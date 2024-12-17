Светская хроника за вторник

Флориан Вирц не собирается в "Манчестер Сити". Рахим Стерлинг не покинет "Арсенал" в январе. Михаил Мудрик попался на допинге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Вингер "Байера" Флориан Вирц в данный момент не планирует переходить в "Манчестер Сити", "Реал" или "Баварию" следующим летом. (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" не планирует приглашать вингера "Баварии" Лероя Сане и даже не обсуждает это трансфер внутри своего клуба. (Sky Sport Germany)



"Манчестер Юнайтед" следит за 17-летним нападающим "Олимпиакоса" Хараламбосом Костуласом. (The Sun)



Защитник Якуб Кивер решил уйти из "Арсенала" в январе. Интерес к 24-летнему поляку проявляет "Наполи". (Il Mattino)



"Арсенал" рассматривает полузащитника "Севильи" Люсьена Агуме на замену Томасу Партею. (Footvall Transfers)



Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг, принадлежащий "Челси", не планирует прерывать свою аренду в январе. (Evening Standard)



"Челси" надеется продать защитника Акселя Дисаси в январе. (Matteo Moretto)



"Челси", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" следят за юным нападающим "Нюрнберга" Стефаносом Цимасом, который принадлежит ПАОКу. (Sky Sport Germany)



Предложение "Брайтона" в 20.7 млн. фунтов о покупке защитника "Палмейраса" Витора Рейса было отклонено. (ESPN Brasil)



"Вест Хэм" надеется арендовать нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в январе. (Football Insider)



Другое



Допинг-проба Михаила Мудрика дала положительный результат, вингеру "Челси" грозит дисквалификация. (Тribunа)



Карлос Корберан из "Вест Бромвича" — фаворит на вакантную роль главного тренера "Саутгемптона". (Football Insider)



Пеп Лейндерс, бывший ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", был уволен с поста главного тренера австрийского "Ред Булл". (ESPN)



Нападающий Мохамед Салах близок к новому контракту с "Ливерпулем". (Marca)



Фанат "Сити" умер на матче Премьер-Лиги против "Юнайтед". (Daily Express)



Британские власти одобрили продажу Королевской почты чешскому совладельцу "Вест Хэма" Даниэлюю Кретински за 3.6 млрд. фунтов. (Daily Mirror)