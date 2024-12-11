Слот заступился за Нуньеса после матча с "Жироной"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заступился за своего нападающего Дарвина Нуньеса после победы 0:1 над "Жироной".

Выйдя в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Жироны" накануне, Нуньес упустил пару хороших моментов и на 71-й минуте был заменен.



Нуньес коснулся мяча 16 раз и совершил только четыре точных паса, однако Слот не спешит критиковать 25-летнего уругвайца, который забил лишь три гола в 19 матчах этого сезона.



"Я могу согласиться в том, что он упустил несколько моментов. Но далее всегда возникает вопрос: это как-то связано с низкой уверенностью, или просто такова ситуация в данный момент?"



"Думаю, у каждого нападающего в мире бывают периоды, когда каждый мяч заходит в ворота, а иногда бывает период, когда ты не можешь забить, как бы сильно ты ни старался".



"Хорошая вещь в том, что у нас много игроков, которые могут забить. Сегодня это снова сделал Мо (Салах)".



"Я был бы счастлив увидеть, как Дарвин забивает, потому что, думаю, каждый нападающий хочет забивать и нуждается в голах. Поэтому я и позволил ему сыграть довольно долго. Он угрожал воротам, но, к сожалению, не смог забить", — цитирует Слота Liverpool Echo.