"Челси" сокрушил "Шемрок" в Лиге Конференций

"Челси" одержал свою дежурную победу в Лиге Конференций, сокрушив ирландский "Шемрок Роверс" со счетом 5:1.

Гости из Ирландии продержались только до 22-й минуты, когда защитник неудачно сбросил мяч головой своему голкиперу, чем тут же воспользовался Марк Гиу, также головой, поразивший пустые ворота — 1:0.



Спустя считанные минуты хозяева восстановили равновесие. После розыгрыша углового мяч отскочил почти к границе штрафной, где Маркус Поом нанес удар в касание с отскоком от газона — 1:1.



Однако на 34-й минуте Гиу снова вывел "синих" вперед. Марк опять перехватил передачу защитника назад, проскочил мимо голкипера и с острого угла закатил мяч в ворота — 2:1.



На 40-й минуте "Челси" сделал счет комфортным для себя. Ворвавшийся в штрафную Кристофер Нкунку был остановлен защитником, но мяч отскочил назад к Кирнану Дьюсбери-Холлу, который без промедления пробил — 3:1.



В самой концовке первого тайма Гиу головой замкнул подачу Нони Мадуэке — 4:1.



Второй тайм был формальностью, но все же не обошелся без гола. На 58-й минуте Марк Кукурелья подключился в атаку, получил мяч на левом краю штрафной, чуть улучшил свою позицию и пробил с касанием ближней штанги — 5:1.



Таким образом, "Челси" выиграл групповой этап Лиги Конференций со 100-процентным результатом и теперь ждет своего соперника по плей-офф.



"Челси" (Англия) — "Шемрок" (Ирландия)— 5:1 (0:0)



Голы: Гиу 22, 34, 45, Дьюсбери-Холл 40, Кукурелья 58 — Поом 26.



"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Дисаси (Мюррей-Кэмпбелл 59), Вейга, Кукурелья, Казадеи, Дьюсбери-Холл (Рак-Сакьи 83), Мадуэке (Вейл 45), Нкунку, Джордж, Гиу (Фелиш 60).