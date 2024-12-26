Ван Дейк: "Могу отыграть на топ-уровне еще четыре года"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что способен отыграть на высочайшем уровне еще четыре года.

Из трех звезд "Ливерпуля" с истекающими контрактами — Ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнольда — Виргил является самым возрастным.



Следующим летом Ван Дейку исполнится уже 34 года, однако голландский чувствует, что возраст не должен быть проблемой к новому контракту.



"Я люблю клуб, клуб любит меня. Я люблю фанатов, фанаты любят меня, и это очень хороший фундамент для достижения успеха".



"По моему мнению, я могу отыграть на высочайшем уровне еще три-четыре года, как минимум. Посмотрим, как сложится будущее", — сообщил Ван Дейк Amazon Prime.