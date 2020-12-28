"Реал" уверен в подписании Трента
Испанский "Реал" уверен в подписании правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда свободным агентом следующим летом.
Только на этой неделе главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что его клуб находится в "постоянном диалоге" с Трентом, Виргилом Ван Дейком и Мохамедом Салахом насчет продления их истекающих в конце сезона контрактов.
Кажется, из этой тройки наименее вероятным выглядит новый контракт Александер-Арнольда. Daily Mail может подтвердить, что "Ливерпуль" уже начинает готовиться к жизни без Трента.
Через считанные дни наступит январь, и 26-летний игрок сборной Англии получит право свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.
А если верить испанской газете Marca, которая известна своими связями с "Реалом", Александер-Арнольд уже определился со своим будущим и хочет перейти в "Реал".
Только в субботу Marca опубликовала на своей первой полосе заголовок "Alexander-Arnold: Quiere Venir Al Madrid" ("Александер-Арнольд: хочет перейти в Мадрид").
Поэтому в "Реале" крепнет уверенность насчет перехода Александер-Арнольда свободным агентом. а "Ливерпуль" не только не получит за своего воспитанника никакой компенсации, но и будет вынужден потратиться на нового правого защитника.
28.12.2024 23:00
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а потом русня доказывает, что не дебилы)
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Жаль будет, если уйдет. Но даже если уйдет - удачи!
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Шд/ха
ну вы поняли
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Милфыч, да ты соевый куколд. ФСБшники не достанут, но на "рашку" гореть не перестану.
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ну на повышение, хуле
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Не потянул основу Ливерпуля этот Арнольд, в реале проще ему будет.
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Одмэн уже главную обновил, а вахтёрша-бабца, танцевавшая бачигази, все ту ветку мониторит, выпучив ипло в 4к.
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Крыса бежит с тонущего корабля. Но что там по опыту бачигази армянской бабцы?
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