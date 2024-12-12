Хейлунд принес МЮ викторию над "Викторией"

Расмус Хейлунд Дубль Расмуса Хейлунда обеспечил "Манчестер Юнайтед" выездную победу над чешской "Викторией" в Лиге Европы со счетом 1:2.

По сравнению с домашним поражением 2:3 от "Ноттингем Форест" главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим поменял половину полевых игроков, оказав доверие Тиреллу Маласиа, Нуссаиру Мазрауи, Каземиро, Маркусу Рэшфорду и Джошуа Зиркзее.

Первый тайм матча в Пльзени оказался ничем не примечателен. "Юнайтед" значительно больше владел мячом, но "Виктория" довольно уверенно сдерживала своего соперника, а опасные моменты почти не возникали, если не считать отраженный голкипером удар Бруну Фернандеша.

В начале второго тайма Андре Онана вдруг решил повеселить заскучавшую публику. Голкипер гостей просто подарил мяч сопернику в своей штрафной, и Матей Выдра тут же был выведен на пустые ворота — 1:0.

"Юнайтед" активизировался и на 62-й минуте сравнял счет. Едва вышедший на замену Расмус Хейлунд добил мяч в ворота с близкого расстояния после заблокированного удара Амада Диалло и удачного отскока — 1:1.

Теперь "дьяволы" захотели одержать победу, и на 88-й минуте задача была выполнена. Разыгрывая стандарт, Фернандеш сделал передачу низом в штрафную, где Хейлунд первым касанием обработал мяч, а вторым пробил с левой ноги — 1:2.

Осечка Онана усложнила жизнь "Юнайтед", но в то же время вывела "дьяволов" из спячки. Гости заиграли в полную силу и одержали победу, как им и положено по рангу.

"Виктория" (Чехия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Выдра 48 — Хейлунд 62, 88.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот (Гарначо 81), Каземиро (Угарте 81), Фернандеш, Маласиа (Антони 60), Диалло, Рэшфорд (Хейлунд 56), Зиркзее (Маунт 61).


Метки Виктория, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2024 22:45

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  1. zaeba1l 12.12.2024 23:02 # zaeba1l
    Посмотрите Красный Фон
    https://www.youtube.com/watch?v=fDVpM7KC530

    (ответить)

  2. zaeba1l 12.12.2024 22:52 # zaeba1l
    МанЮнайтед надо снова погибнуть, как 6 февраля 1958 года, чтоб возродиться. Других способов не вижу.

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  3. bembo 12.12.2024 22:47 # bembo
    Всех адекватных фанатов МЮ с победой!
    Всем хрюшкам свинюшкам лемразикам писькорку!

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