"Арсенал" потерял Сака на несколько недель

Вингер "Арсенала" Букайо Сака пропустит несколько недель с травмой задней поверхности свое бедро.

Сака повредил свое правое бедро уже в середине первого тайма победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (1:5).



Сака покидал "Селхерст Парк" на костылях, а главный тренер "Арсенала" Микель Артета сразу заявил, что "весьма обеспокоен" повреждением своего подопечного.



По информации The Times, первичное обследование говорит о том, что 23-летний игрок сборной Англии пропустит от четырех до шести недель и вернется на футбольное поле в конце января или начале февраля.



Таким образом, Сака пропустит чрезвычайно насыщенный отрезок сезона. Матч против "Ипсвича" в пятницу станет первым из 10, которые предстоит сыграть "Арсеналу" до конца января с учетом всех соревнований.