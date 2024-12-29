"Сити" вернулся на победный путь, одолев "Лестер"

"Манчестер Сити" впервые за пять матчей одержал победу в Премьер-Лиге, одолев на выезде "Лестер" со счетом 0:2.

В старт "лис" вернулся выздоровевший капитан Джейми Варди. Он и Факундо Буонанотте заменили Патсона Дака и Джордана Айю.



Относительно 1:1 с "Эвертоном" в стартовый состав "горожан" вернулся Кевин Де Брюйне, заменив своего партнера по сборной Бельгии Жереми Доку. Выздоровевшие Кайл Уолкер и Джек Грилиш оказались среди запасных.



Первый действительно опасный момент возник на 10-й минуте, когда Джейми Варди прокинул мяч мимо Штефана Ортеги, а затем нарвался на фол со стороны голкипера гостей, однако из-за офсайда пенальти не был назначен.



На 19-й минуте Йошко Гвардиол просто подарил момент Варди, однако на сей раз Ортега вышел победителем из этой дуэли, отразив удар Джейми с острого угла.



На 21-й минуте пришел черед "Сити" угрожать чужим воротам. Голкипер "Лестера" Якуб Столарчик неудачно отразил дальний удар Фила Фодена, и Савиньо сыграл на добивании — 0:1.



На 35-й минуте внимание на себя обратил Холанд. После слаломного прохода Эрлинг оказался на убойной позиции, но не попал в угол ворот.



Через пару минут "лисы" ответили выходом Джеймса Джастина один на один, однако Ортега выдвинулся навстречу и отразил удар соперника.



А на 38-й минуте "горожан" спасла штанга, приняв на себя удар Буонанотте головой.



В целом "Сити" превзошел "Лестер" по игре в первом тайме, однако "лисы" совершенно не выглядели безнадежно и имели свои моменты.



Во втором тайме хозяева принялись атаковать еще смелее. Однажды Мануэль Аканджи вынес мяч с линии ворот, а в другом эпизоде Варди направил снаряд выше, пробивая в прыжке со считанных метров.



Выдержав натиск соперника, "горожане" разразились голом на 74-й минуте. Вышедший на замену Уолкер набросил мяч к границе вратарской, а Холанд пробил головой — 0:2.



Гол Холанда значительно успокоил игру и позволил "Сити" комфорно довести дело до победы.



"Лестер" едва ли уступил "Сити" по опасным моментам, однако своими шансами не воспользовался — в отличие от соперника. "Горожане" одержали столь важную для уверенности в себе победу.



"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче