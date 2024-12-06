Хаверц счастлив, что ушел из "Челси"
Нападающий Кай Хаверц назвал переход из "Челси" в "Арсенал" "лучшей вещью", которая с ним случалась.
Летом 2023 "Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов. Адаптация Кая на новом месте получилась сложной и долгой, но постепенно немец утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.
25-летний Хаверц до сих пор абсолютно счастлив, что решил покинуть "Челси", за который он успел отыграть три сезона.
"На мой взгляд, переход в "Арсенал" — это лучшая вещь, которую я мог сделать. Я так рад тем, как все меня поддерживали на протяжении моего времени здесь, и я надеюсь продолжать играть хорошо и выигрывать трофеи", — сообщил Хаверц Sky Sports.
06.12.2024 10:00
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Ушел на повышение и стал топом.
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Лучший ЦФ мира на данный момент
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ого ему 25 только?
так-то понятно
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и я надеюсь продолжать играть хорошо и выигрывать трофеи", — сообщил Хаверц Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/111638/
Ну чуточку приукрасил немка, а так пойдет.
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Думаю по настоящему был счастлив когда ЛЧ взяли и ты целовал этот кубок! А так конечно все осчастливились когда перешел на Эмирайтс.
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Все счастливы, от этого перехода)
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