Ван Дейк — новый капитан "Ливерпуля"
Защитник Виргил Ван Дейк был назван новым капитаном "Ливерпуля", а полузащитник Трент Александер-Арнольд получил повышение до вице-капитана.
На прошлой неделе "Ливерпуль" продал своего предыдущего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" за 12 миллионов фунтов.
Таким образом, "Ливерпулю" впервые за время работы Юргена Клоппа с 2015 года потребовался новый капитан, и повязка ожидаемо досталась 32-летнему Ван Дейку.
"Это по-настоящему знаменательный день для меня, моей жены, моих детей, моей семьи. Это особенное ощущение, и на данном этапе я не могу толком его описать. Но это нечто, чем я очень, очень горжусь".
"Как вы знаете, я являюсь капитаном в сборной Голландии, и это уже огромная честь и повод для гордости. Но также стать капитаном футбольного клуба "Ливерпуль" — это нечто, что я не могу описать на данном этапе".
"Это нечто, что вызывает у меня большую гордость, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждый гордился и был доволен мной и футбольным клубом", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".
Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018. С тех пор Виргил сыграл 222 матча, отпраздновав победы с "красными" в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии, Кубке Лиги, Суперкубке Европы, Суперкубке Англии и на на клубном Чемпионате Мира.
Помимо Хендерсона, этим летом "Ливерпуль" также попрощался с ветераном Джеймсом Милнером, который был вице-капитаном "красных", и теперь эта роль переходит к 24-летнему Александер-Арнольду.
31.07.2023 21:00
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Последние комментарии:
31.07.2023 21:44 # удалить
iskander8sg
Кстати че там по дефолту в ЮСА и развалу страны, что тут так громко обсуждали в мае свинопесики?)
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Источник: http://fapl.ru/posts/101868/?c=1#c7814474
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Мексика отказалась участвовать в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии, если туда не пригласят Россию
Вот это подстава от союзничков.
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Вы напугали деда)
Путин, как и Лукашенко, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре.
На мероприятии его могут арестовать.
(ответить)
Судья тащил овцеёбов, но победил ЦСКА)
(ответить)
ЛГБТ-активисты...
(ответить)
Пой же, пой
Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои вполукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.
Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.
Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.
Пой, мой друг. Навевай мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова,
Молодая, красивая дрянь.
Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляну.
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.
Льется дней моих розовый купол.
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углу прижимал.
Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.
Так чего ж мне ее ревновать.
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь — простыня да кровать.
Наша жизнь — поцелуй да в омут.
Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на хер…
Не умру я, мой друг, никогда.
1922 г.
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Про хонду уже все и забыли!
Вот это кайф!
(ответить)
КНЯЗИ!!!
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У всех нормальных команд есть спонсор на груди) А у одной командочки, за которую болеет один законченный даун с Хохляндии, нету)
(ответить)
Норм кстати эти 2 петушка на фото аккурат с солярия фотосессию делали
Лгбтпуки е6аные....
(ответить)
Русофоб!? Не, РУСОЕБ!
Русофобия!? Не, РУСОЕБИЯ
Ахаха
(ответить)
Какая команда, такой и капитан)
(ответить)
Ливеру успехов. Знатные ситиебы)
(ответить)
какого это носить повязку после гейндерсона?
(ответить)
хозяин Фернандеша
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Просто ахуууеть!!!!!!
Вот это новость!!!
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