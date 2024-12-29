"Сити" вернулся на победный путь, одолев "Лестер"
"Манчестер Сити" впервые за пять матчей одержал победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Лестер" со счетом 0:2.
В старт "лис" вернулся выздоровевший капитан Джейми Варди. Он и Факундо Буонанотте заменили Патсона Дака и Джордана Айю.
Относительно 1:1 с "Эвертоном" в стартовый состав "горожан" вернулся Кевин Де Брюйне, заменив своего партнера по сборной Бельгии Жереми Доку. Выздоровевшие Кайл Уолкер и Джек Грилиш оказались среди запасных.
Первый действительно опасный момент возник на 10-й минуте, когда Джейми Варди прокинул мяч мимо Штефана Ортеги, а затем нарвался на фол со стороны голкипера гостей, однако из-за офсайда пенальти не был назначен.
На 19-й минуте Йошко Гвардиол просто подарил момент Варди, однако на сей раз Ортега вышел победителем из этой дуэли, отразив удар Джейми с острого угла.
На 21-й минуте пришел черед "Сити" угрожать чужим воротам. Голкипер "Лестера" Якуб Столарчик неудачно отразил дальний удар Фила Фодена, и Савиньо сыграл на добивании — 0:1.
На 35-й минуте внимание на себя обратил Холанд. После слаломного прохода Эрлинг оказался на убойной позиции, но не попал в угол ворот.
Через пару минут "лисы" ответили выходом Джеймса Джастина один на один, однако Ортега выдвинулся навстречу и отразил удар соперника.
А на 38-й минуте "горожан" спасла штанга, приняв на себя удар Буонанотте головой.
В целом "Сити" превзошел "Лестер" по игре в первом тайме, однако "лисы" совершенно не выглядели безнадежно и имели свои моменты.
Во втором тайме хозяева принялись атаковать еще смелее. Однажды Мануэль Аканджи вынес мяч с линии ворот, а в другом эпизоде Варди направил снаряд выше, пробивая в прыжке со считанных метров.
Выдержав натиск соперника, "горожане" разразились голом на 74-й минуте. Вышедший на замену Уолкер набросил мяч к границе вратарской, а Холанд пробил головой — 0:2.
Гол Холанда значительно успокоил игру и позволил "Сити" комфорно довести дело до победы.
"Лестер" едва ли уступил "Сити" по опасным моментам, однако своими шансами не воспользовался — в отличие от соперника. "Горожане" одержали столь важную для уверенности в себе победу.
"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
29.12.2024 19:25
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Петугхэм такой петунхэм
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Постекоглу кусок говна а не тренер.
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У дагов хуйцы короче пальцев?
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шпоры)
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2 Ноттингем Форест 19 37
Источник: http://fapl.ru/posts/112112/
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Пеп обещал вернуться и сделал это!
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Так то пенсы молодцы, швидко жахнули концы.
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КОРОЛИ!!!
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Сити долго шли к этой победе, с каждым матчем игра улучшалась, команда не упала духом, я очень рад. По игре скажу так, что Лестер во втором тайме имел много шансов, Сити очень повезло, что не пропустили. Савинье лучше играть слева, МакАти нужно чаще давать играть, парень талантливый и голодный. В Январе будут усиления, ожидаю серьезные трансферы. Едем дальше!
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