Аморим чувствует, что игрокам МЮ страшно на поле
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим чувствует, что из-за своих невыразительных результатов его игроки стали испытывать страх на футбольном поле.
"Юнайтед" проиграл все четыре последних матча, включая три поражения кряду в Премьер-Лиге без единого забитого гола.
Столь удручающие результаты негативно повлияли на атмосферу в команде, однако Аморим хочет помочь подопечным снова обрести уверенность.
"Они (игроки) суетятся и иногда боятся на поле. Нам нужно справиться с этим. Нам нужно, чтобы лидеры проявили себя и помогли другим парням, но на мне лежит наибольшая ответственность за улучшение игры".
"Вы можете видеть, что игроки стараются. Иногда они слишком суетятся, слишком боятся играть в футбол, потому что это сложный момент, и мы поможем игрокам стать лучше", — цитирует Аморима ESPN.
05.01.2025 10:00
Просмотров: 735
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
чувствует, что напихают им сегодня...
(ответить)
"Юнайтед" проиграл все четыре последних матча, включая три поражения кряду в Премьер-Лиге без единого пропущенного гола.
Источник: http://fapl.ru/posts/112239/
Михайло - гугл переводчик не доведет до добра.
Как можно проиграть без единого пропущенного гола?
(ответить)
Красиво постелил соломку перед ЛФК и 0рси0, на горизонте 7 поражений в 8 последних матчах. Ясное дело, что не в нём причины!
Цыганьё португальское повторяет ошибки 10хага.
Завали рыгальник и тренируй команду, а не тупые вью раздавай
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий