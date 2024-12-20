Светская хроника за пятницу

"Челси" и "Арсенал" интересуются Беньямином Шешко. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Райана Шерки. Брат Поля Погба сел в тюрьму. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Челси" не продаст и не отправит в аренду полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла в январе. (TEAMtalk)



"Челси" держит в уме вариант с приобретением нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (TEAMtalk)



Сильный интерес к Шешко сохраняет "Арсенал". (Daily Mail)



"Барселона" охладела к вингеру "Атлетика" Нико Уильямсу, который теперь может достаться "Арсеналу" без борьбы. (The Athletic)



"Арсенал" позволит вингеру Рису Нелсону, которого сейчас арендует "Фулхэм", покинуть клуб следующим летом. (Daily Mail)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за вингера "Лиона" Райана Шерки. (Foot Mercato)



"Шарлотт" из МЛС договаривается о покупке вингера "Ньюкасла" Мигеля Альмирона за 8.5 млн. фунтов в январе. (Givemesport)



Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка заинтересовал "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. (i Sport)



"Вест Хэм" опережает "Лестер" и "Саутгемптон" в борьбе за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (Givemesport)



"Вест Хэм", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" следят за полузащитником "Ювентуса" Николо Фаджоли, но тот может предпочесть клуб покрупнее — воде "Тоттенхэма". (Tuttosport)



В случае своего вылета из Премьер-Лиги "Саутгемптон" может продать вингера Тайлера Диблинга, который вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла". (Football Insider)



"Вулверхэмптон" может приобрести защитника "Ланса" Кевина Дансо в январе. (L'Equipe)



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Слухи о том, что полузащитник Поль Погба посетил тренировочную базу "Манчестер Юнайтед", оказались ложными. (Fabrizio Romano)



Временный тренер "Саутгемптона" Саймон Раск останется на матч против "Фулхэма" в воскресенье. (Sky Sports)



Операция на лодыжке отложила возвращение на футбольное поле защитника "Лутона" Тома Локьера после сердечного приступа. (BBC)



ФИФА разрешила полузащитнику "Лестера" Хамзе Чоудури выступать за сборную Бангладеша. (BBC)



Брат Поля Погба был приговорен к трем годам тюрьмы за вымогательство 10.7 млн. фунтов у бывшего полузащитника "Юнайтед". (Daily Mirror)



Матч Лиги Конференций между "Челси" и "Шемроком" был временно приостановлен после того, как Кристофера Нкунку забросали рулонами с туалетной бумагой. (The Sun)