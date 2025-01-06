"Вест Хэм" решил уволить Лопетеги

Хулен Лопетеги "Вест Хэм" принял решение расстаться со своим главным тренером Хуленом Лопетеги.

И хотя эта информация пока не подтверждена неофициально, talkSPORT утверждает, что "Вест Хэм" указал Лопетеги на дверь.

Под большим вопросом находится и будущее технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена, который прошлым летом пригласил Лопетеги в клуб, а затем потратил целое состояние на трансферы.

Лопетеги, приглашенный на место Дэвида Мойеса, выиграл лишь шесть из своих 20 матчей Премьер-Лиги с "Вест Хэмом". Последней каплей для руководства клуба стало поражение 4:1 от барахлящего "Манчестер Сити" в минувшую субботу.

Наиболее вероятным сменщиком Лопетеги является экс-наставник "Челси" Грэм Поттер, который уже ведет переговоры с "молотобойцами".


Метки Вест Хэм, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 19:00

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  1. alexomck 06.01.2025 19:04 # alexomck
    технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена

    Источник: http://fapl.ru/posts/112268/

    в первую очередь этого увольнять после бестолковой закупки нужно было. Лопетеги может и не тянет, но с таким ТО хз кто бы вытянул.

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