Мудрик попался на допинге
Вингер "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест, и теперь ему грозит дисквалификацию на срок до четырех лет.
Мудрик не принимал участия в пяти последних матчах "Челси". Главный тренер "синих" Энцо Мареска объяснял отсутствие игрока сборной Украины болезнью, но, оказывается, причина в другом.
Мудрик был отстранен от игры в футбол после того, как FA уведомила "Челси" о том, что рутинный тест мочи Михаил дал положительный результат.
Как сообщает BBC, 23-летний Мудрик находится в полном шоке и отрицает прием запрещенных препаратов. В данный момент клуб и игрок пытаются разобраться в том, что произошло.
"Я знаю, что не сделал ничего неправильного, и сохраняю надежду на скорое возвращение на поле. Сейчас я не могу больше ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу", — написал Мудрик в социальной сети.
Мудрик выступает за "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов в январе 2023. Михаил забил 10 голов в 73 матчах за "синих".
17.12.2024 16:00
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Последние комментарии:
Обычный тупой пидарок. Не жалко.
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Я тут слышал многие уже говорят о том что история с Мудриком, это гениальный ход Боели сэкономить денег. Похуй, что при расторжении контракта, сумму трансфера нельзя будет больше аккумулировать.
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По стопам Муты пошел. Легенда.
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Чисто хахол
Я не я, хата не моя
(ответить)
Так-то братишки еще 6 очков, и ИМПЕРАТОРСИ от вылета обезопасится.
ЕБлища мечтающих подзалуплов о Челси в чемпионшипе представили?
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повестка по лояльности к лохлам проходит как и прочая либерташная поебота, скоро этих пидарасов там пиздить еще начнут, вот ор будет
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НАШ КОЗАК!
СВОБОДУ МУДРИКУ
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Жаксона пусть проверят ещё, шибко раззабивался, когда в прошлом сезоне мазал ударов 9 из 10.
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