Аморим чувствует, что игрокам МЮ страшно на поле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим чувствует, что из-за своих невыразительных результатов его игроки стали испытывать страх на футбольном поле.

"Юнайтед" проиграл все четыре последних матча, включая три поражения кряду в Премьер-Лиге без единого забитого гола.



Столь удручающие результаты негативно повлияли на атмосферу в команде, однако Аморим хочет помочь подопечным снова обрести уверенность.



"Они (игроки) суетятся и иногда боятся на поле. Нам нужно справиться с этим. Нам нужно, чтобы лидеры проявили себя и помогли другим парням, но на мне лежит наибольшая ответственность за улучшение игры".



"Вы можете видеть, что игроки стараются. Иногда они слишком суетятся, слишком боятся играть в футбол, потому что это сложный момент, и мы поможем игрокам стать лучше", — цитирует Аморима ESPN.