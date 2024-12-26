"Челси" впервые за 45 лет проиграл дома "Фулхэму"

"Фулхэм" впервые с 1979 года выиграл на "Стэмфорд Бридж", вырвав победу 1:2 против "Челси" благодаря двум поздним голам.

Отбыв дисквалификацию, в стартовый состав "синих" вернулся Марк Кукурелья.



Наставник "дачников" Марку Силва поменял половину полевых игроков. Например, Андреас Перейра вернулся после дисквалификации. Эмиль Смит-Роу снова остался вне заявки.



Матч начался в невысоком темпе, но первый же опасный момент обернулся голом. На 16-й минуте Коул Палмер взял игру на себя, достиг границы штрафной и пробил низом рядом со штангой — 1:0.



В дальнейшем "Челси" владел инициативой, а Кукурелья едва не пробил головой голкипера "Фулхэма" Бернда Лено, однако "дачники" не выглядели безнадежно и создали пару хороших моментов в остатке тайма.



В начале второго тайма Леви Колуилл головой замкнул подачу с левого фланга, однако второй гол "синих" не был засчитан из-за офсайда.



После перерыва "Челси" принялся играть по счету. "Фулхэм" почти не имел реальных моментов, но при этом не опускал руки.



В конце концов гости были вознаграждены за свои старания. На 82-й минуте Харри Уилсон у дальней штанги опустил мяч головой в ворота после скидки от Тимоти Кастаня — 1:1.



"Дачники" воодушевились настолько, что пошли за победой. Вырвать три очка хотели и "синие", что обеспечило бодрую концовку.



Развязка случилась на исходе компенсированного времени, когда Родриго Мунис принял мяч в штрафной после прострела и затем поразил ворота — 1:2.



"Челси" превзошел своего соперника по игре, но своими большими моментами не воспользовался. "Фулхэм" продолжал стараться, сравнял счет и на этом воодушевлении вырвал три очка.



"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче