Ван Дейк — новый капитан "Ливерпуля"

Защитник Виргил Ван Дейк был назван новым капитаном "Ливерпуля", а полузащитник Трент Александер-Арнольд получил повышение до вице-капитана.

На прошлой неделе "Ливерпуль" продал своего предыдущего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" за 12 миллионов фунтов.



Таким образом, "Ливерпулю" впервые за время работы Юргена Клоппа с 2015 года потребовался новый капитан, и повязка ожидаемо досталась 32-летнему Ван Дейку.



"Это по-настоящему знаменательный день для меня, моей жены, моих детей, моей семьи. Это особенное ощущение, и на данном этапе я не могу толком его описать. Но это нечто, чем я очень, очень горжусь".



"Как вы знаете, я являюсь капитаном в сборной Голландии, и это уже огромная честь и повод для гордости. Но также стать капитаном футбольного клуба "Ливерпуль" — это нечто, что я не могу описать на данном этапе".



"Это нечто, что вызывает у меня большую гордость, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждый гордился и был доволен мной и футбольным клубом", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018. С тех пор Виргил сыграл 222 матча, отпраздновав победы с "красными" в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии, Кубке Лиги, Суперкубке Европы, Суперкубке Англии и на на клубном Чемпионате Мира.



Помимо Хендерсона, этим летом "Ливерпуль" также попрощался с ветераном Джеймсом Милнером, который был вице-капитаном "красных", и теперь эта роль переходит к 24-летнему Александер-Арнольду.



