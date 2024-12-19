1/4 финала Кубка Лиги. Матчи среды
Одержав по победе над оппонентами из Премьер-Лиги, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" вышли в полуфинальный раунд Кубка Лиги.
Дерби с "Кристал Пэлас" началось для "Арсенала" с того, что нападающий "орлов" Жан-Филипп Матета, совершенно не замечая сопротивления со стороны Якуба Кивера, ворвался в штрафную и расстрелял Давида Райю — 0:1.
Дальше "Пэлас" с успехом сдерживал своего соперника, который атаковал беззубо. В начале второго тайма Рахим Стерлинг сперва не смог пробить голкипера "орлов" Дина Хендерсона, а со второй попытки направил мяч в перекладину.
Однако на 54-й минуте "Арсенал" все-таки сравнял счет. Это Габриэль Жезус технично подсек мяч перед Хендерсоном — 1:1.
Хозяева "Эмирейтс" продолжили давить и на 73-й минуте вышли вперед. Появившийся на замену Букайо Сака сделал короткую передачу на правый край штрафной, а Жезус пробил в касание — 2:1.
Положение "Арсенала" на 81-й минуте упрочил Жезус, который убежал в контратаку, ворвался в штрафную по правому краю и не оставил шансов Хендерсону — 3:1.
Точку же в матче на 85-й минуте поставил бывший нападающий "канониров" Эдди Нкетиа, головой отыгравший один гол за "Пэлас" — 3:2.
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"Ливерпуль" решил судьбу выездного матча против "Саутгемптона" уже в середине первого тайма. Сперва Дарвин Нуньес реализовал выход один на один после удачного отскока от защитника — 0:1. А спустя считанные минуты Коди Гакпо снабдил мячом Харви Эллиотта, который вошел в штрафную и поразил ворота — 0:1.
Во втором тайме Кэмерон Арчер вошел в штрафную "красных" по левому краю, сместился мимо двух оппонентов и направил мяч в притирку с дальней штангой — 2:1. "Святые" резко оживились, лишили соперника контроля над игрой, но результат изменить не смогли.
Еще в одном матче вечера "Ньюкасл" уверенно переиграл "Брентфорд" со счетом 3:1 благодаря дублю Сандро Тонали.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас" — 3:2 (0:1)
Голы: Жезус 54, 73, 81 — Матета 4, Нкетиа 85.
"Арсенал": Райя, Партей (Салиба 45), Тимбер, Кивер (Габриэль 87), Тирни (Льюис-Скелли 69), Жоржиньо, Мерино, Нванери (Эдегор 45), Стерлинг (Сака 70), Троссард, Жезус.
"Кристал Пэлас": Хендерсон, Кпора (Клайн 45), Чалоба, Лакруа, Гехи, Митчелл (Шлюпп 86), Лерма, Хьюз (Девенни 80), Эзе (Камад 59), Сарр, Матета (Нкетиа 59).
Предупреждение: Кпора.
"Ньюкасл" — "Брентфорд" — 3:1 (2:0)
Голы: Тонали 9, 43, Шер 59 — Висса 90.
"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Триппьер 77), Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон (Уиллок 45), Мерфи (Барнс 65), Исак (Осула 77), Гордон (Альмирон 77).
"Брентфорд": Флеккен, Ван ден Берг, Пиннок (Роэрслев 14), Ми, Айер, Ярмолюк, Янельт (Дамсгор), Льюис-Поттер (Мегома 74), Карвалью (Мбемо 61), Шаде (Магома 74), Висса.
Предупреждения: Шер, Гимараэс, Ливраменто — Коллинс.
"Саутгемптон" — "Ливерпуль" — 1:2 (0:2)
Голы: Арчер 59 — Нуньес 24, Эллиотт 32.
"Саутгемптон": Маккарти, Бри (Сугавара 61), Харвуд-Беллис, Беднарек (Бреретон Диас 84), Вуд, Мэннинг, Даунс (Сулемана 73), Фернандеш, Арибо, Диблинг, Арчер (Онуачу 73).
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Цимикас 45), Куанса, Эндо, Александер-Арнольд (Кьеза 45), Мортон, Макаллистер (Макконнелл 63), Ньони (Дэннс 86), Эллиотт, Гакпо (Жота 63), Нуньес.
Предупреждения: Даунс, Бреретон Диас — Эллиотт.
19.12.2024 00:55
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Последние комментарии:
всё сбили)))
Местные паблики подтверждают информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске после атаки БПЛА
пидорусня, спросите завтра, ради этого ли замутили антиконституционное обнуление)))
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И Баллаку дискву за атаку на судью не дали, там минимум год дисквы. Дрогбе то же красную.
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Короче, Челси с Ливерпулем всегда тащили, а Барселону с МЮ всегда топили - такая тема:(
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https://www.youtube.com/watch?v=7sasaDJbOzU&;t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=tcn0NSq8ApA
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Сещёрси совсем погорел.
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что-то кексик притих после новостей об обстреле и потере вертухи)
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Вспомнил "хитрый" гол Барселоне с углового Арнольда и как МЮ ещё при САФе такой же гол отменили. Вот и весь футбол - двойные стандарты.
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19.12.2024 00:58 #
dexter
Не пизди, Кьеза шикарен
Источник: http://fapl.ru/posts/111874/?c=1
Лишь бы солах получил травму)
Хлчу почитать этого далбаеба)
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Без вара совсем работать разучились и Артета плохой человек.
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Легчайщая победа на классе лфк это сила лфк красные вперед
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Кванса - лютое говнище. Сдать бы его в аренду годика на два, в какую нибудь Серию А.
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В общем желаю удачи либо шпорам либо каслу в этом турнире.
Им этот турик рили важен и нужен.
И что хау что постукоглу вызывают симпатию своим футболом.
Болеть за гелевого придурка, который ставит полурезерв, сосет, а потом всю основу пихает лишь бы спасти матч кубка лиги... Слот в этом плане молодец, выиграл на вторм составе. И я уверен, двже если бы по ходу матча ливер проигрывал бы, он бы не уе6ал салаха ван дейка гравена свистать всееех наверх!
Хотя я хз, их наверное и в заявке не 6ыло.
Кароч ротета - это неуважение.
Источник: http://fapl.ru/posts/111874/
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Жезус забил 2 гола: один сещерке, а другой его маме.
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Жезус 2 гола из офсайда забил
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