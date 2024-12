Светская хроника за среду

"Ливерпуль" потратит 91 миллион фунтов на двух игроков. Амад Диалло может уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе. Футбольная Лига придумала альтернативу VAR. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Дортмундская "Боруссия" готова продать вингера Дониэлла Малена в январе за 21-25 миллионов фунтов. (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" планирует потратить в январе 91 млн. фунтов на левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза и полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (TEAMtalk)



"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Атлетика" Нико Уильямсе. (The Athletic)



"Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Челси" интересуются полузащитником "Милана" Тиджани Рейндерсом. (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед" обратился к левому защитнику Альфонсо Дэвису, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона. (TEAMtalk)



Голкипер "Наполи" Алекс Мерет, чей контракт истекает в конце сезона, находится на радаре у "Юнайтед". (Sky Sport Germany)



Вингер Амад Диалло, чей контракт истекает в конце сезона, может покинуть "Юнайтед" в январе. (Daily Express)



"Челси" пока не решил, будет ли досрочно возвращать Лесли Угочукву из аренды в "Саутгемптоне", где 20-летний полузащитник сыграл лишь 425 минут во всех соревнованиях. (The Athletic)



"Шеффилд Юнайтед" хочет вернуть 34-летнего защитника "Сити" Кайла Уолкера. (talkSPORT)



"Ноттингем Форест" сделает предложение по нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону в январе. (Football Insider)



"Барселона" следит за ситуацией нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Caught Offside)



"Эвертон" следит за голкипером "Флитвуда" и молодежной сборной Ирландии Дэвидом Харрингтоном. (talkSPORT)



"Лестер" хочет пригласить нападающего в январе. (Football Insider)



Другое



Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может заменить Хулена Лопетеги в "Вест Хэме". (Calciomercato)



Если Эрик Тен Хаг согласится на работу главным тренером "РБ Лейпциг", его боссом будет Юрген Клопп. (Sky Sport Germany)



Фанаты "Челси" пришли в ярость, когда узнали, что на дерби против "Тоттенхэма" был назначен рефери Энтони Тэйлор. (The Sun)



Футбольная Лига может создать бюджетный аналог VAR, когда командам разрешено запрашивать изучение арбитрами видеоповторов во время матча. (The Sun)