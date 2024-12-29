"Ливерпуль" завершил год разгромом "Вест Хэма"
В своем заключительном матче в 2024 году "Ливерпуль" в пух и прах разнес на выезде "Вест Хэм" — 0:5.
Наставник "молотобойцев" Хулен Лопетеги внес четыре изменения в стартовый состав своей команды, оказав доверие Альфонсу Ареоля, Владимиру Цоуфалу, Эдсону Альваресу и отбывшему дисквалификацию Лукасу Пакете.
А вот у "красных" лишь Луис Диас заменил Дарвина Нуньеса в нападении. Выздоровевший Диогу Жота оказался на лавке.
На седьмой минуте Пакета не смог завершить хорошую атаку своей команды, поскользнувшись и не сумев нормально пробить. А дальше моменты принялся создавать "Ливерпуль".
Гости трижды серьезно напрягли Ареоля и еще несколько раз промазали сами, открыв счет только на 30-й минуте. Диас использовал Цоуфала как стенку, после отскока от соперника выйдя на ударную позицию в штрафной — 0:1.
"Вест Хэм" едва не восстановил равновесие в счете на 38-й минуте, когда Мохаммед Кудус пробил низом с дистанции — штанга!
Расплата за промах Кудуса наступила немедленно. Мохамед Салах на финте ушел от одного защитника, протолкнул мяч между ног другому, и Коди Гакпо лишь оставалось расстрелять ворота — 0:2.
На 43-й минуте "молотобойцы" совершили потерю на своей половине поля, и Кертис Джонс немедленно нашел передачей Салаха на границе штрафной. Мохамед принял мяч и вторым касанием пробил — 0:3.
В начале второго тайма Ареоля отразил удар Салаха. "Ливерпуль" продолжал оказывать давление, несмотря на более чем комфортный счет.
По такой игре четвертый гол "красных" не стал сюрпризом. Трент Александер-Арнольд отважился на дальний удар, а рикошет от Макса Килмена не оставил Ареоля шансов на спасение — 0:4.
Далее игра успокоилась, хотя гости еще несколько раз напрягли Ареоля, а хозяева лишь отметились ударом Кудуса головой в перекладину из офсайда.
Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда вышедший на замену Жота обводящим ударом поразил ворота после того, как Салах любезно отдал ему мяч в контратаке — 0:5.
"Ливерпуль" одержал сверхуверенную победу, благодаря которой вступит в новый год со значительным отрывом ои ближайшего преследователя. А "Вест Хэму" нужно что-нибудь менять.
"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
29.12.2024 22:10
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Последние комментарии:
Залупули прямо сейчас должны ставить золотую статую Салаху на входе у Энфилда и начинать целовать её. Это лучший игрок в истории этого клуба, это факт.
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выиграть апл и выставить араба на мороз. норм)))))
Салах высказался о продлении контракта с «Ливерпулем» – действующее соглашение с клубом рассчитано до лета:
– Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ
(ответить)
Черт возьми, два любимых клуба идут на 1 и 2 местах. Когда такое было?
(ответить)
Маршрут самолёта из специального лётного отряда «Россия» указывает на то, что кто-то из руководства РФ, возможно, провёл два дня в Вашингтоне на этой неделе. Это может указывать на тайные переговоры, итоги которых могут стать известны в ближайшие дни.
Тем временем Зеленский заявил, что завтра готовится «важное решение США в поддержку Украины». Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что комендантский час в республике будет отменён в период с 31 декабря по 7 января.
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Поздравляю всех КРАСНЫХ с эпичным разгромным завершением 2024 года!
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Элита: Ливерпуль 19 чемпионств, 6 лч
Xyита: Манчестер Сити 115 нарушений
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Снова завоняло дагами.
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Чесно говоря, больше жду матч Челси, в этом матче было все предсказуемо, даже не интересно, а вот посмотреть пенсов, самый кайф, где можно поржать, ведь только они добавляют зрителям насытится своим мастером, забивая eблами в свои ворота, пинать по мячу, которого нет, бегать по полю, которое давно закончилось и много других потешных казусов.
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а что так тихо, случилось что-то?:)
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сещерка объявилась
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У дагов хуйцы короче пальцев.
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ЭЛИТА:
Манчестер Юнайтед: 13 апл 2 лч
Манчестер Сити: 8 апл 1 лч
Челси: 5 апл 2 лч
СЕРЕДНЯКИ:
Ливерпуль: 1 апл 2 лч
Арсенал: 3 апл 0 лч
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Второй раз в истории после Лестера, когда команда собранная из отбросов идет к чемпионству.
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Слот>Клопп, только фапловские отбросы будут спорить с этим
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Дальше игра с мю дома! Нужно громить и отрываться
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Второе картонное чемпионство - ну что ты поделаешь...
Вот ведь Гвардиола поднасрал - теперь уже и домашний матч будет со срителями...но ведь это все КАРТОН - так как МС ослаблен и это не считается(((
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Сильнейшая команда в истории апл!
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2025 год - год ИМПЕРАТОРОВ
2024 год - год лузерхуя , который они закончили красивой победой.
скриньте , в 25 сразу посыпятся
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Если не в этом сезоне, то когда?
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С победой красные!
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