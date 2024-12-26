"Челси" впервые за 45 лет проиграл дома "Фулхэму"
"Фулхэм" впервые с 1979 года выиграл на "Стэмфорд Бридж", вырвав победу 1:2 против "Челси" благодаря двум поздним голам.
Отбыв дисквалификацию, в стартовый состав "синих" вернулся Марк Кукурелья.
Наставник "дачников" Марку Силва поменял половину полевых игроков. Например, Андреас Перейра вернулся после дисквалификации. Эмиль Смит-Роу снова остался вне заявки.
Матч начался в невысоком темпе, но первый же опасный момент обернулся голом. На 16-й минуте Коул Палмер взял игру на себя, достиг границы штрафной и пробил низом рядом со штангой — 1:0.
В дальнейшем "Челси" владел инициативой, а Кукурелья едва не пробил головой голкипера "Фулхэма" Бернда Лено, однако "дачники" не выглядели безнадежно и создали пару хороших моментов в остатке тайма.
В начале второго тайма Леви Колуилл головой замкнул подачу с левого фланга, однако второй гол "синих" не был засчитан из-за офсайда.
После перерыва "Челси" принялся играть по счету. "Фулхэм" почти не имел реальных моментов, но при этом не опускал руки.
В конце концов гости были вознаграждены за свои старания. На 82-й минуте Харри Уилсон у дальней штанги опустил мяч головой в ворота после скидки от Тимоти Кастаня — 1:1.
"Дачники" воодушевились настолько, что пошли за победой. Вырвать три очка хотели и "синие", что обеспечило бодрую концовку.
Развязка случилась на исходе компенсированного времени, когда Родриго Мунис принял мяч в штрафной после прострела и затем поразил ворота — 1:2.
"Челси" превзошел своего соперника по игре, но своими большими моментами не воспользовался. "Фулхэм" продолжал стараться, сравнял счет и на этом воодушевлении вырвал три очка.
"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче
26.12.2024 20:00
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Последние комментарии:
всех адекватных пенсов с победой!
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вернемся сильнее чем прежде!
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РКН заблокировал группу беженцев из Курской области во «Вконтакте». Ранее там анонсировали митинг с требованием решить вопрос с жильем
оруу
(ответить)
ЭЙ, ОХРАННИК!!!!!! Тащи швабру, сука, я пиво разлил!
(ответить)
1 ЛИВЕРПУЛЬ 16 39
Пропасть
Всякая шелупонь
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
Апичпокмэны обосрались! Разбудите охранника в будке говном завоняло!
(ответить)
Коул Палмер после матча:
"Мы знали, что не будем выигрывать в каждом матче. Это первый сезон с новым тренером, и мы все еще учимся. Все с самого начала сказали, что мы не претендуем на титул. Мы просто играем, одерживаем победы и растем как команда".
"Тренер сказал, что это была возможность вынести уроки и нам нужно быстро восстановиться и сыграть через 3 дня".
"Это футбол, такое случается, мы потеряли контроль на 20 минут, и они забили 2 гола, так что молодцы, "Фулхэм". Нам нужно отдохнуть, восстановиться и быть готовыми к "Ипсвичу
Императорские слова!!!
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Охранник! Вылезай!
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Форест конечно молодцы, удивляют. Но и они в верхней части таблицы всего лишь гости. На дистанции не вывезут.
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Сегодня прям не только толстая шмара Русика88 соснула но и вся команда синих пи до ров))
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МДААААА!!
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Верните Грэмма Поттера, пока никого не возглавил, долбаебы!!!
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26.12.2024 20:25 #
bembo
Нужно дилдо и стринги!
Быстро!!!
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Источник: http://fapl.ru/posts/112051/
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Столько оргазма было у болел фк хуйси а тут такое. Этож надо так с рекордом даже умудрились порадовать сорокПятьси. С пабедай, в гонке
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Только начали вылазить фаны чушпанси из под шконок вынюхивая запах прайма десятилетней давности и как опять под шконку, не позавидуешь этим лохам
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Марку Силва переиграл и уничтожил лысого выскочку.
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Членси - чемпион, конкурентов не осталось))
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Подзалупси творог собрался, ребятси
Мареска распустился совсем
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Кокой-то матч аутсайдеров (14, 18) вынесли в отдельный слот. Что с апл-очкой творится
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Нужен топ нап и топ цз!
Быстро!!!
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