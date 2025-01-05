Аморим чувствует, что игрокам МЮ страшно на поле

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим чувствует, что из-за своих невыразительных результатов его игроки стали испытывать страх на футбольном поле.

"Юнайтед" проиграл все четыре последних матча, включая три поражения кряду в Премьер-Лиге без единого забитого гола.

Столь удручающие результаты негативно повлияли на атмосферу в команде, однако Аморим хочет помочь подопечным снова обрести уверенность.

"Они (игроки) суетятся и иногда боятся на поле. Нам нужно справиться с этим. Нам нужно, чтобы лидеры проявили себя и помогли другим парням, но на мне лежит наибольшая ответственность за улучшение игры".

"Вы можете видеть, что игроки стараются. Иногда они слишком суетятся, слишком боятся играть в футбол, потому что это сложный момент, и мы поможем игрокам стать лучше", — цитирует Аморима ESPN.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2025 10:00

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  1. live-juve 05.01.2025 11:28 # live-juve
    чувствует, что напихают им сегодня...

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  2. lawyer79 05.01.2025 10:28 # lawyer79
    "Юнайтед" проиграл все четыре последних матча, включая три поражения кряду в Премьер-Лиге без единого пропущенного гола.


    Источник: http://fapl.ru/posts/112239/


    Михайло - гугл переводчик не доведет до добра.
    Как можно проиграть без единого пропущенного гола?

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  3. sellman 05.01.2025 10:14 # sellman
    Красиво постелил соломку перед ЛФК и 0рси0, на горизонте 7 поражений в 8 последних матчах. Ясное дело, что не в нём причины!

    Цыганьё португальское повторяет ошибки 10хага.

    Завали рыгальник и тренируй команду, а не тупые вью раздавай

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