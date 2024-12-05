"Арсенал" победил "Юнайтед" благодаря угловым

"Арсенал" одержал победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед" благодаря двум результативным розыгрышам углового.

Главный тренер "канониров" Микель Артета внедрил в стартовый состав защитников Якуба Кивера и Александра Зинченко, которые заменили Габриэля Магальяэса и Риккардо Калафьори.



У "красных дьяволов" с первых минут появились Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Мануэль Угарте, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд.



Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостей, однако гол Габриэля Мартинелли не был засчитан из-за явного офсайда.



В дальнейшем "Арсенал" владел некоторым преимуществом, но первый тайм получился скучным — ни одного удара в створ.



Зато едва начался второй тайм, как счет был открыт. Это Юрриен Тимбер откликнулся на подачу Декланом Райсом углового — 1:0.



Гол Тимбера сделал игру гораздо более интересной. "Дьяволам" нужно было раскрываться и искать ответный гол, а у "канониров" появилось свободное пространство.



Хорошую возможность сравнять счет имел Маттейс Де Лигт, однако его удар головой был отражен Давидом Райей в прыжке.



А на 73-й минуте "Арсенал" удвоил счет. После подачи Букайо Сака углового Томас Партей у дальней штанги пробил головой, и мяч, отскочив от Вильяма Салиба, оказался в воротах — 2:0.



В концовке матча гости были гораздо ближе к тому, чтобы пропустить третий гол, чем сократить разницу в счете до минимума. Однако больше никто так и не забил.



"Арсенал" не впечатлил в первом тайме, но после перерыва предстал гораздо более сыгранной командой, одержав уверенную победу.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче