Гвардиола: "Прежний "Сити" вернулся? Нет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что преждевременно говорить о возвращении его команды в свое привычное состояние, несмотря на победу 4:1 над "Вест Хэмом".

В субботу "Сити" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиге и, как кажется, оставил позади кошмар предыдущих недель.



Однако Гвардиола не думает, что кризис окончательно преодолен. У Хосепа нет ощущения, что прежний "Сити" вернулся.



"Много лет мы наблюдали наш уровень, и сейчас мы не на этом уровне. Мы одержали победу, потому я рад, и это помогает".



"Но вы судите по результатам. Игра же не была хороша".



"Я так рад за парней, они хорошо потрудились, но в первые минуты мы заслуживали уступать 0:1, 0:2. Нам повезло забить первый гол".



"Мы являемся сильной командой, когда много бегаем и не теряем самообладание, но сейчас этого нет".



"Я очень доволен результатом, но вы не можете спрашивать меня, вернулся ли прежний "Сити". Ясно, что нет, если вы видели матч".



"За эти годы вы много раз видели, что мы делали с соперниками", — цитирует Гвардиолу The Independent.