"Вест Хэм" решил уволить Лопетеги
"Вест Хэм" принял решение расстаться со своим главным тренером Хуленом Лопетеги.
И хотя эта информация пока не подтверждена неофициально, talkSPORT утверждает, что "Вест Хэм" указал Лопетеги на дверь.
Под большим вопросом находится и будущее технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена, который прошлым летом пригласил Лопетеги в клуб, а затем потратил целое состояние на трансферы.
Лопетеги, приглашенный на место Дэвида Мойеса, выиграл лишь шесть из своих 20 матчей Премьер-Лиги с "Вест Хэмом". Последней каплей для руководства клуба стало поражение 4:1 от барахлящего "Манчестер Сити" в минувшую субботу.
Наиболее вероятным сменщиком Лопетеги является экс-наставник "Челси" Грэм Поттер, который уже ведет переговоры с "молотобойцами".
06.01.2025 19:00
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технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена
Источник: http://fapl.ru/posts/112268/
в первую очередь этого увольнять после бестолковой закупки нужно было. Лопетеги может и не тянет, но с таким ТО хз кто бы вытянул.
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