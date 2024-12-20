"Тоттенхэм" выбил "Юнайтед" из Кубка Лиги
"Манчестер Юнайтед" завершил свое выступление в Кубке Лиги, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 4:3 на стадии четвертьфинала.
Относительно победы 0:5 над "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье в стартовый состав "шпор" вернулись Педро Порро и Ив Биссума, заменив Дестини Удоджи и Лукаса Бергвалла.
Маркус Рэшфорд вновь остался вне заявки "красных дьяволов", но Алехандро Гарначо был включен в число запасных. А стартовый состав главный тренер Рубен Аморим освежил с помощью Алтая Байындыра, Виктора Линделефа, Лени Йоро, Кристиана Эриксена и Антони.
Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте, когда Байындыр неудачно отразил дальний удар Порро, а Доминик Соланке добил мяч в ворота с касанием штанги — 1:0.
"Юнайтед" пошел отыгрываться, но, не сумев этого сделать до перерыва, в начале второго тайма пропустил второй гол. Лисандро Мартинес неудачно отбросил мяч от границы вратарской, чем воспользовался Деян Кулусевски, пробив в касание — 2:0.
На 54-й минуте Соланке после длинного заброса вошел в штрафную по левому краю, сместился мимо двух защитников и расстрелял ворота — 3:0.
Казалось, "Тоттенхэм" одержит комфортную победу, но затем публику решил повеселить Фрэйзер Форстер. На 63-й минуте голкипер хозяев ошибся с передачей из своей вратарской, и Бруну Фернандеш вывел Джошуа Зиркзее на пустые ворота — 3:1.
На 70-й минуте Форстер замешкался с передачей вперед, и налетевший на него коршуном Амад Диалло помог мячу отскочить в ворота — 3:2.
Перед "дьяволами" забрезжила надежда, но на 84-й минуте для них все было кончено, потому что Сон Хен Мин забил прямым ударом с углового — 4:2.
На исходе компенсированного времени Джонни Эванс головой замкнул подачу Диалло углового — 4:3. Разница в счете вновь стала минимальной, но для "камбэка" уже было слишком поздно.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" — 4:3 (1:0)
Голы: Соланке 15, 54, Кулусевски 46, Сон 88 — Зиркзее 63, Диалло 70, Эванс 90.
"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Дрэгушин, Грей, Спенс (Регилон 90), Сарр, Биссума, Мэддисон (Бергвалл 79), Кулусевски, Соланке (Джонсон 90), Сон.
"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Далот, Линделеф (Эванс 45), Йоро, Мартинес, Мазрауи, Фернандеш, Эриксен (Майну 56), Угарте (Гарначо 70), Антони (Диалло 55), Хейлунд (Зиркзее 56).
Предупреждения: Сарр, Мэддисон — Мазрауи, Фернандеш.
20.12.2024 01:00
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Последние комментарии:
Zачем кекстер называет пыпу скоморохом?)))))
20.12.2024 01:25 #
dexter
зеля признает Путина, а Путин его - нет.
А теперь вопрос, с кем скомороху придется договариваться?
Источник: http://fapl.ru/posts/111913/?c=1#c8002004
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Правильно что МЮ слил этот турнир
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Самое большое достижение (и позор) Аморина в жизни: его посещение Сургута в 1992м, когда он сделал one-night stand с какой-то местной разеткой.
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матч имени обкакариуса, получается
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кекстеру с пикабушкой по устам
https://www.instagram.com/share/_xDqXJjLI
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Просто вратарская клоунада. Байындыр и еще тупее.
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Шо за пинс такой Рак-Сакьи?
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Обе команды идельно всем показали, как не нужно играть в обороне!
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KFC - доминация!!!
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Чморим это новый фергюсон. Тот тоже сосал первые годы всем подряд, пока не остановил свой выбор на судьях. Нужно дать время.
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А мю конечно тоже на классе, у шпор защита хер пойми что, спенсы греи драгушины, на воротах мешок. Итого по сути с игры 0 голов, 2 тупых привоза и уловой.
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Фостер это нечто.
Курям можно спокойно ставить на матч с ливерли кого-то из академии.
Чел просто мешок, еще и ногами играть не умеет от слова совсем + слоупок.
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Всех болел унитайзед поздравляю с заслуженной победой
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