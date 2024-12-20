"Тоттенхэм" выбил "Юнайтед" из Кубка Лиги

"Манчестер Юнайтед" завершил свое выступление в Кубке Лиги, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 4:3 на стадии четвертьфинала.

Относительно победы 0:5 над "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье в стартовый состав "шпор" вернулись Педро Порро и Ив Биссума, заменив Дестини Удоджи и Лукаса Бергвалла.



Маркус Рэшфорд вновь остался вне заявки "красных дьяволов", но Алехандро Гарначо был включен в число запасных. А стартовый состав главный тренер Рубен Аморим освежил с помощью Алтая Байындыра, Виктора Линделефа, Лени Йоро, Кристиана Эриксена и Антони.



Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте, когда Байындыр неудачно отразил дальний удар Порро, а Доминик Соланке добил мяч в ворота с касанием штанги — 1:0.



"Юнайтед" пошел отыгрываться, но, не сумев этого сделать до перерыва, в начале второго тайма пропустил второй гол. Лисандро Мартинес неудачно отбросил мяч от границы вратарской, чем воспользовался Деян Кулусевски, пробив в касание — 2:0.



На 54-й минуте Соланке после длинного заброса вошел в штрафную по левому краю, сместился мимо двух защитников и расстрелял ворота — 3:0.



Казалось, "Тоттенхэм" одержит комфортную победу, но затем публику решил повеселить Фрэйзер Форстер. На 63-й минуте голкипер хозяев ошибся с передачей из своей вратарской, и Бруну Фернандеш вывел Джошуа Зиркзее на пустые ворота — 3:1.



На 70-й минуте Форстер замешкался с передачей вперед, и налетевший на него коршуном Амад Диалло помог мячу отскочить в ворота — 3:2.



Перед "дьяволами" забрезжила надежда, но на 84-й минуте для них все было кончено, потому что Сон Хен Мин забил прямым ударом с углового — 4:2.



На исходе компенсированного времени Джонни Эванс головой замкнул подачу Диалло углового — 4:3. Разница в счете вновь стала минимальной, но для "камбэка" уже было слишком поздно.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" — 4:3 (1:0)



Голы: Соланке 15, 54, Кулусевски 46, Сон 88 — Зиркзее 63, Диалло 70, Эванс 90.



"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Дрэгушин, Грей, Спенс (Регилон 90), Сарр, Биссума, Мэддисон (Бергвалл 79), Кулусевски, Соланке (Джонсон 90), Сон.



"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Далот, Линделеф (Эванс 45), Йоро, Мартинес, Мазрауи, Фернандеш, Эриксен (Майну 56), Угарте (Гарначо 70), Антони (Диалло 55), Хейлунд (Зиркзее 56).



Предупреждения: Сарр, Мэддисон — Мазрауи, Фернандеш.