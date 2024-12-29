Холанд — о кризисе "Сити": "Дерьмо случается"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался по поводу неудачной серии своей команды.

Победа 0:2 над "Лестером" в воскресенье стала первой для "Сити" за пять последних матчей Премьер-Лиги. Помимо этого, сам Холанд отличился впервые за 22 дня.



По словам Холанда, этот результат принес его команде облегчение. Эрлинг призывает партнеров по раздевалке продолжать работать над улучшением результатов.



"Было хорошо одержать победу. Здесь особо нечего сказать. Я не знаю, что сделало разницу. Я просто рад, что мы одержали победу. Важно стремиться вперед".



"Дерьмо случается. Такие вещи случаются, нам нужно продолжать идти вперед, сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на правильных вещах. Это всегда облегчение, когда ты забиваешь, и это был важный гол, учитывая счет. Они ("Лестер") играют хорошо при новом тренере".



"Наступает Новый год, поэтому я не думаю слишком много о футболе. Кажется, впервые за долгое время мы можем отдохнуть так долго", — цитирует Холанда Daily Mail.