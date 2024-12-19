1/4 финала Кубка Лиги. Матчи среды

Одержав по победе над оппонентами из Премьер-Лиги, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" вышли в полуфинальный раунд Кубка Лиги.

Дерби с "Кристал Пэлас" началось для "Арсенала" с того, что нападающий "орлов" Жан-Филипп Матета, совершенно не замечая сопротивления со стороны Якуба Кивера, ворвался в штрафную и расстрелял Давида Райю — 0:1.



Дальше "Пэлас" с успехом сдерживал своего соперника, который атаковал беззубо. В начале второго тайма Рахим Стерлинг сперва не смог пробить голкипера "орлов" Дина Хендерсона, а со второй попытки направил мяч в перекладину.



Однако на 54-й минуте "Арсенал" все-таки сравнял счет. Это Габриэль Жезус технично подсек мяч перед Хендерсоном — 1:1.



Хозяева "Эмирейтс" продолжили давить и на 73-й минуте вышли вперед. Появившийся на замену Букайо Сака сделал короткую передачу на правый край штрафной, а Жезус пробил в касание — 2:1.



Положение "Арсенала" на 81-й минуте упрочил Жезус, который убежал в контратаку, ворвался в штрафную по правому краю и не оставил шансов Хендерсону — 3:1.



Точку же в матче на 85-й минуте поставил бывший нападающий "канониров" Эдди Нкетиа, головой отыгравший один гол за "Пэлас" — 3:2.



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"Ливерпуль" решил судьбу выездного матча против "Саутгемптона" уже в середине первого тайма. Сперва Дарвин Нуньес реализовал выход один на один после удачного отскока от защитника — 0:1. А спустя считанные минуты Коди Гакпо снабдил мячом Харви Эллиотта, который вошел в штрафную и поразил ворота — 0:1.



Во втором тайме Кэмерон Арчер вошел в штрафную "красных" по левому краю, сместился мимо двух оппонентов и направил мяч в притирку с дальней штангой — 2:1. "Святые" резко оживились, лишили соперника контроля над игрой, но результат изменить не смогли.



Еще в одном матче вечера "Ньюкасл" уверенно переиграл "Брентфорд" со счетом 3:1 благодаря дублю Сандро Тонали.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас" — 3:2 (0:1)



Голы: Жезус 54, 73, 81 — Матета 4, Нкетиа 85.



"Арсенал": Райя, Партей (Салиба 45), Тимбер, Кивер (Габриэль 87), Тирни (Льюис-Скелли 69), Жоржиньо, Мерино, Нванери (Эдегор 45), Стерлинг (Сака 70), Троссард, Жезус.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Кпора (Клайн 45), Чалоба, Лакруа, Гехи, Митчелл (Шлюпп 86), Лерма, Хьюз (Девенни 80), Эзе (Камад 59), Сарр, Матета (Нкетиа 59).



Предупреждение: Кпора.



"Ньюкасл" — "Брентфорд" — 3:1 (2:0)



Голы: Тонали 9, 43, Шер 59 — Висса 90.



"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Триппьер 77), Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон (Уиллок 45), Мерфи (Барнс 65), Исак (Осула 77), Гордон (Альмирон 77).



"Брентфорд": Флеккен, Ван ден Берг, Пиннок (Роэрслев 14), Ми, Айер, Ярмолюк, Янельт (Дамсгор), Льюис-Поттер (Мегома 74), Карвалью (Мбемо 61), Шаде (Магома 74), Висса.



Предупреждения: Шер, Гимараэс, Ливраменто — Коллинс.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль" — 1:2 (0:2)



Голы: Арчер 59 — Нуньес 24, Эллиотт 32.



"Саутгемптон": Маккарти, Бри (Сугавара 61), Харвуд-Беллис, Беднарек (Бреретон Диас 84), Вуд, Мэннинг, Даунс (Сулемана 73), Фернандеш, Арибо, Диблинг, Арчер (Онуачу 73).



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Цимикас 45), Куанса, Эндо, Александер-Арнольд (Кьеза 45), Мортон, Макаллистер (Макконнелл 63), Ньони (Дэннс 86), Эллиотт, Гакпо (Жота 63), Нуньес.



Предупреждения: Даунс, Бреретон Диас — Эллиотт.