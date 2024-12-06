Хаверц счастлив, что ушел из "Челси"

Кай Хаверц Нападающий Кай Хаверц назвал переход из "Челси" в "Арсенал" "лучшей вещью", которая с ним случалась.

Летом 2023 "Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов. Адаптация Кая на новом месте получилась сложной и долгой, но постепенно немец утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.

25-летний Хаверц до сих пор абсолютно счастлив, что решил покинуть "Челси", за который он успел отыграть три сезона.

"На мой взгляд, переход в "Арсенал" — это лучшая вещь, которую я мог сделать. Я так рад тем, как все меня поддерживали на протяжении моего времени здесь, и я надеюсь продолжать играть хорошо и выигрывать трофеи", — сообщил Хаверц Sky Sports.


Метки Арсенал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2024 10:00

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  1. alexomck 06.12.2024 10:45 # alexomck
    Ушел на повышение и стал топом.

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  2. gameboy 06.12.2024 10:42 # gameboy
    Лучший ЦФ мира на данный момент

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  3. wengerrrro 06.12.2024 10:20 # wengerrrro
    ого ему 25 только?
    так-то понятно

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  4. tigerpool 06.12.2024 10:11 # tigerpool
    и я надеюсь продолжать играть хорошо и выигрывать трофеи", — сообщил Хаверц Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111638/

    Ну чуточку приукрасил немка, а так пойдет.

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  5. chelsiukpro 06.12.2024 10:07 # chelsiukpro
    Думаю по настоящему был счастлив когда ЛЧ взяли и ты целовал этот кубок! А так конечно все осчастливились когда перешел на Эмирайтс.

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  6. rbb 06.12.2024 10:05 # rbb
    Все счастливы, от этого перехода)

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