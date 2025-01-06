"Вест Хэм" решил уволить Лопетеги

"Вест Хэм" принял решение расстаться со своим главным тренером Хуленом Лопетеги.

И хотя эта информация пока не подтверждена неофициально, talkSPORT утверждает, что "Вест Хэм" указал Лопетеги на дверь.



Под большим вопросом находится и будущее технического директора "Вест Хэма" Тима Штейдтена, который прошлым летом пригласил Лопетеги в клуб, а затем потратил целое состояние на трансферы.



Лопетеги, приглашенный на место Дэвида Мойеса, выиграл лишь шесть из своих 20 матчей Премьер-Лиги с "Вест Хэмом". Последней каплей для руководства клуба стало поражение 4:1 от барахлящего "Манчестер Сити" в минувшую субботу.



Наиболее вероятным сменщиком Лопетеги является экс-наставник "Челси" Грэм Поттер, который уже ведет переговоры с "молотобойцами".