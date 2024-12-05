"Арсенал" победил "Юнайтед" благодаря угловым
"Арсенал" одержал победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед" благодаря двум результативным розыгрышам углового.
Главный тренер "канониров" Микель Артета внедрил в стартовый состав защитников Якуба Кивера и Александра Зинченко, которые заменили Габриэля Магальяэса и Риккардо Калафьори.
У "красных дьяволов" с первых минут появились Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Мануэль Угарте, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд.
Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостей, однако гол Габриэля Мартинелли не был засчитан из-за явного офсайда.
В дальнейшем "Арсенал" владел некоторым преимуществом, но первый тайм получился скучным — ни одного удара в створ.
Зато едва начался второй тайм, как счет был открыт. Это Юрриен Тимбер откликнулся на подачу Декланом Райсом углового — 1:0.
Гол Тимбера сделал игру гораздо более интересной. "Дьяволам" нужно было раскрываться и искать ответный гол, а у "канониров" появилось свободное пространство.
Хорошую возможность сравнять счет имел Маттейс Де Лигт, однако его удар головой был отражен Давидом Райей в прыжке.
А на 73-й минуте "Арсенал" удвоил счет. После подачи Букайо Сака углового Томас Партей у дальней штанги пробил головой, и мяч, отскочив от Вильяма Салиба, оказался в воротах — 2:0.
В концовке матча гости были гораздо ближе к тому, чтобы пропустить третий гол, чем сократить разницу в счете до минимума. Однако больше никто так и не забил.
"Арсенал" не впечатлил в первом тайме, но после перерыва предстал гораздо более сыгранной командой, одержав уверенную победу.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
05.12.2024 01:05
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Последние комментарии:
Дай человеку рыбу и он будет сыт весь день.
Дай хачильде леща и он принесет 500 лари.
(ответить)
Просто напоминаю:
Что лучший игрок в истории Лузерпуля - воспитанник Щолси, не проходивший даже в запас клуба.
Вот и всё разница, между Челсей, где даже боги спускаются с небесь на землю, и Залупулем, где даже бомж может стать богом.
(ответить)
Хз, чего ты трясешся) Нуууу... Кого бы нормальный чел мог назвать малой: либо дочку, либо младшую сестру
Второй тридцатилетний девственник детектед)
(ответить)
Угловой Арсенала = пенальти.
(ответить)
Эй, инцестник! Пурумпумпумпум Ээй инцестник!
(ответить)
Прикольно у хейтерков горит с угловых Арсенала) по мне так это ахуенный способ добыть результат, когда с игры не идет. Браво, Николя)
(ответить)
тотальное пенсоколбасное доминирование.
(ответить)
Пцц ну как так можно пижонить - вышел был на мяче бери в руки и ложись убей 30 секунд......нет сука фраерится.Ландо бы там делал фейк в другой ситуации...
Отрыва нет - один проеб и все - команда поплывет.Как же тупо вот так отдавать - вместо наращивать до +12. от 05.12.2024 01:06
Не ЛФК - а Клехер.Зачем эти выебоны - выпрыгни и забери мяч.Минус 2 очка.Матч говно.
Юнва. от 05.12.2024 00:36
Вместо победы на морально волевых - так безвольно просрать 2 очка. от 05.12.2024 00:28
Взять себе привезти гол на ровном месте - сука пцц.Какой ебланн. от 05.12.2024 00:26
Келлехер такое привезти сукаа... от 05.12.2024 00:24
Нет сека дать рару лямов нет из принципа.Проебать на транферы под его замену 60 лямов на Х пойми кого и как заиграет ХУЙЕНРИ - ДА! от 05.12.2024 00:15
Хуйнес - бревно ебанное.. от 05.12.2024 00:11
Пцц какой то с Салахом - ебанные емерикосы бизнесмены куевы.
ЛФК идет на 1-м месте - везде интерес клуба подогрет.Куча миллионов идут в карман - нет надо залупится не дать ему паря лямов.Когда он удет в 20 раз больше будет выкинуто в Х пойми кого.Просто на ветер.
Это как не купить хлеб который стоит 20 рублей - потмоу что дорого и поехать на другой конец города где он стоит 19 рублей - спалив 3 литра бензы.Сукаа долбаеббы с IQ=1. от 03.12.2024 02:42
Источник: http://fapl.ru/users/skychnie-oboi/
а потом
"КНЯЗИИИИИИИИИИИ"
"ВЕЛИЧАЙШИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ"
"СОСАТЬ ХЕЙТЕРОЧКИ "
(ответить)
Всегда ненавидел угловые, а сейчас вообще попа. Надеюсь другие тренера не подхватят эту идею, а то это не тот футбол, который люди любят, хотя, конечно, болельщики радуются даже когда такой кал забивают.
(ответить)
Как же нелепо Ливерпуль упустил чемпионство. На данный момент опять перестаю болеть за Ливерруль
(ответить)
ну а по факту мю говнище.
ноль опасности за весь матч, кроме одного стандарта, который привез зина.
и это по сути в защите у арса бегали кивиор и зина. Какой-то борнмут выжал бы куда больше с этого.
Матч по типу Ипсвич -МЮ, просто арсенал более классная команда, отсюда и результат.
(ответить)
02.12.2024 08:01 #
ygyrbendar
Че там по жопонюхам арсенала?
Источник: http://fapl.ru/posts/111554/
(ответить)
2 Челси 14 28
3 Арсенал 14 28
Источник: http://fapl.ru/posts/111613/?c=1#c7995644
еблища к осмотру, пидрали гейбоевичи.
(ответить)
головоебы ебаные!!!!!!!!!!
команда одного тренера, и звать его не МИКЕЛЬ!!!!!!!!!
(ответить)
Аморим - очередной учитель труда, который подменяет физрука.
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Даже без Габриэла могут) Какой же хаос на угловых это жесть. На самом деле было тревожно за оборону, Зина опять чуть не привез...
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На классе
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