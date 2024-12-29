"Ливерпуль" завершил год разгромом "Вест Хэма"

Луис Диас и Мохамед Салах В своем заключительном матче в 2024 году "Ливерпуль" в пух и прах разнес на выезде "Вест Хэм" — 0:5.

Наставник "молотобойцев" Хулен Лопетеги внес четыре изменения в стартовый состав своей команды, оказав доверие Альфонсу Ареоля, Владимиру Цоуфалу, Эдсону Альваресу и отбывшему дисквалификацию Лукасу Пакете.

А вот у "красных" лишь Луис Диас заменил Дарвина Нуньеса в нападении. Выздоровевший Диогу Жота оказался на лавке.

На седьмой минуте Пакета не смог завершить хорошую атаку своей команды, поскользнувшись и не сумев нормально пробить. А дальше моменты принялся создавать "Ливерпуль".

Гости трижды серьезно напрягли Ареоля и еще несколько раз промазали сами, открыв счет только на 30-й минуте. Диас использовал Цоуфала как стенку, после отскока от соперника выйдя на ударную позицию в штрафной — 0:1.

"Вест Хэм" едва не восстановил равновесие в счете на 38-й минуте, когда Мохаммед Кудус пробил низом с дистанции — штанга!

Расплата за промах Кудуса наступила немедленно. Мохамед Салах на финте ушел от одного защитника, протолкнул мяч между ног другому, и Коди Гакпо лишь оставалось расстрелять ворота — 0:2.

На 43-й минуте "молотобойцы" совершили потерю на своей половине поля, и Кертис Джонс немедленно нашел передачей Салаха на границе штрафной. Мохамед принял мяч и вторым касанием пробил — 0:3.

В начале второго тайма Ареоля отразил удар Салаха. "Ливерпуль" продолжал оказывать давление, несмотря на более чем комфортный счет.

По такой игре четвертый гол "красных" не стал сюрпризом. Трент Александер-Арнольд отважился на дальний удар, а рикошет от Макса Килмена не оставил Ареоля шансов на спасение — 0:4.

Далее игра успокоилась, хотя гости еще несколько раз напрягли Ареоля, а хозяева лишь отметились ударом Кудуса головой в перекладину из офсайда.

Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда вышедший на замену Жота обводящим ударом поразил ворота после того, как Салах любезно отдал ему мяч в контратаке — 0:5.

"Ливерпуль" одержал сверхуверенную победу, благодаря которой вступит в новый год со значительным отрывом ои ближайшего преследователя. А "Вест Хэму" нужно что-нибудь менять.

"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2024 22:10

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 29.12.2024 23:50 # hachidlo
    Залупули прямо сейчас должны ставить золотую статую Салаху на входе у Энфилда и начинать целовать её. Это лучший игрок в истории этого клуба, это факт.

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  2. narcot 29.12.2024 23:42 # narcot
    выиграть апл и выставить араба на мороз. норм)))))


    Салах высказался о продлении контракта с «Ливерпулем» – действующее соглашение с клубом рассчитано до лета:

    – Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ

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  3. gary47 29.12.2024 23:26 # gary47
    Черт возьми, два любимых клуба идут на 1 и 2 местах. Когда такое было?

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  4. narcot 29.12.2024 23:15 # narcot
    Маршрут самолёта из специального лётного отряда «Россия» указывает на то, что кто-то из руководства РФ, возможно, провёл два дня в Вашингтоне на этой неделе. Это может указывать на тайные переговоры, итоги которых могут стать известны в ближайшие дни.

    Тем временем Зеленский заявил, что завтра готовится «важное решение США в поддержку Украины». Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что комендантский час в республике будет отменён в период с 31 декабря по 7 января.

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  5. apl-nash 29.12.2024 23:02 # apl-nash
    Поздравляю всех КРАСНЫХ с эпичным разгромным завершением 2024 года!

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  6. lfc-krr 29.12.2024 22:46 # lfc-krr
    Элита: Ливерпуль 19 чемпионств, 6 лч
    Xyита: Манчестер Сити 115 нарушений

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  7. obez-ian-ka 29.12.2024 22:44 # obez-ian-ka
    Снова завоняло дагами.

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  8. lovrentiy 29.12.2024 22:43 # lovrentiy
    Чесно говоря, больше жду матч Челси, в этом матче было все предсказуемо, даже не интересно, а вот посмотреть пенсов, самый кайф, где можно поржать, ведь только они добавляют зрителям насытится своим мастером, забивая eблами в свои ворота, пинать по мячу, которого нет, бегать по полю, которое давно закончилось и много других потешных казусов.

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  9. alexomck 29.12.2024 22:30 # alexomck
    а что так тихо, случилось что-то?:)

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  10. bembo 29.12.2024 22:29 # bembo
    сещерка объявилась

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  11. obez-ian-ka 29.12.2024 22:28 # obez-ian-ka
    У дагов хуйцы короче пальцев.

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  12. moneycity 29.12.2024 22:26 # moneycity
    ЭЛИТА:

    Манчестер Юнайтед: 13 апл 2 лч
    Манчестер Сити: 8 апл 1 лч
    Челси: 5 апл 2 лч

    СЕРЕДНЯКИ:

    Ливерпуль: 1 апл 2 лч
    Арсенал: 3 апл 0 лч

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  13. brown-ale 29.12.2024 22:24 # brown-ale
    Второй раз в истории после Лестера, когда команда собранная из отбросов идет к чемпионству.

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  14. alexomck 29.12.2024 22:23 # alexomck
    Слот>Клопп, только фапловские отбросы будут спорить с этим

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  15. lfc-krr 29.12.2024 22:21 # lfc-krr
    Дальше игра с мю дома! Нужно громить и отрываться

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  16. skychnie-oboi 29.12.2024 22:20 # skychnie-oboi
    Второе картонное чемпионство - ну что ты поделаешь...

    Вот ведь Гвардиола поднасрал - теперь уже и домашний матч будет со срителями...но ведь это все КАРТОН - так как МС ослаблен и это не считается(((

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  17. hachidio 29.12.2024 22:19 # hachidio
    Сильнейшая команда в истории апл!

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  18. bembo 29.12.2024 22:18 # bembo
    2025 год - год ИМПЕРАТОРОВ

    2024 год - год лузерхуя , который они закончили красивой победой.
    скриньте , в 25 сразу посыпятся

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  19. szobo88 29.12.2024 22:18 # szobo88
    Если не в этом сезоне, то когда?

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  20. lovrentiy 29.12.2024 22:18 # lovrentiy
    С победой красные!

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