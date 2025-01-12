"Тоттенхэм" со скрипом прошел полупрофессиональный "Тамуорт"

Тоттенхэм "Тоттенхэм" только в экстра-таймах вырвал победу 0:3 в гостях у "Тамуорта" из пятого английского дивизиона в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Несмотря на огромную разницу в классе двух команд, "Тамуорт" показал себя крепким орешком и несколько раз реально угрожал воротам новичка "Тоттенхэма" Антонина Кински.

Благодаря своей вдохновленной игре представитель Национальной Лиги продержался основные 90 минут, но до пенальти не дотянул.

Когда шла 101-я минута, Доминик Соланке с рикошетом от соперника поразил цель из пределов вратарской площади после розыгрыша штрафного и удачного отскока мяча — 0:1.

На 107-й минуте "Тамуорт" окончательно лишился надежд отыграться, потому что Деян Кулусевски неотразимо пробил с левого края штрафной в дальний угол ворот — 0:2.

Точку в матче на 118-й минуте поставил Бреннан Джонсон, который пробил в касание из пределов штрафной после перехвата Кулусевски на подступах к площадке — 0:3.

"Тамуорт" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:0) после экстра-таймов

Голы: Тшикуна 101 (авт), Кулусевски 107, Джонсон 118.

"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дрэгушин (Спенс 90), Регилон, Грей, Сарр (Бергвалл 68), Биссума, Мэддисон (Кулусевски 90), Джонсон, Вернер (Сон 90), Мур (Соланке 68).


Метки Кубок Англии, обзор матча, Тамуорт, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 18:05

Количество просмотров Просмотров: 1930

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Последние комментарии:




  1. hachidio 12.01.2025 20:32 # hachidio
    Как же хочется в попу.

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  2. zaeba1l 12.01.2025 20:29 # zaeba1l
    Узбек молодца!
    Тот самый момент, когда палач становится жертвой как сказал Франческо Тотти.

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  3. chelsea-69 12.01.2025 20:26 # chelsea-69
    Здоровья вам всем в наступившем году как у Кая Хаверца, в этом он ультра топ, машина не Феррари, но она не ломается

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  4. lovrentiy 12.01.2025 20:25 # lovrentiy
    Так забавно смотреть на пенсов, все что то изучают, анализируют, рисуют схемки и при всем этом строят умные ебла.

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  5. imf-tua 12.01.2025 20:21 # imf-tua
    Рубрика СТИХИ с ФРОНТА

    Считаешь ангелов на кончике иглы?
    Мечтаешь о Дубае и о море?
    Хоть на минуточку сними свои очки,
    Идёт война, приумножая горе

    Мечтаешь чтобы шмотки от Кутюр
    Скорее возвращались в магазины?
    А я хочу чтобы не гибли пацаны!
    Терпения им, мужества и силы

    Ты слёзы льёшь, что в блоке инстаграм,
    Никто не видит губ твоих утиных
    А кто-то сети щас плетёт на передок,
    Для тех родных, отчаянных и сильных

    Ты насмехаешься над каждым волонтёром,
    Крича о том, что всё у них там есть…
    Но враг бомбит ребят порой неделю
    И в блиндаже им нечего поесть

    Глаза свои ты томно закрываешь,
    Когда в кафе ты допиваешь свой глиссе
    А у меня к тебе всего один вопросик:
    Какую пользу принесла своей стране?

    Давайте без глиссе и без Дубая,
    Без шмоток иностранных проживем?
    Поможем словом, делом и молитвой
    И чью- то жизнь со сбора мы спасём...

    Роман П.

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  6. lovrentiy 12.01.2025 20:21 # lovrentiy
    Пенсов на этот матч собралось больше чем на свой.

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  7. alienripley 12.01.2025 20:18 # alienripley
    Я уже не могу смотреть на Мартинели... Или топчитться на фланге или навешивает .. все больше нечего.. а да если контра то убежать может лучшая его фишка... Но Артета чето совсем играть стал в игру а давайте будем все стоять и зарабатывать угловые.. поэтому и этот момент забываем..

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  8. narcot 12.01.2025 20:12 # narcot
    альварес передаёт привет всяким тупарям на фатимах

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  9. amorim 12.01.2025 20:10 # amorim
    Георгина разыгралась.

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  10. amorim 12.01.2025 20:07 # amorim
    Судья чудик.

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  11. drogba11cool 12.01.2025 20:04 # drogba11cool
    Судья реально продажная, казел

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  12. chelsea-69 12.01.2025 19:57 # chelsea-69
    Алтай Балтай

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  13. hachidlo 12.01.2025 19:51 # hachidlo
    А ведь были долпаепы, которые считали, что при Артете Хаверц раскрылся, хотя его лучшие деньки так и остались в Германии.

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  14. alienripley 12.01.2025 19:51 # alienripley
    Что это за разбеги у нового поколения при пробивание пенальти.. просто шлак. Сделай три шага всади пушку .. беги радуйся.. чё там все из молодых этими ногами семинят на месте..

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  15. sausage 12.01.2025 19:50 # sausage
    Осёл есть осёл)

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  16. wengerrrro 12.01.2025 19:50 # wengerrrro
    Хаверц))) ничего, с покупкой форварда подождем до лета))

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  17. thegodfather 12.01.2025 19:50 # thegodfather
    Аасхсхсаахахаа

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  18. hachidlo 12.01.2025 19:37 # hachidlo
    Почему бабца так не любит Аморина и Бруно? Потому, что они похоже на армян, как и она? Ревнует? Завидует? Чувствует конкуренцию?

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  19. thegodfather 12.01.2025 19:35 # thegodfather
    Надеюсь магваер после матча отпи3дит чмо немецкое)))

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  20. chelsea-69 12.01.2025 19:35 # chelsea-69
    Туркиш

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