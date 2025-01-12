"Тоттенхэм" со скрипом прошел полупрофессиональный "Тамуорт"

"Тоттенхэм" только в экстра-таймах вырвал победу 0:3 в гостях у "Тамуорта" из пятого английского дивизиона в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Несмотря на огромную разницу в классе двух команд, "Тамуорт" показал себя крепким орешком и несколько раз реально угрожал воротам новичка "Тоттенхэма" Антонина Кински.



Благодаря своей вдохновленной игре представитель Национальной Лиги продержался основные 90 минут, но до пенальти не дотянул.



Когда шла 101-я минута, Доминик Соланке с рикошетом от соперника поразил цель из пределов вратарской площади после розыгрыша штрафного и удачного отскока мяча — 0:1.



На 107-й минуте "Тамуорт" окончательно лишился надежд отыграться, потому что Деян Кулусевски неотразимо пробил с левого края штрафной в дальний угол ворот — 0:2.



Точку в матче на 118-й минуте поставил Бреннан Джонсон, который пробил в касание из пределов штрафной после перехвата Кулусевски на подступах к площадке — 0:3.



"Тамуорт" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:0) после экстра-таймов



Голы: Тшикуна 101 (авт), Кулусевски 107, Джонсон 118.



"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дрэгушин (Спенс 90), Регилон, Грей, Сарр (Бергвалл 68), Биссума, Мэддисон (Кулусевски 90), Джонсон, Вернер (Сон 90), Мур (Соланке 68).