Семь вещей, что мы узнали в 16-м туре

"Манчестер Юнайтед" добыл волевую победу в городском дерби, "Челси" стал ближе к "Ливерпулю", а "Ноттингем Форест" вытеснил "Манчестер Сити" из топ-4. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Робинсон может стать востребованным лотом на трансферном рынке в январе



Контрастные судьбы двух левых защитников стали причиной захватывающего зрелища на "Энфилде" в субботу. Травма колена на первой минуте и красная карточка на 17-й минуте, а также первый гол "Фулхэма" в промежутке между ними сделали этот день незабываемым для Энди Робертсона из "Ливерпуля".



Робинсон, напротив, показал игру, которая заставила Марку Силву отвечать на вопрос, является ли Энтони лучшим левым защитником в Премьер-Лиге. "Я — менеджер "Фулхэма", и, конечно, я скажу "да", — ответил он. "Но скоро январь, и я не хочу искать на рынке нового защитника".



Робинсон сделал две отличные голевые передачи на "Энфилде" и, если не быть слишком критичным, мог бы сделать еще две, когда использовал пространство против смелого варианта защиты Арне Слота из трех человек. Его атлетизм и авантюризм сочетались с уверенной обороной против Мохамеда Салаха, который до визита "Фулхэма" забивал в семи матчах Премьер-Лиги подряд за "Ливерпуль". Несмотря на попытки Силвы избежать разговоров о январских трансферах, они могут стать неизбежными.



Отсутствие дисциплины в "Сити" часто шокирует



В Премьер-Лиге "Манчестер Сити" потерял 10 очков с выигрышных позиций — ровно столько же, сколько за весь прошлый сезон и сколько в среднем в каждом из предыдущих пяти сезонов. Хотя в сезоне 2022/23 был пик и составил 16 очков, средний показатель снижается за счет кампании 2021/22 — тогда единственным случаем, когда "горожане" потеряли очки с выигрышных позиций, была ничья против "Ливерпуля" в апреле.



Как отметил после финального свистка Бернарду Силва, приличная команда, заработавшая угловой на последних минутах матча, в котором она ведет в счете, не должна получать пенальти всего несколько секунд спустя.



Шокирующим фактором в их недавнем выступлении является не то, что "Сити" не хватает мастерства, а то, что им не хватает дисциплины и компетентности. Скажем и то, что, возможно, Хосепу Гвардиоле стоило сделать ряд замен на усиление обороны, но он ограничился лишь сменой вингеров и Матео Ковачичем, укрепившим центр поля.



У Аморима есть непростая задача за пределами поля



Выбор игроков "Манчестер Юнайтед" стал своего рода сюрпризом: Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо не попали даже в заявку, а Рубен Аморим еще больше вызвал недоумение, заявив, что решение было принято после анализа тренировок, матчей, поведения, взаимодействия с партнерами по команде.



Однако это не стало сюрпризом, потому что состав был опубликован на Facebook Сэмюэлем Лакхерстом из Manchester Evening News в субботу вечером, чуть более чем за 18 часов до начала дерби. Утечки из состава "Юнайтед" происходят уже не первый год, но нынешняя регулярность, наглость и, очевидно, публичность источника делают это еще более серьезной проблемой.



Перед Аморимом стоят две задачи: создать успешную команду и дисциплинированный клуб, где никто не угрожает коллективу ради продвижения своих личных интересов. Несмотря на столь приятный результат в дерби, ему предстоит многое сделать на обоих фронтах.



"Старый лис" Гейе не дал разгуляться "Арсеналу"



Идриссе Гейе 35 лет, но он по-прежнему играет важную роль в полузащите "Эвертона". Конечно, ему помогают Орель Мангаля и Абдулай Дукуре, которые делят с ним нагрузку и, возможно, даже бегают за него, но именно Гейе контролирует структуру игры в центре поля у "ирисок".



Он не только выполнил 91% точных передач, но и выносил мяч, когда это было необходимо, и подставлялся под фолы, чтобы ослабить давление. "Гана — игрок с большим пониманием", — сказал Шон Дайч. "Он старый хитрый лис. Он знает сценарий: он играл за множество разных клубов".



По его тепловой карте в безголевом матче с "Арсеналом" видно, что у Гейе не было ни одного касания в штрафной соперника или даже вблизи нее. Но более важной является "горячая точка" на своей половине поля слева от центра, где Идрисса сыграл огромную роль в сведении на нет угрозы со стороны Мартина Эдегора и ограничении связи капитана "канониров" с Букайо Сака.



"Форест" продолжает движение вверх



Энтони Эланга считает, что у "Ноттингем Форест" есть состав и понимание того, что они могут "на 100%" претендовать на попадание в Европу в этом сезоне после того, как они поднялись на четвертое место благодаря субботней победе над "Астон Виллой" со счетом 2:1.



Вингер, вышедший на замену и забивший победный гол на последней минуте матча, отметил организацию предсезонной подготовки, когда главный тренер Нуну Эшпириту Санту заблаговременно сделал ключевые приобретения и смог выстроить свою схему игры.



Это контрастирует с двумя предыдущими летними кампаниями, когда хаотичные подписания "Форест" мешали команде твердо встать на ноги. "Думаю, разница в этом сезоне заключается в том, что мы подписали игроков пораньше, и у всех нас была полноценная предсезонная подготовка", — сказал бывший игрок "Манчестер Юнайтед".



"Нуну должен был провести настоящую предсезонную подготовку, потому что это сильно изменило ситуацию. Он уже давно предложил свои идеи. И мы прониклись ими, и я думаю, это видно по сегодняшнему настрою игроков".



Сарр успокаивает тех, кто скучает по Олисе



Болельщики "Кристал Пэлас", которые все еще тоскуют по Майклу Олисе, ушедшему летом в мюнхенскую "Баварию", наконец-то, могут порадоваться. Два гола Исмаилы Сарра, унаследовавшего футболку Олисе под номером 7 после своего прибытия из "Марселя", стали завершением блестящей игры сенегальского форварда в дерби с "Брайтоном", и команда Оливера Гласнера еще больше отдалилась от проблем.



26-летний футболист, которому с трудом удавалось пробиться в основу в начале кампании, выходил на поле в семи последних матчах "Пэлас" и начинает реализовывать свой огромный потенциал.



"Мы знали, что не сможем заменить Майкла, но у Исмаилы есть свои качества", — сказал Гласнер. "Мы знаем, что, когда мы выводим его в нужные зоны, он получает шансы и забивает голы. Он становится все лучше и лучше, но сейчас ему не время расслабляться — сейчас он показывает, почему мы его подписали".



Мареска придерживается своего первоначального сценария



Настойчивые заявления Энцо Марески о том, что его команда не является претендентом на титул Премьер-Лиги, в последнее время муссируются в футбольных медиа. Менеджер "Челси" после сложного матча с "Брентфордом" упорно придерживался своей изначальной позиции, что выглядело несколько нелепо.



"Есть много вещей, которые мы можем делать лучше", — сказал он. "Причина, по которой мы не готовы к конкуренции, заключается в том, какой гол мы пропустили после аута на 90-й минуте. Команда, готовая к борьбе за титул, играет в такой ситуации иначе".



Его логика выглядит все более сомнительной, и если так пойдет и дальше, то к Рождеству "Челси" может даже занять первое место. Тогда, конечно, Мареска должен будет признать, что он просто очень хорош в своей работе: в том числе достаточно умен, чтобы дать медиа удобную линию, за которую можно ухватиться, а самому заняться улучшением своей команды".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru