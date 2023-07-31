Ван Дейк — новый капитан "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Защитник Виргил Ван Дейк был назван новым капитаном "Ливерпуля", а полузащитник Трент Александер-Арнольд получил повышение до вице-капитана.

На прошлой неделе "Ливерпуль" продал своего предыдущего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" за 12 миллионов фунтов.

Таким образом, "Ливерпулю" впервые за время работы Юргена Клоппа с 2015 года потребовался новый капитан, и повязка ожидаемо досталась 32-летнему Ван Дейку.

"Это по-настоящему знаменательный день для меня, моей жены, моих детей, моей семьи. Это особенное ощущение, и на данном этапе я не могу толком его описать. Но это нечто, чем я очень, очень горжусь".

"Как вы знаете, я являюсь капитаном в сборной Голландии, и это уже огромная честь и повод для гордости. Но также стать капитаном футбольного клуба "Ливерпуль" — это нечто, что я не могу описать на данном этапе".

"Это нечто, что вызывает у меня большую гордость, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждый гордился и был доволен мной и футбольным клубом", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018. С тех пор Виргил сыграл 222 матча, отпраздновав победы с "красными" в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии, Кубке Лиги, Суперкубке Европы, Суперкубке Англии и на на клубном Чемпионате Мира.

Помимо Хендерсона, этим летом "Ливерпуль" также попрощался с ветераном Джеймсом Милнером, который был вице-капитаном "красных", и теперь эта роль переходит к 24-летнему Александер-Арнольду.

Трент Александер-Арнольд и Виргил Ван Дейк


Метки Александер-Арнольд, Ван Дейк, капитаны, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 31.07.2023 21:45 # iskander8sg
    31.07.2023 21:44 # удалить
    iskander8sg

    Кстати че там по дефолту в ЮСА и развалу страны, что тут так громко обсуждали в мае свинопесики?)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101868/?c=1#c7814474

    (ответить)

  2. dexter 31.07.2023 21:44 # dexter
    Мексика отказалась участвовать в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии, если туда не пригласят Россию

    Вот это подстава от союзничков.

    (ответить)

  3. narcot 31.07.2023 21:44 # narcot
    Вы напугали деда)




    Путин, как и Лукашенко, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре.

    На мероприятии его могут арестовать.

    (ответить)

  4. narcot 31.07.2023 21:43 # narcot
    Судья тащил овцеёбов, но победил ЦСКА)

    (ответить)

  5. kojan 31.07.2023 21:42 # kojan
    ЛГБТ-активисты...

    (ответить)

  6. geniusss 31.07.2023 21:34 # geniusss
    Пой же, пой
    Пой же, пой. На проклятой гитаре
    Пальцы пляшут твои вполукруг.
    Захлебнуться бы в этом угаре,
    Мой последний, единственный друг.

    Не гляди на ее запястья
    И с плечей ее льющийся шелк.
    Я искал в этой женщине счастья,
    А нечаянно гибель нашел.

    Я не знал, что любовь — зараза,
    Я не знал, что любовь — чума.
    Подошла и прищуренным глазом
    Хулигана свела с ума.

    Пой, мой друг. Навевай мне снова
    Нашу прежнюю буйную рань.
    Пусть целует она другова,
    Молодая, красивая дрянь.

    Ах, постой. Я ее не ругаю.
    Ах, постой. Я ее не кляну.
    Дай тебе про себя я сыграю
    Под басовую эту струну.

    Льется дней моих розовый купол.
    В сердце снов золотых сума.
    Много девушек я перещупал,
    Много женщин в углу прижимал.

    Да! есть горькая правда земли,
    Подсмотрел я ребяческим оком:
    Лижут в очередь кобели
    Истекающую суку соком.

    Так чего ж мне ее ревновать.
    Так чего ж мне болеть такому.
    Наша жизнь — простыня да кровать.
    Наша жизнь — поцелуй да в омут.

    Пой же, пой! В роковом размахе
    Этих рук роковая беда.
    Только знаешь, пошли их на хер…
    Не умру я, мой друг, никогда.

    1922 г.

    (ответить)

  7. electric 31.07.2023 21:27 # electric
    Про хонду уже все и забыли!
    Вот это кайф!

    (ответить)

  8. electric 31.07.2023 21:25 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

  9. takernotagiver 31.07.2023 21:18 # takernotagiver
    У всех нормальных команд есть спонсор на груди) А у одной командочки, за которую болеет один законченный даун с Хохляндии, нету)

    (ответить)

  10. bembo 31.07.2023 21:17 # bembo
    Норм кстати эти 2 петушка на фото аккурат с солярия фотосессию делали

    Лгбтпуки е6аные....

    (ответить)

  11. bembo 31.07.2023 21:16 # bembo
    Русофоб!? Не, РУСОЕБ!
    Русофобия!? Не, РУСОЕБИЯ
    Ахаха

    (ответить)

  12. narcot 31.07.2023 21:11 # narcot
    Какая команда, такой и капитан)

    (ответить)

  13. takernotagiver 31.07.2023 21:07 # takernotagiver
    Ливеру успехов. Знатные ситиебы)

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  14. ar7em 31.07.2023 21:06 # ar7em
    какого это носить повязку после гейндерсона?

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  15. alexomck 31.07.2023 21:05 # alexomck
    хозяин Фернандеша

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  16. bembo 31.07.2023 21:01 # bembo
    Просто ахуууеть!!!!!!
    Вот это новость!!!

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