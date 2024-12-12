Фердинанд не верит, что "Ливерпуль" сохранит всех трех звезд с истекающими контрактами

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Ливерпуль" не сможет удержать всех трех своих звездных игроков с истекающими контрактами.

В конце сезона у "Ливерпуля" истекают контракты с Мохамедом Салахом, Виргилом Ван Дейком и Трентом Александер-Арнольдом, и клуб ведет переговоры о продлении сотрудничества со всеми тремя.



Однако Фердинанд ожидает, что останутся только Салах и Ван Дейк, тогда как Трент едва ли сможет отвергнуть "Реал".



"Это будет монументальный момент, если клубу удастся связать будущее всех трех талантов, которые творили удивительные вещи".



"Они потрясающим образом служили клубу на протяжении многих лет, войдя в число великих в истории клуба".



"Но я не представляю, что они заключат контракты со всеми тремя. Если бы мне требовалось сделать ставку, я бы поставил на то, что Виргил Ван Дейк и Мо Салах останутся. Эти двое останутся, но у Трента, который творил удивительные вещи и выиграл много трофеев с "Ливерпулем", есть возможность".



"Эти возможности перейти в клуб вроде "Реала" не возникают часть в твоей карьере. У него никогда не будет возможности отправиться туда проще, чем сейчас".



"Думаю, ему будет сложно устоять перед этим", — сообщил Фердинанд в эфире TNT Sports.