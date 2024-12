Светская хроника за понедельник

Дани Ольмо готов отправиться в Премьер-Лигу. "Ливерпуль" определил двух игроков на замену Тренту Александер-Арнольду. "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Нуну Мендешу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо открыт к переезду в Премьер-Лигу на правах аренды. (TBR Football)



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд находится на пороге перехода в "Реал", продолжая игнорировать предложения своего клуба о продлении контракта. (AS)



В случае расставания с Трентом "Ливерпуль" нацелится на Джереми Фримпонга из "Байера" и Альфонсо Дэвиса из "Баварии". (TEAMtalk)



"Ливерпуль" следит за левым защитником "Фулхэма" Энтони Робинсоном в преддверии зимнего окна. (Football Insider)



Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза собирается вернуться в Серию А, где в его аренде заинтересованы "Наполи" и "Интер". (Foo Mercato)



"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику ПСЖ Нуну Мендешу. (RMC Sport)



Полузащитник "Брайтона" Карлос Балеба находится на радаре у "Манчестер Сити". (The Sun)



"Сити" готов отпустить своего голкипера Эдерсона в конце сезона за 25 миллионов фунтов. (The Sun)



Полузащитник "Реал Сосьедад", которого хочет "Сити", по-прежнему не готов к переезду в Англию. (TBR Football)



"Арсенал" заинтересован в голкипере "Эспаньола" Хоане Гарсии, отступные по контракту которого составляют 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван Де Вен заинтересовал "Реал". (Relevo)



"Ньюкасл" хочет приобрести оцениваемого в 25 млн. фунтов защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова. 20-летний узбек также интересен "Сити", "Тоттенхэму", "Лестеру" и "Вулверхэмптону". (The Chronicle)



Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги может заменить Джона Дурана в "Астон Вилле". (Caught Offside)



"Саутгемптон" и "Ипсвич" сражаются за полузащитника "Ренна" Глена Камара. (TBR Football)



Другое



Защитник "Кристал Пэлас" Тайрик Митвелл не собирается подписывать новый контракт со своим клубом. (Caught Offside)



Главный тренер "Плимута" Уэйн Руни задумывается о том, чтобы уйти в отставку на фоне удручающих результатов. (Daily Mail)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд стал отцом. (The Sun)



Легенда "Вест Хэма" Людек Миклошко объявил, что отказался от химиотерапии после того, как у него был обнаружен рак. (The Sun)



Защитник "Сити" Кайл Уолкер, чье состояние оценивается в 27 млн. фунтов, не подарил подарки на Рождество своим детям от любовницы. (The Sun)



Бывший игрок женской команды "Астон Виллы" Алиша Леманн призналась, что однажды ей предложили 95,000 фунтов за секс. (Daily Mirror)