"Вест Хэм" примет решение по Лопетеги до уикенда

"Вест Хэм" примет решение насчет своего главного тренера Хулена Лопетеги до ближайшего уикенда.

И без того шаткое положение Лопетеги только усугубилось после поражения 3:1 от "Лестера" во вторник вечером.



Как сообщает BBC, позже на этой неделе боссы "Вест Хэма" проведут встречу, чтобы принять решение насчет Лопетеги, который выиграл лишь один из пяти последних матчей.



Лопетеги только минувшим летом сменил Дэвида Мойеса на тренерском мостике "Вест Хэма". "Молотобойцы" купили игроков на 120 миллионов фунтов под Хулена.



Источник добавляет, что под давлением находится не только Лопетеги, но и технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен, который и подбирал игроков для Хулена.