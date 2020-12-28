"Реал" уверен в подписании Трента

Трент Александер-Арнольд Испанский "Реал" уверен в подписании правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда свободным агентом следующим летом.

Только на этой неделе главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что его клуб находится в "постоянном диалоге" с Трентом, Виргилом Ван Дейком и Мохамедом Салахом насчет продления их истекающих в конце сезона контрактов.

Кажется, из этой тройки наименее вероятным выглядит новый контракт Александер-Арнольда. Daily Mail может подтвердить, что "Ливерпуль" уже начинает готовиться к жизни без Трента.

Через считанные дни наступит январь, и 26-летний игрок сборной Англии получит право свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.

А если верить испанской газете Marca, которая известна своими связями с "Реалом", Александер-Арнольд уже определился со своим будущим и хочет перейти в "Реал".

Только в субботу Marca опубликовала на своей первой полосе заголовок "Alexander-Arnold: Quiere Venir Al Madrid" ("Александер-Арнольд: хочет перейти в Мадрид").

Поэтому в "Реале" крепнет уверенность насчет перехода Александер-Арнольда свободным агентом. а "Ливерпуль" не только не получит за своего воспитанника никакой компенсации, но и будет вынужден потратиться на нового правого защитника.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 566

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Последние комментарии:




  1. narcot 29.12.2024 00:06 # narcot
    В Йошкар-Оле пенсионерка по указанию мошенников устроила фейерверки в отделениях почты


    а потом русня доказывает, что не дебилы)

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  2. lfc-krr 28.12.2024 23:53 # lfc-krr
    Жаль будет, если уйдет. Но даже если уйдет - удачи!

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  3. sellman 28.12.2024 23:53 # sellman
    Шд/ха

    ну вы поняли

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  4. dexter 28.12.2024 23:51 # dexter
    Милфыч, да ты соевый куколд. ФСБшники не достанут, но на "рашку" гореть не перестану.

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  5. narcot 28.12.2024 23:22 # narcot
    ну на повышение, хуле

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  6. alexomck 28.12.2024 23:18 # alexomck
    Не потянул основу Ливерпуля этот Арнольд, в реале проще ему будет.

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  7. hachidlo 28.12.2024 23:12 # hachidlo
    Одмэн уже главную обновил, а вахтёрша-бабца, танцевавшая бачигази, все ту ветку мониторит, выпучив ипло в 4к.

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  8. hachidlo 28.12.2024 23:05 # hachidlo
    Крыса бежит с тонущего корабля. Но что там по опыту бачигази армянской бабцы?

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