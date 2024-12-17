Мудрик попался на допинге

Михаил Мудрик Вингер "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест, и теперь ему грозит дисквалификацию на срок до четырех лет.

Мудрик не принимал участия в пяти последних матчах "Челси". Главный тренер "синих" Энцо Мареска объяснял отсутствие игрока сборной Украины болезнью, но, оказывается, причина в другом.

Мудрик был отстранен от игры в футбол после того, как FA уведомила "Челси" о том, что рутинный тест мочи Михаил дал положительный результат.

Как сообщает BBC, 23-летний Мудрик находится в полном шоке и отрицает прием запрещенных препаратов. В данный момент клуб и игрок пытаются разобраться в том, что произошло.

"Я знаю, что не сделал ничего неправильного, и сохраняю надежду на скорое возвращение на поле. Сейчас я не могу больше ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу", — написал Мудрик в социальной сети.

Мудрик выступает за "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов в январе 2023. Михаил забил 10 голов в 73 матчах за "синих".


Метки Мудрик, происшествия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. muforevermu 17.12.2024 16:34 # muforevermu
    Обычный тупой пидарок. Не жалко.

    (ответить)

  2. paroljlogin7237 17.12.2024 16:32 # paroljlogin7237
    Я тут слышал многие уже говорят о том что история с Мудриком, это гениальный ход Боели сэкономить денег. Похуй, что при расторжении контракта, сумму трансфера нельзя будет больше аккумулировать.

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  3. hachidlo 17.12.2024 16:27 # hachidlo
    По стопам Муты пошел. Легенда.

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  4. theo-zm 17.12.2024 16:25 # theo-zm
    Чисто хахол
    Я не я, хата не моя

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  5. bembo 17.12.2024 16:20 # bembo
    Так-то братишки еще 6 очков, и ИМПЕРАТОРСИ от вылета обезопасится.
    ЕБлища мечтающих подзалуплов о Челси в чемпионшипе представили?

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  6. jack-4poker 17.12.2024 16:16 # jack-4poker
    повестка по лояльности к лохлам проходит как и прочая либерташная поебота, скоро этих пидарасов там пиздить еще начнут, вот ор будет

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  7. bembo 17.12.2024 16:16 # bembo
    НАШ КОЗАК!

    СВОБОДУ МУДРИКУ

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  8. drogba11cool 17.12.2024 16:10 # drogba11cool
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  9. alexomck 17.12.2024 16:03 # alexomck
    Жаксона пусть проверят ещё, шибко раззабивался, когда в прошлом сезоне мазал ударов 9 из 10.

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