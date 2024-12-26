"Челси" впервые за 45 лет проиграл дома "Фулхэму"

Фулхэм "Фулхэм" впервые с 1979 года выиграл на "Стэмфорд Бридж", вырвав победу 1:2 против "Челси" благодаря двум поздним голам.

Отбыв дисквалификацию, в стартовый состав "синих" вернулся Марк Кукурелья.

Наставник "дачников" Марку Силва поменял половину полевых игроков. Например, Андреас Перейра вернулся после дисквалификации. Эмиль Смит-Роу снова остался вне заявки.

Матч начался в невысоком темпе, но первый же опасный момент обернулся голом. На 16-й минуте Коул Палмер взял игру на себя, достиг границы штрафной и пробил низом рядом со штангой — 1:0.

В дальнейшем "Челси" владел инициативой, а Кукурелья едва не пробил головой голкипера "Фулхэма" Бернда Лено, однако "дачники" не выглядели безнадежно и создали пару хороших моментов в остатке тайма.

В начале второго тайма Леви Колуилл головой замкнул подачу с левого фланга, однако второй гол "синих" не был засчитан из-за офсайда.

После перерыва "Челси" принялся играть по счету. "Фулхэм" почти не имел реальных моментов, но при этом не опускал руки.

В конце концов гости были вознаграждены за свои старания. На 82-й минуте Харри Уилсон у дальней штанги опустил мяч головой в ворота после скидки от Тимоти Кастаня — 1:1.

"Дачники" воодушевились настолько, что пошли за победой. Вырвать три очка хотели и "синие", что обеспечило бодрую концовку.

Развязка случилась на исходе компенсированного времени, когда Родриго Мунис принял мяч в штрафной после прострела и затем поразил ворота — 1:2.

"Челси" превзошел своего соперника по игре, но своими большими моментами не воспользовался. "Фулхэм" продолжал стараться, сравнял счет и на этом воодушевлении вырвал три очка.

"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2385

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Последние комментарии:




  1. walter-white 26.12.2024 21:29 # walter-white
    всех адекватных пенсов с победой!

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  2. skydreams 26.12.2024 21:26 # skydreams
    вернемся сильнее чем прежде!

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  3. narcot 26.12.2024 21:23 # narcot
    РКН заблокировал группу беженцев из Курской области во «Вконтакте». Ранее там анонсировали митинг с требованием решить вопрос с жильем

    оруу

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  4. tihinya-moiyobir 26.12.2024 21:15 # tihinya-moiyobir
    ЭЙ, ОХРАННИК!!!!!! Тащи швабру, сука, я пиво разлил!

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  5. volfovich-ynwa 26.12.2024 21:13 # volfovich-ynwa
    1 ЛИВЕРПУЛЬ 16 39


    Пропасть


    Всякая шелупонь

    Источник: http://fapl.ru/

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  6. liverpo0ol 26.12.2024 21:12 # liverpo0ol
    Апичпокмэны обосрались! Разбудите охранника в будке говном завоняло!

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  7. bembo 26.12.2024 21:08 # bembo
    Коул Палмер после матча:

    "Мы знали, что не будем выигрывать в каждом матче. Это первый сезон с новым тренером, и мы все еще учимся. Все с самого начала сказали, что мы не претендуем на титул. Мы просто играем, одерживаем победы и растем как команда".

    "Тренер сказал, что это была возможность вынести уроки и нам нужно быстро восстановиться и сыграть через 3 дня".

    "Это футбол, такое случается, мы потеряли контроль на 20 минут, и они забили 2 гола, так что молодцы, "Фулхэм". Нам нужно отдохнуть, восстановиться и быть готовыми к "Ипсвичу

    Императорские слова!!!

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  8. ohrannik 26.12.2024 20:58 # ohrannik
    Охранник! Вылезай!

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  9. sausage 26.12.2024 20:55 # sausage
    Форест конечно молодцы, удивляют. Но и они в верхней части таблицы всего лишь гости. На дистанции не вывезут.

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  10. kanoniru-poker 26.12.2024 20:50 # kanoniru-poker
    Сегодня прям не только толстая шмара Русика88 соснула но и вся команда синих пи до ров))

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  11. kellborn 26.12.2024 20:48 # kellborn
    МДААААА!!

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  12. hachidio 26.12.2024 20:41 # hachidio
    Верните Грэмма Поттера, пока никого не возглавил, долбаебы!!!

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  13. hachidio 26.12.2024 20:40 # hachidio
    26.12.2024 20:25 #
    bembo

    Нужно дилдо и стринги!
    Быстро!!!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112051/

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  14. liverpo0ol 26.12.2024 20:37 # liverpo0ol
    Столько оргазма было у болел фк хуйси а тут такое. Этож надо так с рекордом даже умудрились порадовать сорокПятьси. С пабедай, в гонке

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  15. bangladesh 26.12.2024 20:33 # bangladesh
    Только начали вылазить фаны чушпанси из под шконок вынюхивая запах прайма десятилетней давности и как опять под шконку, не позавидуешь этим лохам

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  16. brown-ale 26.12.2024 20:31 # brown-ale
    Марку Силва переиграл и уничтожил лысого выскочку.

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  17. sobchak-ynwa 26.12.2024 20:27 # sobchak-ynwa
    Членси - чемпион, конкурентов не осталось))

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  18. shegdaniels 26.12.2024 20:27 # shegdaniels
    Подзалупси творог собрался, ребятси
    Мареска распустился совсем

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  19. electric 26.12.2024 20:26 # electric
    Кокой-то матч аутсайдеров (14, 18) вынесли в отдельный слот. Что с апл-очкой творится

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  20. bembo 26.12.2024 20:25 # bembo
    Нужен топ нап и топ цз!
    Быстро!!!

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