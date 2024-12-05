"Арсенал" победил "Юнайтед" благодаря угловым

Вильям Салиба и Юрриен Тимбер "Арсенал" одержал победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед" благодаря двум результативным розыгрышам углового.

Главный тренер "канониров" Микель Артета внедрил в стартовый состав защитников Якуба Кивера и Александра Зинченко, которые заменили Габриэля Магальяэса и Риккардо Калафьори.

У "красных дьяволов" с первых минут появились Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Мануэль Угарте, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд.

Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостей, однако гол Габриэля Мартинелли не был засчитан из-за явного офсайда.

В дальнейшем "Арсенал" владел некоторым преимуществом, но первый тайм получился скучным — ни одного удара в створ.

Зато едва начался второй тайм, как счет был открыт. Это Юрриен Тимбер откликнулся на подачу Декланом Райсом углового — 1:0.

Гол Тимбера сделал игру гораздо более интересной. "Дьяволам" нужно было раскрываться и искать ответный гол, а у "канониров" появилось свободное пространство.

Хорошую возможность сравнять счет имел Маттейс Де Лигт, однако его удар головой был отражен Давидом Райей в прыжке.

А на 73-й минуте "Арсенал" удвоил счет. После подачи Букайо Сака углового Томас Партей у дальней штанги пробил головой, и мяч, отскочив от Вильяма Салиба, оказался в воротах — 2:0.

В концовке матча гости были гораздо ближе к тому, чтобы пропустить третий гол, чем сократить разницу в счете до минимума. Однако больше никто так и не забил.

"Арсенал" не впечатлил в первом тайме, но после перерыва предстал гораздо более сыгранной командой, одержав уверенную победу.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 01:05

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Последние комментарии:




  1. dexter 05.12.2024 02:00 # dexter
    Дай человеку рыбу и он будет сыт весь день.
    Дай хачильде леща и он принесет 500 лари.

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  2. hachidlo 05.12.2024 01:57 # hachidlo
    Просто напоминаю:

    Что лучший игрок в истории Лузерпуля - воспитанник Щолси, не проходивший даже в запас клуба.
    Вот и всё разница, между Челсей, где даже боги спускаются с небесь на землю, и Залупулем, где даже бомж может стать богом.

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  3. moneycity 05.12.2024 01:56 # moneycity
    Хз, чего ты трясешся) Нуууу... Кого бы нормальный чел мог назвать малой: либо дочку, либо младшую сестру

    Второй тридцатилетний девственник детектед)

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  4. brown-ale 05.12.2024 01:30 # brown-ale
    Угловой Арсенала = пенальти.

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  5. dexter 05.12.2024 01:29 # dexter
    Эй, инцестник! Пурумпумпумпум Ээй инцестник!

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  6. redwhitegun 05.12.2024 01:25 # redwhitegun
    Прикольно у хейтерков горит с угловых Арсенала) по мне так это ахуенный способ добыть результат, когда с игры не идет. Браво, Николя)

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  7. zheka000000 05.12.2024 01:23 # zheka000000
    тотальное пенсоколбасное доминирование.

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  8. bembo 05.12.2024 01:21 # bembo
    Пцц ну как так можно пижонить - вышел был на мяче бери в руки и ложись убей 30 секунд......нет сука фраерится.Ландо бы там делал фейк в другой ситуации...
    Отрыва нет - один проеб и все - команда поплывет.Как же тупо вот так отдавать - вместо наращивать до +12. от 05.12.2024 01:06

    Не ЛФК - а Клехер.Зачем эти выебоны - выпрыгни и забери мяч.Минус 2 очка.Матч говно.
    Юнва. от 05.12.2024 00:36

    Вместо победы на морально волевых - так безвольно просрать 2 очка. от 05.12.2024 00:28

    Взять себе привезти гол на ровном месте - сука пцц.Какой ебланн. от 05.12.2024 00:26

    Келлехер такое привезти сукаа... от 05.12.2024 00:24

    Нет сека дать рару лямов нет из принципа.Проебать на транферы под его замену 60 лямов на Х пойми кого и как заиграет ХУЙЕНРИ - ДА! от 05.12.2024 00:15

    Хуйнес - бревно ебанное.. от 05.12.2024 00:11

    Пцц какой то с Салахом - ебанные емерикосы бизнесмены куевы.
    ЛФК идет на 1-м месте - везде интерес клуба подогрет.Куча миллионов идут в карман - нет надо залупится не дать ему паря лямов.Когда он удет в 20 раз больше будет выкинуто в Х пойми кого.Просто на ветер.

    Это как не купить хлеб который стоит 20 рублей - потмоу что дорого и поехать на другой конец города где он стоит 19 рублей - спалив 3 литра бензы.Сукаа долбаеббы с IQ=1. от 03.12.2024 02:42

    Источник: http://fapl.ru/users/skychnie-oboi/





    а потом
    "КНЯЗИИИИИИИИИИИ"
    "ВЕЛИЧАЙШИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ"
    "СОСАТЬ ХЕЙТЕРОЧКИ "

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  9. ilovemanutd 05.12.2024 01:21 # ilovemanutd
    Всегда ненавидел угловые, а сейчас вообще попа. Надеюсь другие тренера не подхватят эту идею, а то это не тот футбол, который люди любят, хотя, конечно, болельщики радуются даже когда такой кал забивают.

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  10. kellborn 05.12.2024 01:17 # kellborn
    Как же нелепо Ливерпуль упустил чемпионство. На данный момент опять перестаю болеть за Ливерруль

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  11. bembo 05.12.2024 01:14 # bembo
    ну а по факту мю говнище.
    ноль опасности за весь матч, кроме одного стандарта, который привез зина.


    и это по сути в защите у арса бегали кивиор и зина. Какой-то борнмут выжал бы куда больше с этого.

    Матч по типу Ипсвич -МЮ, просто арсенал более классная команда, отсюда и результат.

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  12. nietzsche 05.12.2024 01:13 # nietzsche
    02.12.2024 08:01 #
    ygyrbendar

    Че там по жопонюхам арсенала?

    Источник: http://fapl.ru/posts/111554/

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  13. bembo 05.12.2024 01:12 # bembo
    2 Челси 14 28
    3 Арсенал 14 28

    Источник: http://fapl.ru/posts/111613/?c=1#c7995644

    еблища к осмотру, пидрали гейбоевичи.

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  14. bembo 05.12.2024 01:12 # bembo
    головоебы ебаные!!!!!!!!!!

    команда одного тренера, и звать его не МИКЕЛЬ!!!!!!!!!

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  15. skychnie-oboi 05.12.2024 01:11 # skychnie-oboi
    Аморим - очередной учитель труда, который подменяет физрука.

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  16. redwhitegun 05.12.2024 01:11 # redwhitegun
    Даже без Габриэла могут) Какой же хаос на угловых это жесть. На самом деле было тревожно за оборону, Зина опять чуть не привез...

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  17. gameboy 05.12.2024 01:11 # gameboy
    На классе

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