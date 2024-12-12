Хейлунд принес МЮ викторию над "Викторией"

Дубль Расмуса Хейлунда обеспечил "Манчестер Юнайтед" выездную победу над чешской "Викторией" в Лиге Европы со счетом 1:2.

По сравнению с домашним поражением 2:3 от "Ноттингем Форест" главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим поменял половину полевых игроков, оказав доверие Тиреллу Маласиа, Нуссаиру Мазрауи, Каземиро, Маркусу Рэшфорду и Джошуа Зиркзее.



Первый тайм матча в Пльзени оказался ничем не примечателен. "Юнайтед" значительно больше владел мячом, но "Виктория" довольно уверенно сдерживала своего соперника, а опасные моменты почти не возникали, если не считать отраженный голкипером удар Бруну Фернандеша.



В начале второго тайма Андре Онана вдруг решил повеселить заскучавшую публику. Голкипер гостей просто подарил мяч сопернику в своей штрафной, и Матей Выдра тут же был выведен на пустые ворота — 1:0.



"Юнайтед" активизировался и на 62-й минуте сравнял счет. Едва вышедший на замену Расмус Хейлунд добил мяч в ворота с близкого расстояния после заблокированного удара Амада Диалло и удачного отскока — 1:1.



Теперь "дьяволы" захотели одержать победу, и на 88-й минуте задача была выполнена. Разыгрывая стандарт, Фернандеш сделал передачу низом в штрафную, где Хейлунд первым касанием обработал мяч, а вторым пробил с левой ноги — 1:2.



Осечка Онана усложнила жизнь "Юнайтед", но в то же время вывела "дьяволов" из спячки. Гости заиграли в полную силу и одержали победу, как им и положено по рангу.



"Виктория" (Чехия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:2 (0:0)



Голы: Выдра 48 — Хейлунд 62, 88.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот (Гарначо 81), Каземиро (Угарте 81), Фернандеш, Маласиа (Антони 60), Диалло, Рэшфорд (Хейлунд 56), Зиркзее (Маунт 61).