"Арсенал" потерял Стерлинга вслед за Сака
Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг угодил в лазарет почти синхронно со своим партнером по команде Букайо Сака.
Сака получил травму задней поверхности бедра в победном для "Арсенале" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд (1:5), покидая "Селхерст Парк" на костылях.
В понедельник утром в прессу просочилась информация, что Сака пропустит от четырех до шести недель, но на самом деле срок восстановления может занять даже больше времени.
"Это выглядит скверно. Он пропустит много недель. Нет, мы не опасаемся, что он уже не сыграет в этом сезоне. Я оптимистичен, что он вернется до конца сезона", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету talkSPORT.
Болельщики "Арсенала" надеялись, что в отсутствие Сака больше будет играть Стерлинг, однако Рахим сам получил травму.
"Мы потеряли Рахима вчера, и мы не знаем, надолго ли. Потерять двух игроков в течение 24 часов — это плохо. К сожалению, это не удивляет меня при таком количестве матчей и таком расписании".
"Он пропустит несколько недель. Завтра он пройдет дополнительное обследование. Это его колено", — добавил Артета.
23.12.2024 18:00
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Болельщики "Арсенала" надеялись, что в отсутствие Сака больше будет играть Стерлинг
Источник: http://fapl.ru/posts/111990/
Покажите хоть одного такого долбоёба))
Пусть играют Мартинелли, Троссард, Нванери или даже Тимбер, но не Стерлинг. Пусть валит обратно в помойную часть лондона...
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Это вовсе не совпадение. У Сака - травма задней поверхности бедра, а у Стерлинга передней.
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Потеря потерь!
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Арсенал дистанцируется от гонки за чемпионство в апл, это правильное решение. Их единственный вариант на успешный сезон это победа в Кубке Лиги и четвертьфинал ЛЧ, максимум этой команды.
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