3 в гостях у "Тамуорта" из пятого английского дивизиона в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Несмотря на огромную разницу в классе двух команд, "Тамуорт" показал себя крепким орешком и несколько раз реально угрожал воротам новичка "Тоттенхэма" Антонина Кински.
Благодаря своей вдохновленной игре представитель Национальной Лиги продержался основные 90 минут, но до пенальти не дотянул.
Когда шла 101-я минута, Доминик Соланке с рикошетом от соперника поразил цель из пределов вратарской площади после розыгрыша штрафного и удачного отскока мяча — 0:1.
На 107-й минуте "Тамуорт" окончательно лишился надежд отыграться, потому что Деян Кулусевски неотразимо пробил с левого края штрафной в дальний угол ворот — 0:2.
Точку в матче на 118-й минуте поставил Бреннан Джонсон, который пробил в касание из пределов штрафной после перехвата Кулусевски на подступах к площадке — 0:3.
"Тамуорт" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:0) после экстра-таймов
Голы: Тшикуна 101 (авт), Кулусевски 107, Джонсон 118.
"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дрэгушин (Спенс 90), Регилон, Грей, Сарр (Бергвалл 68), Биссума, Мэддисон (Кулусевски 90), Джонсон, Вернер (Сон 90), Мур (Соланке 68).
12.01.2025 18:05
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Последние комментарии:
Как же хочется в попу.
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Узбек молодца!
Тот самый момент, когда палач становится жертвой как сказал Франческо Тотти.
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Здоровья вам всем в наступившем году как у Кая Хаверца, в этом он ультра топ, машина не Феррари, но она не ломается
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Так забавно смотреть на пенсов, все что то изучают, анализируют, рисуют схемки и при всем этом строят умные ебла.
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Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Считаешь ангелов на кончике иглы?
Мечтаешь о Дубае и о море?
Хоть на минуточку сними свои очки,
Идёт война, приумножая горе
Мечтаешь чтобы шмотки от Кутюр
Скорее возвращались в магазины?
А я хочу чтобы не гибли пацаны!
Терпения им, мужества и силы
Ты слёзы льёшь, что в блоке инстаграм,
Никто не видит губ твоих утиных
А кто-то сети щас плетёт на передок,
Для тех родных, отчаянных и сильных
Ты насмехаешься над каждым волонтёром,
Крича о том, что всё у них там есть…
Но враг бомбит ребят порой неделю
И в блиндаже им нечего поесть
Глаза свои ты томно закрываешь,
Когда в кафе ты допиваешь свой глиссе
А у меня к тебе всего один вопросик:
Какую пользу принесла своей стране?
Давайте без глиссе и без Дубая,
Без шмоток иностранных проживем?
Поможем словом, делом и молитвой
И чью- то жизнь со сбора мы спасём...
Роман П.
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Пенсов на этот матч собралось больше чем на свой.
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Я уже не могу смотреть на Мартинели... Или топчитться на фланге или навешивает .. все больше нечего.. а да если контра то убежать может лучшая его фишка... Но Артета чето совсем играть стал в игру а давайте будем все стоять и зарабатывать угловые.. поэтому и этот момент забываем..
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альварес передаёт привет всяким тупарям на фатимах
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Георгина разыгралась.
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Судья чудик.
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Судья реально продажная, казел
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Алтай Балтай
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А ведь были долпаепы, которые считали, что при Артете Хаверц раскрылся, хотя его лучшие деньки так и остались в Германии.
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Что это за разбеги у нового поколения при пробивание пенальти.. просто шлак. Сделай три шага всади пушку .. беги радуйся.. чё там все из молодых этими ногами семинят на месте..
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Осёл есть осёл)
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Хаверц))) ничего, с покупкой форварда подождем до лета))
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Аасхсхсаахахаа
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Почему бабца так не любит Аморина и Бруно? Потому, что они похоже на армян, как и она? Ревнует? Завидует? Чувствует конкуренцию?
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Надеюсь магваер после матча отпи3дит чмо немецкое)))
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Туркиш
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