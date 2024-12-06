Хаверц счастлив, что ушел из "Челси"

Нападающий Кай Хаверц назвал переход из "Челси" в "Арсенал" "лучшей вещью", которая с ним случалась.

Летом 2023 "Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов. Адаптация Кая на новом месте получилась сложной и долгой, но постепенно немец утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.



25-летний Хаверц до сих пор абсолютно счастлив, что решил покинуть "Челси", за который он успел отыграть три сезона.



"На мой взгляд, переход в "Арсенал" — это лучшая вещь, которую я мог сделать. Я так рад тем, как все меня поддерживали на протяжении моего времени здесь, и я надеюсь продолжать играть хорошо и выигрывать трофеи", — сообщил Хаверц Sky Sports.