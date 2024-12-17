Светская хроника за вторник

Светская хроника Флориан Вирц не собирается в "Манчестер Сити". Рахим Стерлинг не покинет "Арсенал" в январе. Михаил Мудрик попался на допинге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Вингер "Байера" Флориан Вирц в данный момент не планирует переходить в "Манчестер Сити", "Реал" или "Баварию" следующим летом. (Sky Sport Germany)

"Ливерпуль" не планирует приглашать вингера "Баварии" Лероя Сане и даже не обсуждает это трансфер внутри своего клуба. (Sky Sport Germany)

"Манчестер Юнайтед" следит за 17-летним нападающим "Олимпиакоса" Хараламбосом Костуласом. (The Sun)

Защитник Якуб Кивер решил уйти из "Арсенала" в январе. Интерес к 24-летнему поляку проявляет "Наполи". (Il Mattino)

"Арсенал" рассматривает полузащитника "Севильи" Люсьена Агуме на замену Томасу Партею. (Footvall Transfers)

Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг, принадлежащий "Челси", не планирует прерывать свою аренду в январе. (Evening Standard)

"Челси" надеется продать защитника Акселя Дисаси в январе. (Matteo Moretto)

"Челси", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" следят за юным нападающим "Нюрнберга" Стефаносом Цимасом, который принадлежит ПАОКу. (Sky Sport Germany)

Предложение "Брайтона" в 20.7 млн. фунтов о покупке защитника "Палмейраса" Витора Рейса было отклонено. (ESPN Brasil)

"Вест Хэм" надеется арендовать нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в январе. (Football Insider)

Другое

Допинг-проба Михаила Мудрика дала положительный результат, вингеру "Челси" грозит дисквалификация. (Тribunа)

Карлос Корберан из "Вест Бромвича" — фаворит на вакантную роль главного тренера "Саутгемптона". (Football Insider)

Пеп Лейндерс, бывший ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", был уволен с поста главного тренера австрийского "Ред Булл". (ESPN)

Нападающий Мохамед Салах близок к новому контракту с "Ливерпулем". (Marca)

Фанат "Сити" умер на матче Премьер-Лиги против "Юнайтед". (Daily Express)

Британские власти одобрили продажу Королевской почты чешскому совладельцу "Вест Хэма" Даниэлюю Кретински за 3.6 млрд. фунтов. (Daily Mirror)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2024 06:00

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  1. mrjingles 17.12.2024 07:10 # mrjingles
    Умер единственный фанат сити, клуб можно закрывать

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  2. sellman 17.12.2024 07:04 # sellman
    Какая же тупая эту белобрысая Пудрик. Ему дали всё, чтобы раскрыться, долпаеба Пакетину, который пихал его снова и снова в состав, играй мразь! А он решил просто закинуться допингом, ска, ну что за обморок бестолковый

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  3. closer 17.12.2024 07:02 # closer
    Кто этот фанат сити ??

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  4. chelsea88 17.12.2024 06:15 # chelsea88
    Мудрик аут

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