Светская хроника за понедельник

ПСЖ готов потратиться на Александера Исака. "Ливерпуль" не получит Жоао Педро в январе. Маркуса Рэшфорда бросила девушка. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

ПСЖ готов заплатить 83 миллиона фунтов за нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Fichajes)



ПСЖ заинтересовался украинским защитником "Борнмута" Ильей Забарным. (L'Equipe)



"Ливерпуль" обратился насчет нападающего "Брайтона" Жоао Педро, однако "чайки" предпочитают подождать с продажей бразильца до лета. (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" заинтересованы в вингере "Атлетика" Нико Уильямса, за которого ПСЖ собирается заплатить отступные в 48 млн. фунтов. (El Desmarque)



Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик не хочет вингера "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (El Nacional)



"Юнайтед" готов поспорить с "Арсеналом" за нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (Football Insider)



"Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм" и "Барселона" заинтересованы в вингере "Баварии" Лерое Сане. (Sport)



Нападающий Кристофер Нкунку готов покинуть "Челси" в январе. 27-летний француз интересен ПСЖ, "Фенербахче" и "Галатасараю". (TBR Football)



"Тоттенхэм" нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта. (Football Transfers)



"Лестер" собирается приобрести центрального защитника "Велес Сарсфилда" Валентина Гомеса за 8 млн. фунтов. (The Sun)



"Ньюкасл" — один из трех клубов, заинтересованных в защитнике "Барселоны" Эрике Гарсии, но тот предпочитает остаться на "Ноу Камп". (Sport)



Нападающий Каллум Уилсон покинет "Ньюкасл" свободным агентом в конце сезона. (Football Insider)



Немецкий полузащитник "Бенфики" Ян-Никлас Бесте заинтересовал "Кристал Пэлас". (Sky Sport Switzerland)



"Ипсвич" и "Вест Хэм" хотят вернуть вингера "Галатасарая" Хакима Зийеша в Премьер-Лигу. (Fichajes)



Другое



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет, чтобы его клуб перестроил свою скаутскую сеть в Португалии. (Daily Mirror)



Во время пресс-конференции Аморима после поражения 0:3 от "Борнмута" на "Олд Траффорд" с потолка полилась вода. (The Sun)



Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл сыграл матч в перчатке для четырех пальцев. (The Sun)



Клуб Лиги Два уволил своего главного тренера Чарли Адама. (Daily Mail)



Нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда бросила девушка. (The Sun)



Легендарная супермодель Клаудия Шиффер посетила матч Премьер-Лиги между "Брентфодом" и "Ноттингем Форест". (The Sun)



Шутка дня



Премьер-Лига отозвала свои обвинения в отношении "Манчестер Сити" по нарушениям правил финансового фейр-плей, потому что с такими результатами "горожане" и так вылетят из высшего дивизиона.