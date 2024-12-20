"Тоттенхэм" выбил "Юнайтед" из Кубка Лиги

Тоттенхэм "Манчестер Юнайтед" завершил свое выступление в Кубке Лиги, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 4:3 на стадии четвертьфинала.

Относительно победы 0:5 над "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье в стартовый состав "шпор" вернулись Педро Порро и Ив Биссума, заменив Дестини Удоджи и Лукаса Бергвалла.

Маркус Рэшфорд вновь остался вне заявки "красных дьяволов", но Алехандро Гарначо был включен в число запасных. А стартовый состав главный тренер Рубен Аморим освежил с помощью Алтая Байындыра, Виктора Линделефа, Лени Йоро, Кристиана Эриксена и Антони.

Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте, когда Байындыр неудачно отразил дальний удар Порро, а Доминик Соланке добил мяч в ворота с касанием штанги — 1:0.

"Юнайтед" пошел отыгрываться, но, не сумев этого сделать до перерыва, в начале второго тайма пропустил второй гол. Лисандро Мартинес неудачно отбросил мяч от границы вратарской, чем воспользовался Деян Кулусевски, пробив в касание — 2:0.

На 54-й минуте Соланке после длинного заброса вошел в штрафную по левому краю, сместился мимо двух защитников и расстрелял ворота — 3:0.

Казалось, "Тоттенхэм" одержит комфортную победу, но затем публику решил повеселить Фрэйзер Форстер. На 63-й минуте голкипер хозяев ошибся с передачей из своей вратарской, и Бруну Фернандеш вывел Джошуа Зиркзее на пустые ворота — 3:1.

На 70-й минуте Форстер замешкался с передачей вперед, и налетевший на него коршуном Амад Диалло помог мячу отскочить в ворота — 3:2.

Перед "дьяволами" забрезжила надежда, но на 84-й минуте для них все было кончено, потому что Сон Хен Мин забил прямым ударом с углового — 4:2.

На исходе компенсированного времени Джонни Эванс головой замкнул подачу Диалло углового — 4:3. Разница в счете вновь стала минимальной, но для "камбэка" уже было слишком поздно.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" — 4:3 (1:0)

Голы: Соланке 15, 54, Кулусевски 46, Сон 88 — Зиркзее 63, Диалло 70, Эванс 90.

"Тоттенхэм": Форстер, Порро, Дрэгушин, Грей, Спенс (Регилон 90), Сарр, Биссума, Мэддисон (Бергвалл 79), Кулусевски, Соланке (Джонсон 90), Сон.

"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Далот, Линделеф (Эванс 45), Йоро, Мартинес, Мазрауи, Фернандеш, Эриксен (Майну 56), Угарте (Гарначо 70), Антони (Диалло 55), Хейлунд (Зиркзее 56).

Предупреждения: Сарр, Мэддисон — Мазрауи, Фернандеш.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2024 01:00

Количество просмотров Просмотров: 697

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.12.2024 01:29 # narcot
    Zачем кекстер называет пыпу скоморохом?)))))



    20.12.2024 01:25 #
    dexter

    зеля признает Путина, а Путин его - нет.

    А теперь вопрос, с кем скомороху придется договариваться?

    Источник: http://fapl.ru/posts/111913/?c=1#c8002004

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  2. cleverley88 20.12.2024 01:27 # cleverley88
    Правильно что МЮ слил этот турнир

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  3. hachidlo 20.12.2024 01:23 # hachidlo
    Самое большое достижение (и позор) Аморина в жизни: его посещение Сургута в 1992м, когда он сделал one-night stand с какой-то местной разеткой.

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  4. novocaine 20.12.2024 01:21 # novocaine
    матч имени обкакариуса, получается

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  5. narcot 20.12.2024 01:12 # narcot
    кекстеру с пикабушкой по устам


    https://www.instagram.com/share/_xDqXJjLI

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  6. brown-ale 20.12.2024 01:12 # brown-ale
    Просто вратарская клоунада. Байындыр и еще тупее.

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  7. dexter 20.12.2024 01:05 # dexter
    Шо за пинс такой Рак-Сакьи?

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  8. gary47 20.12.2024 01:04 # gary47
    Обе команды идельно всем показали, как не нужно играть в обороне!

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  9. alexomck 20.12.2024 01:04 # alexomck
    KFC - доминация!!!

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  10. sobchak-ynwa 20.12.2024 01:04 # sobchak-ynwa
    Чморим это новый фергюсон. Тот тоже сосал первые годы всем подряд, пока не остановил свой выбор на судьях. Нужно дать время.

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  11. bembo 20.12.2024 01:03 # bembo
    А мю конечно тоже на классе, у шпор защита хер пойми что, спенсы греи драгушины, на воротах мешок. Итого по сути с игры 0 голов, 2 тупых привоза и уловой.

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  12. bembo 20.12.2024 01:02 # bembo
    Фостер это нечто.
    Курям можно спокойно ставить на матч с ливерли кого-то из академии.

    Чел просто мешок, еще и ногами играть не умеет от слова совсем + слоупок.

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  13. volfovich-ynwa 20.12.2024 01:01 # volfovich-ynwa
    Всех болел унитайзед поздравляю с заслуженной победой

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