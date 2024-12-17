Мудрик попался на допинге

Вингер "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест, и теперь ему грозит дисквалификацию на срок до четырех лет.

Мудрик не принимал участия в пяти последних матчах "Челси". Главный тренер "синих" Энцо Мареска объяснял отсутствие игрока сборной Украины болезнью, но, оказывается, причина в другом.



Мудрик был отстранен от игры в футбол после того, как FA уведомила "Челси" о том, что рутинный тест мочи Михаил дал положительный результат.



Как сообщает BBC, 23-летний Мудрик находится в полном шоке и отрицает прием запрещенных препаратов. В данный момент клуб и игрок пытаются разобраться в том, что произошло.



"Я знаю, что не сделал ничего неправильного, и сохраняю надежду на скорое возвращение на поле. Сейчас я не могу больше ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу", — написал Мудрик в социальной сети.



Мудрик выступает за "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов в январе 2023. Михаил забил 10 голов в 73 матчах за "синих".