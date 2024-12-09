Леви принял решение насчет Постекоглу

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается увольнять главного тренера Анге Постекоглу.

"Тоттенхэм" выиграл лишь один из семи последних матчей во всех соревнования — эти единственным исключением из серии неудачных результатов стала победа 0:4 в гостях у "Манчестер Сити".



В данный момент "Тоттенхэм" занимает только 11-е место в Премьер-Лиге, находясь уже в семи очках от зоны Лиги Чемпионов.



Недавно в прессе появились слухи, что "Тоттенхэм" может позвать главного тренера " Ипсвича" Кирана Маккенну на место Постекоглу, однако Daily Mail утверждает, что увольнение Анге пока не грозит.



Леви сохраняет веру в Постекоглу и считает, что неважная игра "шпор" прежде всего связана с кадровыми проблемами — обилием травм и дисквалификацией Родриго Бентанкура.



Несмотря на свое удручающее положение в Премьер-Лиге, подопечные Постекоглу находятся в шаге от попадания в плей-офф Лиги Европы, а на следующей неделе сразятся с "Манчестер Сити" за выход в полуфинал Кубка Лиги.