"Реал" уверен в подписании Трента

Испанский "Реал" уверен в подписании правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда свободным агентом следующим летом.

Только на этой неделе главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что его клуб находится в "постоянном диалоге" с Трентом, Виргилом Ван Дейком и Мохамедом Салахом насчет продления их истекающих в конце сезона контрактов.



Кажется, из этой тройки наименее вероятным выглядит новый контракт Александер-Арнольда. Daily Mail может подтвердить, что "Ливерпуль" уже начинает готовиться к жизни без Трента.



Через считанные дни наступит январь, и 26-летний игрок сборной Англии получит право свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



А если верить испанской газете Marca, которая известна своими связями с "Реалом", Александер-Арнольд уже определился со своим будущим и хочет перейти в "Реал".



Только в субботу Marca опубликовала на своей первой полосе заголовок "Alexander-Arnold: Quiere Venir Al Madrid" ("Александер-Арнольд: хочет перейти в Мадрид").



Поэтому в "Реале" крепнет уверенность насчет перехода Александер-Арнольда свободным агентом. а "Ливерпуль" не только не получит за своего воспитанника никакой компенсации, но и будет вынужден потратиться на нового правого защитника.