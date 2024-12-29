"Ливерпуль" завершил год разгромом "Вест Хэма"

В своем заключительном матче в 2024 году "Ливерпуль" в пух и прах разнес на выезде "Вест Хэм" — 0:5.

Наставник "молотобойцев" Хулен Лопетеги внес четыре изменения в стартовый состав своей команды, оказав доверие Альфонсу Ареоля, Владимиру Цоуфалу, Эдсону Альваресу и отбывшему дисквалификацию Лукасу Пакете.



А вот у "красных" лишь Луис Диас заменил Дарвина Нуньеса в нападении. Выздоровевший Диогу Жота оказался на лавке.



На седьмой минуте Пакета не смог завершить хорошую атаку своей команды, поскользнувшись и не сумев нормально пробить. А дальше моменты принялся создавать "Ливерпуль".



Гости трижды серьезно напрягли Ареоля и еще несколько раз промазали сами, открыв счет только на 30-й минуте. Диас использовал Цоуфала как стенку, после отскока от соперника выйдя на ударную позицию в штрафной — 0:1.



"Вест Хэм" едва не восстановил равновесие в счете на 38-й минуте, когда Мохаммед Кудус пробил низом с дистанции — штанга!



Расплата за промах Кудуса наступила немедленно. Мохамед Салах на финте ушел от одного защитника, протолкнул мяч между ног другому, и Коди Гакпо лишь оставалось расстрелять ворота — 0:2.



На 43-й минуте "молотобойцы" совершили потерю на своей половине поля, и Кертис Джонс немедленно нашел передачей Салаха на границе штрафной. Мохамед принял мяч и вторым касанием пробил — 0:3.



В начале второго тайма Ареоля отразил удар Салаха. "Ливерпуль" продолжал оказывать давление, несмотря на более чем комфортный счет.



По такой игре четвертый гол "красных" не стал сюрпризом. Трент Александер-Арнольд отважился на дальний удар, а рикошет от Макса Килмена не оставил Ареоля шансов на спасение — 0:4.



Далее игра успокоилась, хотя гости еще несколько раз напрягли Ареоля, а хозяева лишь отметились ударом Кудуса головой в перекладину из офсайда.



Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда вышедший на замену Жота обводящим ударом поразил ворота после того, как Салах любезно отдал ему мяч в контратаке — 0:5.



"Ливерпуль" одержал сверхуверенную победу, благодаря которой вступит в новый год со значительным отрывом ои ближайшего преследователя. А "Вест Хэму" нужно что-нибудь менять.



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче