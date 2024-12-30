Светская хроника за понедельник
Дани Ольмо готов отправиться в Премьер-Лигу. "Ливерпуль" определил двух игроков на замену Тренту Александер-Арнольду. "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Нуну Мендешу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо открыт к переезду в Премьер-Лигу на правах аренды. (TBR Football)
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд находится на пороге перехода в "Реал", продолжая игнорировать предложения своего клуба о продлении контракта. (AS)
В случае расставания с Трентом "Ливерпуль" нацелится на Джереми Фримпонга из "Байера" и Альфонсо Дэвиса из "Баварии". (TEAMtalk)
"Ливерпуль" следит за левым защитником "Фулхэма" Энтони Робинсоном в преддверии зимнего окна. (Football Insider)
Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза собирается вернуться в Серию А, где в его аренде заинтересованы "Наполи" и "Интер". (Foo Mercato)
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику ПСЖ Нуну Мендешу. (RMC Sport)
Полузащитник "Брайтона" Карлос Балеба находится на радаре у "Манчестер Сити". (The Sun)
"Сити" готов отпустить своего голкипера Эдерсона в конце сезона за 25 миллионов фунтов. (The Sun)
Полузащитник "Реал Сосьедад", которого хочет "Сити", по-прежнему не готов к переезду в Англию. (TBR Football)
"Арсенал" заинтересован в голкипере "Эспаньола" Хоане Гарсии, отступные по контракту которого составляют 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван Де Вен заинтересовал "Реал". (Relevo)
"Ньюкасл" хочет приобрести оцениваемого в 25 млн. фунтов защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова. 20-летний узбек также интересен "Сити", "Тоттенхэму", "Лестеру" и "Вулверхэмптону". (The Chronicle)
Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги может заменить Джона Дурана в "Астон Вилле". (Caught Offside)
"Саутгемптон" и "Ипсвич" сражаются за полузащитника "Ренна" Глена Камара. (TBR Football)
Другое
Защитник "Кристал Пэлас" Тайрик Митвелл не собирается подписывать новый контракт со своим клубом. (Caught Offside)
Главный тренер "Плимута" Уэйн Руни задумывается о том, чтобы уйти в отставку на фоне удручающих результатов. (Daily Mail)
Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд стал отцом. (The Sun)
Легенда "Вест Хэма" Людек Миклошко объявил, что отказался от химиотерапии после того, как у него был обнаружен рак. (The Sun)
Защитник "Сити" Кайл Уолкер, чье состояние оценивается в 27 млн. фунтов, не подарил подарки на Рождество своим детям от любовницы. (The Sun)
Бывший игрок женской команды "Астон Виллы" Алиша Леманн призналась, что однажды ей предложили 95,000 фунтов за секс. (Daily Mirror)
30.12.2024 06:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль, стоит признать, уверенно движется к чемпионству. Даже после того, как с корабля сбежал фриц, чей дед состоял в Вермахте, портовый клуб действительно поддал газу. Прям как тогда, когда Гусейн в Карабахе в 1992-м замочил настоящего армянского батю письковского из-за лады самары, а потом на этой белой рухляте драпал от места преступления.
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