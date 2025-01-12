Артета хочет выиграть Кубок Англии ради фанатов "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет выиграть Кубок Англии и отпраздновать это со своими болельщиками.

Учитывая дефицит в два гола в полуфинальном противостоянии с "Ньюкаслом" в Кубке Лиги, Кубок Англии может быть единственной реальной возможностью для "Арсенала" на трофей в этом сезоне.



Свою тренерскую карьеру в "Арсенале" Артета как раз начал с завоевания Кубка Англии, однако в том финале "Уэмбли" был пуст из-за коронавирусных ограничений. На сей раз Микель хочет одержать победу при полных трибунах.



"Это то, чего мы хотим. Мы хотим больших трофеев, и мы хотим выиграть их перед нашими болельщиками".



"Мы уже попробовали это на вкус, несколько раз выиграв Суперкубок Англии, но это не то же самое".



"Я был так рад, так горд выиграть Кубок Англии в 2020 году, потому что это был действительно тяжелый период".



"Это было очень эмоционально. Это был большой опыт, потому что я получил свою первую тренерскую работу здесь и приступил к ней посреди сезона, затем мы сидели дома два с половиной месяца, затем снова начали играть и делали это при сложных обстоятельствах"



"Но я был рад, потому что мы давно не выигрывали трофей. Теперь мы просто хотим повторить это, но разделить радость с нашими людьми", — цитирует Артету Evening Standard.